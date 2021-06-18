Природна катастрофа в Криму - не привід для жартів і зловтіхи, - Аваков

На думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова природна катастрофа в окупованому Криму - не привід для жартів.

Про це міністр написав на своїй сторінці в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Кримська природна катастрофа - для мене не привід для жартів і зловтіхи. Люди на окупованій українській території опинилися в надзвичайно скрутному становищі.

Аксьонов та інші путіноїди минуть. Шкода наш красень Крим, шкода людей...", - написав Аваков.

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