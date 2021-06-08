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Новини Політика України
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Зеленський (17470) суд (8047) погрози (460) Федина (69) Звіробій Маруся (42)

Наступне засідання за позовом Зеленського до Федини та Звіробій призначено на 20 липня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наступне засідання за позовом Зеленського до Федини та Звіробій призначено на 20 липня

Наступне засідання за позовом президента Володимира Зеленського у справі народної депутатки від "Європейської Солідарності" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій заплановано в Галицькому міському суді Львова 20 липня.

Про це Радіо Свобода повідомила сама Федина, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми все ще на стадії підготовчого засідання. Кілька разів були переноси: хтось хворів, то слідчий не з'являвся, то у Зеленського часу не було прийти. Повинно було бути засідання ось - 20 травня - але його перенесли, тому що був пленарний день", - зазначила Федина.

Вона також додала, що вважає справу стосовно себе "однозначно політичною".

"Я вам гарантую: якби я не була у фракції "Європейської Солідарності", а була б сама по собі, ніякої справи взагалі б не було. Я вважаю, що це була спроба атакувати саме Петра Порошенка ...", - зазначила Федина.

Також читайте: Суд не продовжив термін дії зобов'язань, покладених на народну депутатку Федину в справі про погрозу вбивством Зеленському

Нагадаємо, Маруся Звіробій - волонтерка, ветеранка. ДБР вручило їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. Також ГБР вручило підозру в "погрозі вбивством президенту Зеленському" нардепці Федині.

27 жовтня Звіробій разом з нардепкою Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Говнокомандуючий обісрався від двох жінок.
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08.06.2021 11:16
+16
Следующее заседание по иску Зеленского к Федыне и Звиробий назначено на 20 июля - Цензор.НЕТ 7045
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08.06.2021 11:32
+14
Тєрпіла судиться з дівчатами.Дурємар не розуміє що це ганьба для нього,а не для Федини і Звіробій.
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08.06.2021 11:19
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Говнокомандуючий обісрався від двох жінок.
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08.06.2021 11:16 Відповісти
Следующее заседание по иску Зеленского к Федыне и Звиробий назначено на 20 июля - Цензор.НЕТ 7045
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08.06.2021 11:32 Відповісти
Три останніх слова - то зайве уточнення. Гівнокомандувач обісрався. Крапка. І то модна писати під кожним заголовком новин з України і про Україну. Але то пів біди. Обісраний перманентно і повсякчасно весь "нарід", який обрав під час війни такого гівнокомандувача. В Історії людства такої дурні ще ніхто не відчубучив.
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08.06.2021 12:08 Відповісти
А як смішно було,а тепер не до сміху.
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08.06.2021 11:17 Відповісти
Ага,давно пора,вам зесрани,вообще теперь смеяться нечему))))
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08.06.2021 11:22 Відповісти
Дійсно, то вже не смішно, враховуючи "досягнення" зелених ідіотів.
2 роки президенства Зеленського: лише цифри.
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08.06.2021 11:30 Відповісти
Да уж ЗЕ реально не смешно.

Если он так сцытся двух барышень, прикинь какие кульбиты его сфинктр вытворяет при виде мужчин с оружием.
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08.06.2021 11:48 Відповісти
А шо йому погрожували "мужчіни",чи "мужчіни" сховалися за жінок як казав Ху"ло?
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08.06.2021 12:04 Відповісти
А зачем твоя ЗЕлупа разоружает полностью бойцов ВСУ, когда приезжает?
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08.06.2021 12:06 Відповісти
Та Зеля всю армію роззброїв,з палками на фронті у окопах сидять.
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08.06.2021 12:40 Відповісти
По сути да. И кормит тухлыми помоями, закупаемыми через откаты.

Но ведь тебя, как избирателя уклониста и нарокмана ЗЕ, проблемы армии не беспокоят по очень простой причине - потому что ты голосовал за себе пододное чмо.
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08.06.2021 12:42 Відповісти
У мережі спалахнув скандал через безпрецедентні заходи безпеки під час візиту президента України Володимира Зеленського в Міноборони і Генштаб
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08.06.2021 12:47 Відповісти
Ви вже читали, як Зеленський поїхав на передову і нагороди комусь там повручав? Так ось… Щойно мене набрали бійці з ОТУ СХІД, до яких він їздив.
Ну, про те, що у всіх відбирають зброю і телефони, як приїжджає потерпілий, то ви вже чули, про те, що всіх воєнних никають по машинах і приміщеннях мабуть теж, а ось вам свіжина - військових обшукували з собаками, а за тим, щоб ніхто не шастав слідкували СНАЙПЕРИ!
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08.06.2021 12:55 Відповісти
Цікаво, зеленський на суд вкосоворотці та лаптях прийде? А люся арестович в кокошніку?
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08.06.2021 12:02 Відповісти
Ні,у футболці "Рассєя"))
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08.06.2021 12:05 Відповісти
Для недоумка вже хелоуін наступив? Та впринципі я так і думав.
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08.06.2021 12:11 Відповісти
Гарна казка про Хеловін))
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08.06.2021 12:41 Відповісти
гарну казку зєлєнський в суді буде вигадувати, хоч би не встявся. Наступне засідання за позовом Зеленського до Федини та Звіробій призначено на 20 липня - Цензор.НЕТ 2063
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08.06.2021 12:43 Відповісти
Тєрпіла судиться з дівчатами.Дурємар не розуміє що це ганьба для нього,а не для Федини і Звіробій.
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08.06.2021 11:19 Відповісти
Зелю еще не закрыли по этому делу за ссыкливость? Хотя бы условку ему дали... Вот и исполнит свое обещание.
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08.06.2021 11:20 Відповісти
Спочатку жінок тягая ні за що,...через два роки жінки будуть його самого тягать...,і шоблу його це також жде...
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08.06.2021 11:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ

Следующее заседание по иску Зеленского к Федыне и Звиробий назначено на 20 июля - Цензор.НЕТ 211
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08.06.2021 11:20 Відповісти
Щикарно!!! Следующее заседание по иску Зеленского к Федыне и Звиробий назначено на 20 июля - Цензор.НЕТ 703
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08.06.2021 11:29 Відповісти
невгамовний блазень
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08.06.2021 11:21 Відповісти
бубочку чекає чергове приниження Следующее заседание по иску Зеленского к Федыне и Звиробий назначено на 20 июля - Цензор.НЕТ 5140
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08.06.2021 11:23 Відповісти
дякуємо зебілоїдам за президента-тєрпілу!
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08.06.2021 11:25 Відповісти
ЗЕ-потерпевшему большие дяди наваливают по загривку отовсюду.

Надо хоть на ком-то отыграться.
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08.06.2021 11:27 Відповісти
Патерпілий прийде до суду???
А справки принесе???
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08.06.2021 11:29 Відповісти
Это вряд ли.

Шоб ЗЕ мог появиться в суде, его охране надо сначала половину Киева зачистить от людей.
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08.06.2021 11:30 Відповісти
та ні ще гірше: суд у Львові, дочитайся...
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08.06.2021 11:33 Відповісти
Ой вэй... Наступне засідання за позовом Зеленського до Федини та Звіробій призначено на 20 липня - Цензор.НЕТ 2618 Туда ему совсем нельзя.
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08.06.2021 11:49 Відповісти
Им нужно выдвинуть встречный иск - за страну порноактрису и все,что этот бовдур наговорил.
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08.06.2021 11:31 Відповісти
Позор Клоуну!!!
Испугался двух милых женщин.
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08.06.2021 11:31 Відповісти
Более 50% респондентов не поддерживают идею баллотирования президента Владимира Зеленского на второй срок.
Источник: опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 27 мая - 1 июня
Детали: Респондентам задавался вопрос, поддерживают ли они баллотирование Зеленского на второй срок.
В частности, 37% респондентов поддерживают идею баллотирования на второй срок, не поддерживают - 54,5%.
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08.06.2021 11:32 Відповісти
А де їхні мізки були на виборах? Це що, було не очевидним? Як казав один кінь "дебіли, 6π®#ь!"
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08.06.2021 12:12 Відповісти
из этих трёх женщин Зеля - самая тупая, чорноротая и злопамятная
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08.06.2021 12:38 Відповісти
Стан здоров`я президента - архіважлива річ для функціонування країни.

Я хочу знати, що натворили ці дівахи ?

Потрібна відкрита публікація бюлетня здоров`я потерпілого з вказанням можливих тяжких розладів, а саме: енурез, еректильна дисфункція, «ведмежа хвороба», панічні атаки, тощо. Допустима і відеотрансляція.
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08.06.2021 13:54 Відповісти
Не розумію зелебобу. Наче ж не далекий від піар технологій. А так обісратися. Вже давно мав вибачитися і забрати заяву.
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08.06.2021 16:27 Відповісти
А когда бубочка подаст в суд на Киву?
Этот дрочун угрожал его семье на ТВ.......
Или бубочка смелый только против баб:?
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09.06.2021 13:05 Відповісти
 
 