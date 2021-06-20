Таран, Хомчак і Корнійчук привітали військових медиків із професійним святом

Міністр оборони України Андрій Таран привітав українських військових медиків із професійним святом - Днем медичного працівника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Шановні військові медики! Вітаю з професійним святом і бажаю вам міцного здоров’я, професійного зростання, самовдосконалення і можливостей для реалізації, добробуту і щастя вашим родинам!

Ви завжди на передовій: і на першій лінії оборони, і у тиловому шпиталі. У вас немає права на помилку — на кону життя людини", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, что на цьому полі бою наші працівники і військовослужбовці медичної служби проявляють небачену відвагу та самопожертву. Вони там, де наші воїни героїчно протистоять російській агресії на сході країни, вони також — наша перша лінія оборони війська проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Таран зазначив, що сьогодні українське військо переймає досвід реформи органів військового управління держав-членів НАТО. "У рамках реформи наші військові медики активно нарощують та розвивають спроможності Збройних Сил щодо надання медичної допомоги безпосередньо на полі бою, у польових шпиталях, місцях постійної дислокації, а також миротворчих операціях за кордоном. У 2020-му році постало Командування Медичних Сил, що започаткувало новий підхід до управління напрямом військової медицини", - підкреслив міністр.

Крім того, Таран подякував усім медичним працівникам оборонного відомства за врятовані життя, повернуте здоров'я і радість буття.

"Імена багатьох наших лікарів в погонах вписано в історію медичної науки України", - додав він.

Також Таран зазначив, що військові медики часто жертвують своїм здоров'ям і життями, рятуючи інших постраждалих.

"У наших серцях вічно житиме Пам’ять і про Героя України, молодшого сержанта Ігоря Зінича, який ціною власного життя рятував бійців в Донецькому аеропорту", - зазначив він.

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У привітанні Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Руслана Хомчака з нагоди Дня медичного працівника сказано наступне:

"Шановні медичні працівники Збройних Сил України! Дорогі ветерани військово-медичної служби!

Сердечно вітаю вас із професійним святом. У ваших руках найбільше багатство України – життя і здоров’я її захисників!

Сьогодні разом з Вами це свято відзначають тисячі людей, яким Ви подарували перемогу над недугами. Вони вірять у Ваш професіоналізм та готовність прийти на допомогу навіть в умовах двох смертельних загроз –російської збройної агресії та пандемії COVID-19.

Медицина обирає гуманних, жертовних, розумних, добрих і благородних. Військова медицина потребує ще й відваги, патріотизму, абсолютної відданості обраній справі і своїй державі. Ви зцілюєте не тільки словом і ділом, а й власним прикладом.

На жаль, 73 військових медики віддали життя, виконуючи свій професійний обов’язок. Вічна Пам’ять полеглим героям! До останнього подиху вони залишилися вірними Військовій Присязі і клятві Гіппократа.

З нагоди свята і на кожен день зичу вам, дорогі медичні працівники, щоб ваша самовіддана праця сторицею повернулася до вас та ваших рідних добром і здоров’ям.

Сил, наснаги та непохитної віри у нашу Перемогу!"

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Також медпрацівників привітав і начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

"Особливе місце в системі охорони здоров’я держави належить військовим медикам, які в умовах російської агресії та боротьби з пандемією COVID-19 приводять медичне забезпечення Збройних Сил України у відповідність зі стандартами армій країн НАТО та оберігають найцінніше, що є у нас – життя військовослужбовців.

Це свято разом з вами відзначають тисячі військовослужбовців, яким ви подарували можливість повернутися в стрій після поранень, які вірять у ваш талант, вміння, професіоналізм, мужність, у вашу постійну готовність прийти на допомогу.

Щиро вітаю вас з професійним святом – Днем медичного працівника!

З нагоди свята висловлюю сердечну вдячність усьому медичному персоналу Збройних Сил України, цивільним медичним працівникам та представникам волонтерського руху, які своєю щоденною працею рятують життя українським воїнам", - підкреслив Корнійчук.