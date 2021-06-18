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Природна катастрофа в Криму - не привід для жартів і зловтіхи, - Аваков
На думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова природна катастрофа в окупованому Криму - не привід для жартів.
Про це міністр написав на своїй сторінці в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Кримська природна катастрофа - для мене не привід для жартів і зловтіхи. Люди на окупованій українській території опинилися в надзвичайно скрутному становищі.
Аксьонов та інші путіноїди минуть. Шкода наш красень Крим, шкода людей...", - написав Аваков.
Топ коментарі
+105 vitaliymkua
показати весь коментар18.06.2021 22:57
+71 Филипп Филиппович Преображенск
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+64 Small Jerboa
показати весь коментар18.06.2021 22:59
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армянская мафия против Народа Украины
Коли в центрі Грозного йшов найзапекліший бій в історії Першої чеченської війни. Чеченські оборонці разом із українськими добровольцями з «Вікінга» стояли насмерть. І Сашко Білий разом із кількома побратимами та чеченцями підземними комунікаціями проникли до будівлі, де засів ворог. Де в бою взяли в полон майора російського спецназу, в якого знайшли рацію. З того боку російські спецпризначенці доповідали але вже Сашку -"майору", що у них закінчуються набої і як вийти з цього пекла вони вже не розуміють. - «Вас выведут, держитесь!», - відповів гарними російськими матюками «Консул - Сашко», и он отведет их к своим!». Потім Білий переодягся у однострій майора. І коли біля морських піхотинців спецназа «Супутник», з'явився "майор російської армії", ті навіть не здивувались, а по-справжньому зраділи. - Хто старший? - не дав їм оговтатися Білий. Я командир полкової розвідки - продовжував Білий російською мовою, і прийшов за вами, щоби вивести до своїх. За доволі короткий період всі 81 морських піхотинця зібралися. За мною! Наказав Сашко. Виснажені, стомлені кацапські бійці покірно спускались услід за ним до підземних комунікацій. А Білий зумів по рації попередити своїх: «Чекайте на гостей, хвилин за п'ять буду, і далі продовжував «шоу». - Шикуйтеся по кацапскі ( мать -вашу),і робимо переоклик!. І вмить їх оточили оборонці Грозного.. Супротиву ніхто не чинив.
Коли Дудаєву доповіли, що «Консул» власноруч привів у полон аж 81 морського піхотинця чорних беретів спецназа «Супутника», той відразу і не повірив, адже в таке було дуже важко повірити. Після підтвердження інформації мовив: «Представити до найвищої нагороди Героя Чеченської Республіки Ічкерія, Олександра Музичка (Сашка Білого).
Після підписання Хасавюртських мирних угод, Сашко отримав офіційне запрошення прибути на величне вручення вищої нагороди, яке вже проводив президент Чечні Аслан Масхадов. Але Музичко на вручення не прибув, його с ментами підло вбив українофоб і капітулянт рюкзаков -Авакян…-
Поэтому если в тему квакнет еще и Клоун, то мне будет пох.
Крым - место сбычи желаний.
Щось нічого не ясно?
Сорвалась сделка по поставке днепровской воды в Крым..А на Кипре уже и счета открыли для приема денежек...
Теперь у оккупантов много луж с водой-года на два хватит
Как ужасен срез украинского общества, наблюдаемый в этом форуме!
Сопляк на спопляке и идиотом-недомерком погоняет!
Эта избирательная ботва не в состоянии понять простейшие вещи - например что лицо ОФИЦИАЛЬНОЕ обязано произносить речи в духе европейских ценностей, а не трындеть направо и налево то, что думает на самом деле!
Дыбили, товарищ Лавров!
Дозвольте позлорадствовать насчьот козломордих! Регулярно вбивати українських
захісників,обкрадати та вбивати населення захоплених територій це я бачу вас спонукає
на людяність до москалів? А закликі московських ідиотів до тотального знищення
української нації а також фотографування себе кацапів біля ростерзаних тіл наших
воїнів, це теж по вашому прояв "человечності"? А утримання наших полонених в нелюдських
умовах, піддавати іх середньовічним тортурам в підвалах російського "гестапо" це
верх вашого розуміння людяності? Напад кацапів на Україну слід розглядати як умисне
створення стихійного лиха, це все рівно що підірвати плотину та влаштувати потоп з великими
людскими жертвами! Так що народ має рацію коли бажае ворогові :"Смерть кацапам!"
что пришел на лекцию волка где он рассказываєт о радости ягнят
быть съеденными этим самим волком!
- так что очень даже повод.... и мостик когда поплывёт в Чорноморе тоже радоваться будем.
https://www.unian.net/curiosities/kak-putin-v-krymu-gulyal-po-vode-poslednie-novosti-11458723.html Совет господина Сатановского прост и логичен: надо немедленно выкопать подземные водохранилища и «загнать туда воду».