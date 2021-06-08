Наступне засідання за позовом Зеленського до Федини та Звіробій призначено на 20 липня

Наступне засідання за позовом президента Володимира Зеленського у справі народної депутатки від "Європейської Солідарності" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій заплановано в Галицькому міському суді Львова 20 липня.

Про це Радіо Свобода повідомила сама Федина, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми все ще на стадії підготовчого засідання. Кілька разів були переноси: хтось хворів, то слідчий не з'являвся, то у Зеленського часу не було прийти. Повинно було бути засідання ось - 20 травня - але його перенесли, тому що був пленарний день", - зазначила Федина.

Вона також додала, що вважає справу стосовно себе "однозначно політичною".

"Я вам гарантую: якби я не була у фракції "Європейської Солідарності", а була б сама по собі, ніякої справи взагалі б не було. Я вважаю, що це була спроба атакувати саме Петра Порошенка ...", - зазначила Федина.

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Нагадаємо, Маруся Звіробій - волонтерка, ветеранка. ДБР вручило їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. Також ГБР вручило підозру в "погрозі вбивством президенту Зеленському" нардепці Федині.

27 жовтня Звіробій разом з нардепкою Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.