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Новости Политика Украины
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На встрече Байдена с Путиным будет присутствовать тема санкций, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На встрече Байдена с Путиным будет присутствовать тема санкций, - Кравчук

На встрече президентов США и России, которая вскоре должна состояться в Женеве, Байден попытается заставить Путина выполнять нормы международного права.

Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Считаю, что в беседе коснутся комплекса вопросов. И один из них, как и обозначал сам президент Байден, заключается в том, чтобы создать для России такие условия отношений с Соединенными Штатами Америки, с Европой, такие принципы отношений, которые бы заставили Россию выполнять нормы международного права", - отметил политик.

Он констатировал, что сегодня Россия фактически отказывается от выполнения международных норм и ведет себя агрессивно - и не только в отношении Украины.

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"Россия вмешивается в выборы в разных странах, отравляет людей в разных странах, то есть ведет себя очень агрессивно и не учитывает нормы и правила, установленные в цивилизованном мире", - подчеркнул экс-президент.

По его мнению, Байден пригрозит Путину усилением санкций, если Россия не вернется в цивилизованное поле международных отношений: "Думаю, что Байден обязательно этот вопрос поставит перед Путиным и скажет ему примерно так: если Россия не будет выполнять международные нормы, к ней будут применяться соответствующие меры воздействия. Имеются в виду прежде всего санкции, которые могут расширяться и могут усиливаться. То есть, эта тема будет присутствовать", - уверен Кравчук.

Кроме того, считает он, на саммите будут затрагиваться вопросы горячих точек в разных регионах мира.

"Это и Ближний Восток, и другие страны, и другие регионы, где присутствуют серьезные конфликты", - резюмировал глава украинской делегации в ТКГ.

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Как сообщалось, президент США Джо Байден 10-16 июня будет находиться в Европе. Он примет участие, в частности, в саммите G7 в Великобритании, а также в саммитах НАТО и США - ЕС в Брюсселе. Встреча Байдена и Путина состоится 15-16 июня в швейцарском городе Женева.
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Топ комментарии
+3
На зустрічі Байдена з Путіним буде присутня тема санкцій, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4274
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07.06.2021 08:12
+1
Ух ты, какой-же догадливый Макарыч, ну просто Вольф Мессинг.
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07.06.2021 07:24
+1
ну, предложит должность в наблюдательном совете СП-2 для Хантера Байдена, и всё норм будет
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07.06.2021 09:24
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Ух ты, какой-же догадливый Макарыч, ну просто Вольф Мессинг.
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07.06.2021 07:24 Ответить
В отличии от вас, Леонид Макарович ИНФОРМИРОВАННЫЙ, а не просто догадливый.
Правильно сказал и вовремя.
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07.06.2021 08:09 Ответить
Только полный идиот не может сообразить, что тема санкций будет на первом месте в переговорах. А то что прокукарекал старый пирдун,, знают все, кто умеет читать и анализировать.
Да, поздравляю тебя, ты наконец-то освоил алфавит и по немногу уже читаешь.
Главное, следи, чтобы твой партбилет члена кпSS, который ты закопал в огороде, не сгнил от сырости. На зустрічі Байдена з Путіним буде присутня тема санкцій, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4255 На зустрічі Байдена з Путіним буде присутня тема санкцій, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4255 На зустрічі Байдена з Путіним буде присутня тема санкцій, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4255
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07.06.2021 08:51 Ответить
На зустрічі Байдена з Путіним буде присутня тема санкцій, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4274
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07.06.2021 08:12 Ответить
Бла-бла-бла-бла На зустрічі Байдена з Путіним буде присутня тема санкцій, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8748 хорошо научился звездеть, протирая штаны в КПСС.
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07.06.2021 08:22 Ответить
Твое ***** протирало галифе в солдатском клубе в уже несуществующей ГДР.
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07.06.2021 09:44 Ответить
ні про що конкретно дядя Джо і ***** не домовляться. Коло питань, можливо, з боку США буде окреслене широким. Але, якщо щось і вирішать записати в обопільно погоджене - то лише про наміри скорочувати озброєння. А, якщо щось і збиратимуться виконувати на парітетних засадах - то лише заходи по контролю над світовим кліматом.
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07.06.2021 08:36 Ответить
За гешефт на газу будуть домовлятись.Доля Байдена за зняття санкцій мабуть не задовольнила...***** грошей йому скільки просить дасть,тільки по відмові щодо України завдань наріже.
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07.06.2021 08:51 Ответить
ну, предложит должность в наблюдательном совете СП-2 для Хантера Байдена, и всё норм будет
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07.06.2021 09:24 Ответить
Кравчук теперь стал бабой Вангой 🤣🤣🤣🤣
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07.06.2021 09:00 Ответить
Винтажный газогенератор шота знает? На зустрічі Байдена з Путіним буде присутня тема санкцій, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8621
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07.06.2021 09:56 Ответить
 
 