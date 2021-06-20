Таран, Хомчак и Корнийчук поздравили военных медиков с профессиональным праздником

Министр обороны Украины Андрей Таран поздравил украинских военных медиков с профессиональным праздником - Днем медицинского работника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Уважаемые военные медики! Поздравляю с профессиональным праздником и желаю вам крепкого здоровья, профессионального роста, самосовершенствования и возможностей для реализации, благополучия и счастья вашим семьям! Вы всегда на передовой: и на первой линии обороны, и в тыловом госпитале. У вас нет права на ошибку - на кону жизнь человека", - говорится в сообщении.

Он отметил, что украинские работники и военнослужащие медицинской службы проявляют отвагу и самопожертвование, находясь на Донбассе, где военнослужащие Вооруженных сил Украины противостоят российским наемникам, и выступая первой линией обороны войска против коронавирусной инфекции COVID-19.

Таран отметил, что украинское войско перенимает опыт реформы органов военного управления государств-членов НАТО. "В рамках реформы наши военные медики активно наращивают и развивают способности Вооруженных сил по оказанию медицинской помощи непосредственно на поле боя, в полевых госпиталях, местах постоянной дислокации, а также миротворческих операциях за рубежом. В 2020 году появилось Командование Медицинских сил, что начало новый подход к управлению направлением военной медицины", - подчеркнул министр.

Кроме того, Таран поблагодарил всех медицинских работников оборонного ведомства за спасенные жизни, возвращенное здоровье и радость бытия. "Имена многих наших врачей в погонах вписано в историю медицинской науки Украины", - добавил он.

Также Таран отметил, что военные медики часто жертвуют своим здоровьем и жизнями, спасая других пострадавших. "В наших сердцах вечно будет жить память и о Герое Украины, младшего сержанта Игоре Зиниче, который ценой собственной жизни спасал бойцов в Донецком аэропорту", - отметил он.

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В поздравлении Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака по случаю Дня медицинского работника сказано следующее:

"Уважаемые медицинские работники Вооруженных Сил Украины!

Дорогие ветераны военно-медицинской службы!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. В ваших руках самое большое богатство Украины - жизнь и здоровье ее защитников!

Сегодня вместе с Вами этот праздник отмечают тысячи людей, которым Вы подарили победу над недугом. Они верят в Ваш профессионализм и готовность прийти на помощь даже в условиях двух смертельных угроз - российской вооруженной агрессии и пандемии COVID-19.

Медицина выбирает гуманных, жертвенных, умных, добрых и благородных. Военная медицина требует еще и отваги, патриотизма, абсолютной преданности выбранному делу и своей стране. Вы исцеляете не только словом и делом, но и собственным примером.

К сожалению, 73 военных медика отдали жизнь, выполняя свой профессиональный долг. Вечная Память павшим героям! До последнего вздоха они остались верными Военной присяге и клятве Гиппократа.

По случаю праздника и на каждый день желаю вам, дорогие медицинские работники, чтобы ваш самоотверженный труд сторицей вернулся вам и вашим родным добром и здоровьем.

Сил, вдохновения и непоколебимой веры в нашу Победу!".

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Также медработников поздравил и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

Он отметил, что особое место в системе здравоохранения государства принадлежит военным медикам, которые в условиях российской агрессии и борьбы с пандемией COVID-19 приводят медицинское обеспечение Вооруженных Сил Украины в соответствие со стандартами армий стран НАТО и оберегают самое ценное, что есть у нас - жизнь военнослужащих.

"Этот праздник вместе с вами отмечают тысячи военнослужащих, которым вы подарили возможность вернуться в строй после ранения, которые верят в ваш талант, умение, профессионализм, мужество, в вашу постоянную готовность прийти на помощь.

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!

По случаю праздника выражаю сердечную благодарность всему медицинскому персоналу Вооруженных Сил Украины, гражданским медицинским работникам и представителям волонтерского движения, которые своим ежедневным трудом спасают жизнь украинским воинам", - подчеркнул Корнийчук.

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