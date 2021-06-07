Затримано російського агента, який готував замах на українського військового розвідника, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України в Сєвєродонецьку (Луганська область) попередили терористичний акт стосовно провідного спеціаліста по розробках перспективних зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБ України.

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Виконавця, колишнього бойовика НЗФ так званої "ЛНР", затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України "на гарячому" під час закладання вибухового пристрою в автомобіль військового спеціаліста.

Контррозвідники встановили, що зловмисник в’їхав на підконтрольну територію нашої держави з РФ та за завданням спецслужб країни-агресора планував підірвати автомобіль з військовим спеціалістом із використанням саморобного вибухового пристрою.

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Згідно з наявними даними, ліквідація громадянина України мала бути помстою російських спецслужб через його свідчення у справі викритої у лютому 2021 року агентурної мережі ФСБ РФ (її завданням було отримання і передача представникам російської спецслужби інформації з обмеженим доступом в оборонній сфері).











Виконавцю теракту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

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Заходи із попередження злочину здійснювались спільно з ГУ Нацполіції у Луганській області під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.