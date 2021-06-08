Наступне засідання за позовом Зеленського до Федини та Звіробій призначено на 20 липня
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Наступне засідання за позовом президента Володимира Зеленського у справі народної депутатки від "Європейської Солідарності" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій заплановано в Галицькому міському суді Львова 20 липня.
Про це Радіо Свобода повідомила сама Федина, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз ми все ще на стадії підготовчого засідання. Кілька разів були переноси: хтось хворів, то слідчий не з'являвся, то у Зеленського часу не було прийти. Повинно було бути засідання ось - 20 травня - але його перенесли, тому що був пленарний день", - зазначила Федина.
Вона також додала, що вважає справу стосовно себе "однозначно політичною".
"Я вам гарантую: якби я не була у фракції "Європейської Солідарності", а була б сама по собі, ніякої справи взагалі б не було. Я вважаю, що це була спроба атакувати саме Петра Порошенка ...", - зазначила Федина.
Нагадаємо, Маруся Звіробій - волонтерка, ветеранка. ДБР вручило їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. Також ГБР вручило підозру в "погрозі вбивством президенту Зеленському" нардепці Федині.
27 жовтня Звіробій разом з нардепкою Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
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2 роки президенства Зеленського: лише цифри.
Если он так сцытся двух барышень, прикинь какие кульбиты его сфинктр вытворяет при виде мужчин с оружием.
Но ведь тебя, как избирателя уклониста и нарокмана ЗЕ, проблемы армии не беспокоят по очень простой причине - потому что ты голосовал за себе пододное чмо.
Ну, про те, що у всіх відбирають зброю і телефони, як приїжджає потерпілий, то ви вже чули, про те, що всіх воєнних никають по машинах і приміщеннях мабуть теж, а ось вам свіжина - військових обшукували з собаками, а за тим, щоб ніхто не шастав слідкували СНАЙПЕРИ!
Надо хоть на ком-то отыграться.
А справки принесе???
Шоб ЗЕ мог появиться в суде, его охране надо сначала половину Киева зачистить от людей.
Испугался двух милых женщин.
Источник: опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 27 мая - 1 июня
Детали: Респондентам задавался вопрос, поддерживают ли они баллотирование Зеленского на второй срок.
В частности, 37% респондентов поддерживают идею баллотирования на второй срок, не поддерживают - 54,5%.
Я хочу знати, що натворили ці дівахи ?
Потрібна відкрита публікація бюлетня здоров`я потерпілого з вказанням можливих тяжких розладів, а саме: енурез, еректильна дисфункція, «ведмежа хвороба», панічні атаки, тощо. Допустима і відеотрансляція.
Этот дрочун угрожал его семье на ТВ.......
Или бубочка смелый только против баб:?