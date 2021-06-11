Сегодня началась вакцинация от COVID-19 работников "Укрпочты"

11 июня началась вакцинация от COVID-19 работников национального почтового оператора "Укрпочта" как предприятия критической инфраструктуры, которые принадлежат к текущему этапу вакцинации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Работники "Укрпочты" являются частью критической инфраструктуры страны, поэтому их прививают на третьем этапе Дорожной карты по вакцинации, который уже стартовал. Вакцинация - это единственный эффективный способ защититься от COVID-19. Мы приветствуем такой сознательный выбор людей и их ответственное отношение к своему здоровью", - подчеркнул Главный государственный санитарный врач Украины - заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Работников "Укрпочты" вакцинируют мобильные бригады медиков на их рабочем месте в главном офисе компании в Киеве, а также в офисах в Сумах, Ривном, Чернигове, Житомире и других городах. Используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.

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"Я рад, что многие наши работники изъявили желание и записались на первую волну вакцинации. Ведь наши почтальоны и операторы в отделениях работают с самого начала во время пандемии и карантина. Ведь почта должна работать, несмотря ни на что. До этого времени их защищали средства индивидуальной защиты, а теперь еще и вакцина. Благодарен Министерству здравоохранения за возможность вакцинировать наших сотрудников", - отметил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Всего в рамках первой волны запланировано вакцинировать более 5 тыс. человек. До конца следующей недели эти сотрудники получат первую дозу вакцины, а через четыре недели - вторую.

Всего в "Укрпочте" работает более 65 тыс. сотрудников, подавляющее большинство из которых операторы и почтальоны.

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Сейчас в Украине вакцинируют медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, социальных работников, священнослужителей, педагогов, военнослужащих и сотрудников других структур государственной безопасности, работников органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней, работников топливно-энергетического комплекса и санаторно-курортных учреждений, маломобильных граждан, а также людей в возрасте от 65 лет.

В выходные дни в центрах массовой вакцинации прививают всех желающих, кто записался в лист ожидания на вакцинацию через сайт или приложение "Дія" или контакт-центр. Приоритет предоставляют людям пожилого возраста.

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Узнайте больше о вакцинации от COVID-19 на сайте vaccination.covid19.gov.ua и по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.