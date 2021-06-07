Задержан российский агент, готовивший покушение на украинского военного разведчика, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Контрразведчики Службы безопасности Украины в Северодонецке (Луганская область) предупредили террористический акт в отношении ведущего специалиста по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБ Украины.
Исполнителя, бывшего боевика НЗФ так называемой "ЛНР", задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины "на горячем" во время закладки взрывного устройства в автомобиль военного специалиста.
Контрразведчики установили, что злоумышленник въехал на подконтрольную территорию нашего государства с РФ и по заданию спецслужб страны-агрессора планировал взорвать автомобиль с военным специалистом с применением самодельного взрывного устройства.
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Согласно имеющимся данным, ликвидация гражданина Украины должна была быть местью российских спецслужб за его показания по делу о разоблаченной в феврале 2021 года агентурной сети ФСБ РФ (ее задачей было получение и передача представителям российской спецслужбы информации с ограниченным доступом в оборонной сфере).
Исполнителю теракта сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжается досудебное следствие.
Мероприятия по предупреждению преступления осуществлялись совместно с ГУ Нацполиции в Луганской области под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
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Ву изготовлено в условиях квартиры
А значит есть конспиративная хата
Где 2й номер с дублирующим брелком? Если таки пришли за клиентом, а не попугать
Пду - редкосная шняга с питанием для игрушечной машинко
С такой установкой сву - результат 50/50, клиент скорее выжевет
Делитант???? Хз...
В ютубе более приличные сву с ду можно высмотреть...
На голову не налазить. "Бувші" бойовики спокійно ходять Україною, притому, продовжують диверсійну діяльність, виїжджають в рашу. Він точно "бувший бойовик"? Цих гнид треба ліквідовувати, а не амністувати. Це вороги.
на пляшку кацапо-рашистську гидоту!
на пляшку з вибухiвкою! нехай летить зразу за поребрик, на радниє сранi-рязанi.
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Продолжается досудебное следствие".
Если это действительно не постановка, то какие могут быть разговоры о мере пресечения? Или это как-то повлияет на досудебное следствие?
А то закончится как всегда - понять, и простить
В роли российского агента Рон Перлман
Пульт от шлагбаума 10 летней давности)))
Почему террористы из дыр, лазят спокойно по Украине? Как это они спокойно вьезжают из недоимперии.