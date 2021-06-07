Задержан российский агент, готовивший покушение на украинского военного разведчика, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Северодонецке (Луганская область) предупредили террористический акт в отношении ведущего специалиста по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБ Украины.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Исполнителя, бывшего боевика НЗФ так называемой "ЛНР", задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины "на горячем" во время закладки взрывного устройства в автомобиль военного специалиста.

Контрразведчики установили, что злоумышленник въехал на подконтрольную территорию нашего государства с РФ и по заданию спецслужб страны-агрессора планировал взорвать автомобиль с военным специалистом с применением самодельного взрывного устройства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ РФ, готовящий теракт в Мариуполе, приговорен к 6 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ

Согласно имеющимся данным, ликвидация гражданина Украины должна была быть местью российских спецслужб за его показания по делу о разоблаченной в феврале 2021 года агентурной сети ФСБ РФ (ее задачей было получение и передача представителям российской спецслужбы информации с ограниченным доступом в оборонной сфере).











Исполнителю теракта сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также читайте: Обстрел "ковидной" больницы в Красногоровке расследуется по статье "теракт", - полиция

Продолжается досудебное следствие.

Мероприятия по предупреждению преступления осуществлялись совместно с ГУ Нацполиции в Луганской области под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.