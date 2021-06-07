Затримано російського агента, який готував замах на українського військового розвідника, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Контррозвідники Служби безпеки України в Сєвєродонецьку (Луганська область) попередили терористичний акт стосовно провідного спеціаліста по розробках перспективних зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБ України.
Виконавця, колишнього бойовика НЗФ так званої "ЛНР", затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України "на гарячому" під час закладання вибухового пристрою в автомобіль військового спеціаліста.
Контррозвідники встановили, що зловмисник в’їхав на підконтрольну територію нашої держави з РФ та за завданням спецслужб країни-агресора планував підірвати автомобіль з військовим спеціалістом із використанням саморобного вибухового пристрою.
Згідно з наявними даними, ліквідація громадянина України мала бути помстою російських спецслужб через його свідчення у справі викритої у лютому 2021 року агентурної мережі ФСБ РФ (її завданням було отримання і передача представникам російської спецслужби інформації з обмеженим доступом в оборонній сфері).
Виконавцю теракту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Триває досудове слідство.
Заходи із попередження злочину здійснювались спільно з ГУ Нацполіції у Луганській області під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
Ву изготовлено в условиях квартиры
А значит есть конспиративная хата
Где 2й номер с дублирующим брелком? Если таки пришли за клиентом, а не попугать
Пду - редкосная шняга с питанием для игрушечной машинко
С такой установкой сву - результат 50/50, клиент скорее выжевет
Делитант???? Хз...
В ютубе более приличные сву с ду можно высмотреть...
На голову не налазить. "Бувші" бойовики спокійно ходять Україною, притому, продовжують диверсійну діяльність, виїжджають в рашу. Він точно "бувший бойовик"? Цих гнид треба ліквідовувати, а не амністувати. Це вороги.
на пляшку кацапо-рашистську гидоту!
на пляшку з вибухiвкою! нехай летить зразу за поребрик, на радниє сранi-рязанi.
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Продолжается досудебное следствие".
Если это действительно не постановка, то какие могут быть разговоры о мере пресечения? Или это как-то повлияет на досудебное следствие?
А то закончится как всегда - понять, и простить
В роли российского агента Рон Перлман
Пульт от шлагбаума 10 летней давности)))
Почему террористы из дыр, лазят спокойно по Украине? Как это они спокойно вьезжают из недоимперии.