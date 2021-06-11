Сьогодні розпочалася вакцинація проти COVID-19 працівників "Укрпошти"

11 червня почалася вакцинація від COVID-19 працівників національного поштового оператора "Укрпошта" як підприємства критичної інфраструктури, які належать до поточного етапу вакцинації.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

"Працівники Укрпошти є частиною критичної інфраструктури країни, саме тому їх щеплюють на третьому етапі Дорожньої карти з вакцинації, який вже розпочали. Вакцинація - це єдиний ефективний спосіб захиститись від COVID-19. Ми вітаємо такий свідомий вибір людей та їхнє відповідальне ставлення до свого здоров’я", - наголосив Головний державний санітарний лікар України - заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

Працівників Укрпошти щеплюють мобільні бригади медиків на їхньому робочому місці у головному офісі компанії у Києві, а також в офісах у Сумах, Рівному, Чернігові, Житомирі та інших містах. Використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.

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"Я радий, що багато наших працівників виявили бажання та записалися на першу хвилю вакцинації. Адже наші листоноші та оператори у відділеннях працюють з самого початку під час пандемії та карантинних обмежень. Адже пошта має працювати, незважаючи ні на що. До цього часу їх захищали засоби індивідуального захисту, а тепер ще і вакцина. Вдячний Міністерству охорони здоров'я за можливість вакцинувати наших працівників", - відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Усього в межах першої хвилі заплановано щепити понад 5 тис. працівників. До кінця наступного тижня ці співробітники отримають першу дозу вакцини, а за чотири тижні - другу.

Загалом в Укрпошті працює понад 65 тис. працівників, переважна більшість із яких оператори та листоноші.

Зараз в Україні вакцинують медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, соціальних працівників, священнослужителів, освітян, військовослужбовців та співробітників інших структур державної безпеки, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів, працівників паливно-енергетичного комплексу та санаторно-курортних закладів, маломобільних громадян, а також людей віком від 65 років.

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У вихідні дні в центрах масової вакцинації щеплюють усіх охочих, хто записався до листа очікування на вакцинацію через сайт чи додаток "Дія" чи контакт-центр. Пріоритет надають людям літнього віку.

Дізнайтеся більше про вакцинацію від COVID-19 на сайті vaccination.covid19.gov.ua і по телефону контакт-центру 0 800 60 20 19.