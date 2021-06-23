Цього тижня столичний центр масової вакцинації працюватиме 4 дні, - КМДА

Цього тижня центр масової вакцинації населення від коронавірусу, який був створений на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, працюватиме чотири дні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

"Цього тижня Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру, працюватиме в четвер і п'ятницю, а також у суботу та неділю з 10:00 до 17:30", - йдеться в повідомленні

Наголошується, що записатися на вакцинацію можна за допомогою програми "Дія" та порталу Helsi.me.

Також наголошується, що нині в місті триває вакцинація педагогів, медичних і соціальних працівників, учасників ООС, а також осіб 65 років і старше.

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"Минулого тижня, 17 червня, в Києві, як і в Україні, вакцинували рекордну кількість людей: щеплення отримали майже 14 тис. осіб. Загалом у Центрі від початку його створення вакцинували майже 20 тис. осіб", - зазначають у КМДА.