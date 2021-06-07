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Затримано російського агента, який готував замах на українського військового розвідника, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Контррозвідники Служби безпеки України в Сєвєродонецьку (Луганська область) попередили терористичний акт стосовно провідного спеціаліста по розробках перспективних зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБ України.

Виконавця, колишнього бойовика НЗФ так званої "ЛНР", затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України "на гарячому" під час закладання вибухового пристрою в автомобіль військового спеціаліста.

Контррозвідники встановили, що зловмисник в’їхав на підконтрольну територію нашої держави з РФ та за завданням спецслужб країни-агресора планував підірвати автомобіль з військовим спеціалістом із використанням саморобного вибухового пристрою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ РФ, який готував теракт у Маріуполі, засуджений до 6 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ

Згідно з наявними даними, ліквідація громадянина України мала бути помстою російських спецслужб через його свідчення у справі викритої у лютому 2021 року агентурної мережі ФСБ РФ (її завданням було отримання і передача представникам російської спецслужби інформації з обмеженим доступом в оборонній сфері).

Затримано російського агента, який готував замах на українського військового розвідника, - контррозвідка СБУ 01
Затримано російського агента, який готував замах на українського військового розвідника, - контррозвідка СБУ 02
Затримано російського агента, який готував замах на українського військового розвідника, - контррозвідка СБУ 03
Затримано російського агента, який готував замах на українського військового розвідника, - контррозвідка СБУ 04
Затримано російського агента, який готував замах на українського військового розвідника, - контррозвідка СБУ 05

Виконавцю теракту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексвійськовослужбовця ЗСУ судитимуть за спробу скоєння низки терактів на Луганщині, - Офіс Генпрокурора

Заходи із попередження злочину здійснювались спільно з ГУ Нацполіції у Луганській області під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Отпустят за недоказанностью улик.Он хороший ,он за дружбу....
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07.06.2021 15:51
+16
Исполнителя, бывшего боевика НЗФ так называемой "ЛНР", задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины "на горячем" во время закладки взрывного устройства в автомобиль военного специалиста.Источник: https://censor.net/ru/n3269907

На голову не налазить. "Бувші" бойовики спокійно ходять Україною, притому, продовжують диверсійну діяльність, виїжджають в рашу. Він точно "бувший бойовик"? Цих гнид треба ліквідовувати, а не амністувати. Це вороги.
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07.06.2021 18:43
+15
почему среди бела дня, и почему с правой стороны? странно как то
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07.06.2021 17:27
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Отпустят за недоказанностью улик.Он хороший ,он за дружбу....
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07.06.2021 15:51 Відповісти
Так і міна не спрацювала.
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07.06.2021 16:00 Відповісти
Потому что тебя отпустили?
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07.06.2021 16:13 Відповісти
і тебе опустять
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07.06.2021 21:24 Відповісти
обміняють на таксиста
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08.06.2021 11:33 Відповісти
дешева постановка твоє існування
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07.06.2021 21:25 Відповісти
Хоча б тварюку кацапську не відпустили , а пустили на обмін !!
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07.06.2021 17:08 Відповісти
У нього на луганді напевно батьки та родина у заручниках. Тож, якщо теракт не відбувся, та ще й взяли при спробі натиснути кнопку, це означає що "натискання" відбувалося у тісній співпраці з СБУ.
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07.06.2021 17:36 Відповісти
а навіщо порожній автомобіль підривати, може він чекав поки потрібна людина сяде в машину, чи на це у тебе тупорилого розуму не вистачило?
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07.06.2021 21:26 Відповісти
Зачем ты оскорбляешь человека? Он выдвинул вполне правдоподобную версию. Боевик реально мог сам сдаться СБУ, но для тех, кто его нанимал, сняли кино. Само собой, что ни нас, ни журналистов никто посвящать в подробности дела не будет.
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07.06.2021 22:12 Відповісти
кіно знімають не для наймачів, а для документування злочину, тим більш, коли все було під контролем, тому йому дали закласти вибухівку і взяли, коли відійшов, а не відосікі кацапам знімати.
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07.06.2021 22:42 Відповісти
Из серии домыслы и фантастика...
Ву изготовлено в условиях квартиры
А значит есть конспиративная хата
Где 2й номер с дублирующим брелком? Если таки пришли за клиентом, а не попугать
Пду - редкосная шняга с питанием для игрушечной машинко
С такой установкой сву - результат 50/50, клиент скорее выжевет
Делитант???? Хз...
В ютубе более приличные сву с ду можно высмотреть...
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08.06.2021 00:40 Відповісти
Ага. Именно поэтому "закладывали" взрывчатку днем со стороны пассажира. Грамм так 200, без поражающих элементов, да еще и без прямого контакта с корпусом автомобиля. Наверное, хотели чтобы водитель просто обоср@лся. Максимум, на что можно было рассчитывать при такой закладке, так это на аварию.
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08.06.2021 02:04 Відповісти
Возможен и такой вариант.
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07.06.2021 22:06 Відповісти
почему среди бела дня, и почему с правой стороны? странно как то
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07.06.2021 17:27 Відповісти
реально подозрительно. или поц или на подставу похоже с алкоголиком.
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07.06.2021 19:10 Відповісти
Ти бачив скільки там пластиду?! Шо з права шо з ліва... Як жахне така кількісь від машини і колес не залишиться
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07.06.2021 19:26 Відповісти
И сколько же там пластида? Грамм 200 без поражающих элементов? Да еще и закрепили на подвеске. Вот как раз колесо и оторвало бы (если бы реально так заложили), а больше бы ничего не пострадало.
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08.06.2021 02:16 Відповісти
Керівник інституту припаркувався із грубим порушенням пдр. "Не шляхетні" думки з'явилися навіть у мене.
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07.06.2021 17:40 Відповісти
Почему рыла агентов фсб не показывают ? бояться что узнают про постанову.....
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07.06.2021 18:10 Відповісти
Не потрібно піаритися, а завести в сортир і замочити, як радить В.В.Путін.
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07.06.2021 18:24 Відповісти
В посадку и аминь. А там аллах разберёт, кто виноват…
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07.06.2021 18:34 Відповісти
но сначала допросить с пристрастием! (зажать агенту яйца в тиски)
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07.06.2021 19:05 Відповісти
Затримано російського агента, який готував замах на українського військового розвідника, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 5590
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07.06.2021 19:24 Відповісти
Исполнителя, бывшего боевика НЗФ так называемой "ЛНР", задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины "на горячем" во время закладки взрывного устройства в автомобиль военного специалиста.Источник: https://censor.net/ru/n3269907

На голову не налазить. "Бувші" бойовики спокійно ходять Україною, притому, продовжують диверсійну діяльність, виїжджають в рашу. Він точно "бувший бойовик"? Цих гнид треба ліквідовувати, а не амністувати. Це вороги.
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07.06.2021 18:43 Відповісти
Ликвидация при задержании таких гастролеров лучшее решение, чтоб знали на что идут, а так ,бл"2ть, на таксиста обменяют опять.
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07.06.2021 18:55 Відповісти
Дичь редкая
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07.06.2021 18:59 Відповісти
.


на пляшку кацапо-рашистську гидоту!


на пляшку з вибухiвкою! нехай летить зразу за поребрик, на радниє сранi-рязанi.


.
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07.06.2021 19:27 Відповісти
"Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие".
Если это действительно не постановка, то какие могут быть разговоры о мере пресечения? Или это как-то повлияет на досудебное следствие?
А то закончится как всегда - понять, и простить
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07.06.2021 19:35 Відповісти
Задержан российский агент, готовивший покушение на украинского военного разведчика.
В роли российского агента Рон Перлман Затримано російського агента, який готував замах на українського військового розвідника, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 8497

Затримано російського агента, який готував замах на українського військового розвідника, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 1001
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07.06.2021 20:24 Відповісти
Нам показують те, що не шкодить справі. А як було насправді, то знають лише причетні. Я, непричетний, думаю, що цього сєпара вели ще здалеку. Демонстрація процесу закладки може бути і видумкою для пересічних. Але всі дійові особи справжні і сюжет документальний.
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07.06.2021 20:34 Відповісти
Как вариант, он мог сам сдаться СБУ, но для тех, кто его направил, нужна была легенда по задержанию.
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07.06.2021 22:05 Відповісти
И что, есть те кто поверил в эту комедию?
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07.06.2021 22:29 Відповісти
В Европе боевикам по 20 лет дают, а у нас 3-5.
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07.06.2021 22:44 Відповісти
Да. Днем, после обеда и тихого сна пошел устанавливать бонбу. Разложился возле машины, на газончике, попивая кофе прикрутил ящик к колесу. Хорошо шо отвертку взял с собой. А то пришлось бы возвращаться за ней в Лугандонь.
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07.06.2021 23:05 Відповісти
И самое главное
Пульт от шлагбаума 10 летней давности)))
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08.06.2021 00:43 Відповісти
Там вроде как магнит, но сути это не меняет. Устройство и его закладка выглядят крайне неправдоподобно. Допускаю, что взяли реального террориста, но по какой-то причине для кого-то сняли мультик.
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08.06.2021 02:10 Відповісти
або хочуть просунути по службі чергового крота у силовиків і тому роблять такі вистави
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08.06.2021 09:41 Відповісти
Все может быть. Даже не хочу фантазировать на эту тему. Да и размещать в СМИ реальную схему взрывного устройства и способ закладки было бы глупо. Короче, показали то, что хотели показать. А вот зачем это показывали? Вопрос...
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08.06.2021 21:35 Відповісти
а в лютому затримали ще одного податкового, який продавав рейху дані офіцерів ГУР. А криша вже після арешту виписала на ньоо біля 30 дозволів на перевірку. А Голова ДФС, який все це рішав, вроді вже міністром ошивається. А братва гнусавого до цього часу не афішувала цей арешт. Бояться, що заговорить ? Однако.
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08.06.2021 02:06 Відповісти
Рукожопи із СиБиУ навіть постановочне відео зняли недолуго. От що в них дійсно гарно виходить, так це кришування наркоторгівлі, проституції і віджим бізнесу.
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08.06.2021 08:17 Відповісти
Ппц) среди белого дня ходят спокойно, взрывчатки устанавливают, а другие круглосуточно работники из СБУ снимают видео ) квартал 95 а не СБУ!
Почему террористы из дыр, лазят спокойно по Украине? Как это они спокойно вьезжают из недоимперии.
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08.06.2021 13:36 Відповісти
От же гнида феесбешна!
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08.06.2021 15:05 Відповісти
 
 