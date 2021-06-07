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Задержан российский агент, готовивший покушение на украинского военного разведчика, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Северодонецке (Луганская область) предупредили террористический акт в отношении ведущего специалиста по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБ Украины.

Исполнителя, бывшего боевика НЗФ так называемой "ЛНР", задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины "на горячем" во время закладки взрывного устройства в автомобиль военного специалиста.

Контрразведчики установили, что злоумышленник въехал на подконтрольную территорию нашего государства с РФ и по заданию спецслужб страны-агрессора планировал взорвать автомобиль с военным специалистом с применением самодельного взрывного устройства.

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Согласно имеющимся данным, ликвидация гражданина Украины должна была быть местью российских спецслужб за его показания по делу о разоблаченной в феврале 2021 года агентурной сети ФСБ РФ (ее задачей было получение и передача представителям российской спецслужбы информации с ограниченным доступом в оборонной сфере).

Задержан российский агент, готовивший покушение на украинского военного разведчика, - контрразведка СБУ 01
Задержан российский агент, готовивший покушение на украинского военного разведчика, - контрразведка СБУ 02
Задержан российский агент, готовивший покушение на украинского военного разведчика, - контрразведка СБУ 03
Задержан российский агент, готовивший покушение на украинского военного разведчика, - контрразведка СБУ 04
Задержан российский агент, готовивший покушение на украинского военного разведчика, - контрразведка СБУ 05

Исполнителю теракта сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Продолжается досудебное следствие.

Мероприятия по предупреждению преступления осуществлялись совместно с ГУ Нацполиции в Луганской области под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
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Топ комментарии
+29
Отпустят за недоказанностью улик.Он хороший ,он за дружбу....
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07.06.2021 15:51
+16
Исполнителя, бывшего боевика НЗФ так называемой "ЛНР", задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины "на горячем" во время закладки взрывного устройства в автомобиль военного специалиста.Источник: https://censor.net/ru/n3269907

На голову не налазить. "Бувші" бойовики спокійно ходять Україною, притому, продовжують диверсійну діяльність, виїжджають в рашу. Він точно "бувший бойовик"? Цих гнид треба ліквідовувати, а не амністувати. Це вороги.
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07.06.2021 18:43
+15
почему среди бела дня, и почему с правой стороны? странно как то
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07.06.2021 17:27
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Отпустят за недоказанностью улик.Он хороший ,он за дружбу....
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07.06.2021 15:51 Ответить
Так і міна не спрацювала.
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07.06.2021 16:00 Ответить
Потому что тебя отпустили?
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07.06.2021 16:13 Ответить
і тебе опустять
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07.06.2021 21:24 Ответить
обміняють на таксиста
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08.06.2021 11:33 Ответить
дешева постановка твоє існування
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07.06.2021 21:25 Ответить
Хоча б тварюку кацапську не відпустили , а пустили на обмін !!
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07.06.2021 17:08 Ответить
У нього на луганді напевно батьки та родина у заручниках. Тож, якщо теракт не відбувся, та ще й взяли при спробі натиснути кнопку, це означає що "натискання" відбувалося у тісній співпраці з СБУ.
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07.06.2021 17:36 Ответить
а навіщо порожній автомобіль підривати, може він чекав поки потрібна людина сяде в машину, чи на це у тебе тупорилого розуму не вистачило?
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07.06.2021 21:26 Ответить
Зачем ты оскорбляешь человека? Он выдвинул вполне правдоподобную версию. Боевик реально мог сам сдаться СБУ, но для тех, кто его нанимал, сняли кино. Само собой, что ни нас, ни журналистов никто посвящать в подробности дела не будет.
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07.06.2021 22:12 Ответить
кіно знімають не для наймачів, а для документування злочину, тим більш, коли все було під контролем, тому йому дали закласти вибухівку і взяли, коли відійшов, а не відосікі кацапам знімати.
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07.06.2021 22:42 Ответить
Из серии домыслы и фантастика...
Ву изготовлено в условиях квартиры
А значит есть конспиративная хата
Где 2й номер с дублирующим брелком? Если таки пришли за клиентом, а не попугать
Пду - редкосная шняга с питанием для игрушечной машинко
С такой установкой сву - результат 50/50, клиент скорее выжевет
Делитант???? Хз...
В ютубе более приличные сву с ду можно высмотреть...
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08.06.2021 00:40 Ответить
Ага. Именно поэтому "закладывали" взрывчатку днем со стороны пассажира. Грамм так 200, без поражающих элементов, да еще и без прямого контакта с корпусом автомобиля. Наверное, хотели чтобы водитель просто обоср@лся. Максимум, на что можно было рассчитывать при такой закладке, так это на аварию.
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08.06.2021 02:04 Ответить
Возможен и такой вариант.
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07.06.2021 22:06 Ответить
почему среди бела дня, и почему с правой стороны? странно как то
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07.06.2021 17:27 Ответить
реально подозрительно. или поц или на подставу похоже с алкоголиком.
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07.06.2021 19:10 Ответить
Ти бачив скільки там пластиду?! Шо з права шо з ліва... Як жахне така кількісь від машини і колес не залишиться
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07.06.2021 19:26 Ответить
И сколько же там пластида? Грамм 200 без поражающих элементов? Да еще и закрепили на подвеске. Вот как раз колесо и оторвало бы (если бы реально так заложили), а больше бы ничего не пострадало.
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08.06.2021 02:16 Ответить
Керівник інституту припаркувався із грубим порушенням пдр. "Не шляхетні" думки з'явилися навіть у мене.
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07.06.2021 17:40 Ответить
Почему рыла агентов фсб не показывают ? бояться что узнают про постанову.....
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07.06.2021 18:10 Ответить
Не потрібно піаритися, а завести в сортир і замочити, як радить В.В.Путін.
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07.06.2021 18:24 Ответить
В посадку и аминь. А там аллах разберёт, кто виноват…
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07.06.2021 18:34 Ответить
но сначала допросить с пристрастием! (зажать агенту яйца в тиски)
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07.06.2021 19:05 Ответить
Затримано російського агента, який готував замах на українського військового розвідника, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 5590
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07.06.2021 19:24 Ответить
Исполнителя, бывшего боевика НЗФ так называемой "ЛНР", задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины "на горячем" во время закладки взрывного устройства в автомобиль военного специалиста.Источник: https://censor.net/ru/n3269907

На голову не налазить. "Бувші" бойовики спокійно ходять Україною, притому, продовжують диверсійну діяльність, виїжджають в рашу. Він точно "бувший бойовик"? Цих гнид треба ліквідовувати, а не амністувати. Це вороги.
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07.06.2021 18:43 Ответить
Ликвидация при задержании таких гастролеров лучшее решение, чтоб знали на что идут, а так ,бл"2ть, на таксиста обменяют опять.
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07.06.2021 18:55 Ответить
Дичь редкая
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07.06.2021 18:59 Ответить
.


на пляшку кацапо-рашистську гидоту!


на пляшку з вибухiвкою! нехай летить зразу за поребрик, на радниє сранi-рязанi.


.
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07.06.2021 19:27 Ответить
"Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие".
Если это действительно не постановка, то какие могут быть разговоры о мере пресечения? Или это как-то повлияет на досудебное следствие?
А то закончится как всегда - понять, и простить
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07.06.2021 19:35 Ответить
Задержан российский агент, готовивший покушение на украинского военного разведчика.
В роли российского агента Рон Перлман Затримано російського агента, який готував замах на українського військового розвідника, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 8497

Затримано російського агента, який готував замах на українського військового розвідника, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 1001
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07.06.2021 20:24 Ответить
Нам показують те, що не шкодить справі. А як було насправді, то знають лише причетні. Я, непричетний, думаю, що цього сєпара вели ще здалеку. Демонстрація процесу закладки може бути і видумкою для пересічних. Але всі дійові особи справжні і сюжет документальний.
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07.06.2021 20:34 Ответить
Как вариант, он мог сам сдаться СБУ, но для тех, кто его направил, нужна была легенда по задержанию.
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07.06.2021 22:05 Ответить
И что, есть те кто поверил в эту комедию?
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07.06.2021 22:29 Ответить
В Европе боевикам по 20 лет дают, а у нас 3-5.
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07.06.2021 22:44 Ответить
Да. Днем, после обеда и тихого сна пошел устанавливать бонбу. Разложился возле машины, на газончике, попивая кофе прикрутил ящик к колесу. Хорошо шо отвертку взял с собой. А то пришлось бы возвращаться за ней в Лугандонь.
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07.06.2021 23:05 Ответить
И самое главное
Пульт от шлагбаума 10 летней давности)))
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08.06.2021 00:43 Ответить
Там вроде как магнит, но сути это не меняет. Устройство и его закладка выглядят крайне неправдоподобно. Допускаю, что взяли реального террориста, но по какой-то причине для кого-то сняли мультик.
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08.06.2021 02:10 Ответить
або хочуть просунути по службі чергового крота у силовиків і тому роблять такі вистави
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08.06.2021 09:41 Ответить
Все может быть. Даже не хочу фантазировать на эту тему. Да и размещать в СМИ реальную схему взрывного устройства и способ закладки было бы глупо. Короче, показали то, что хотели показать. А вот зачем это показывали? Вопрос...
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08.06.2021 21:35 Ответить
а в лютому затримали ще одного податкового, який продавав рейху дані офіцерів ГУР. А криша вже після арешту виписала на ньоо біля 30 дозволів на перевірку. А Голова ДФС, який все це рішав, вроді вже міністром ошивається. А братва гнусавого до цього часу не афішувала цей арешт. Бояться, що заговорить ? Однако.
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08.06.2021 02:06 Ответить
Рукожопи із СиБиУ навіть постановочне відео зняли недолуго. От що в них дійсно гарно виходить, так це кришування наркоторгівлі, проституції і віджим бізнесу.
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08.06.2021 08:17 Ответить
Ппц) среди белого дня ходят спокойно, взрывчатки устанавливают, а другие круглосуточно работники из СБУ снимают видео ) квартал 95 а не СБУ!
Почему террористы из дыр, лазят спокойно по Украине? Как это они спокойно вьезжают из недоимперии.
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08.06.2021 13:36 Ответить
От же гнида феесбешна!
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08.06.2021 15:05 Ответить
 
 