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Низка поїздів затримується через негоду, - "Укрзалізниця"

Низка поїздів затримується через негоду, -

Станом на ранок 26 червня через вплив погодних умов затримуються низка поїздів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Зокрема, затримуються наступні поїзди:

№ 4 Ужгород — Запоріжжя (затримка склала 4 години 13 хвилин);

Низка поїздів затримується через негоду, - Укрзалізниця 01 № 232 Івано-Франківськ — Генічеськ (затримка склала 3 години);

Низка поїздів затримується через негоду, - Укрзалізниця 01 № 58 Ковель — Одеса (затримка склала 3 години);

Низка поїздів затримується через негоду, - Укрзалізниця 01 № 8 Чернівці — Київ (затримка склала 2 години);

Низка поїздів затримується через негоду, - Укрзалізниця 01 № 16 Рахів — Харків (затримка склала 1 годину 33 хвилини);

Низка поїздів затримується через негоду, - Укрзалізниця 01 № 141 Бахмут — Львів (затримка склала 1 годину 30 хвилин);

Низка поїздів затримується через негоду, - Укрзалізниця 01 № 98 Ковель — Київ (затримка склала 1 годину 24 хвилини);

Низка поїздів затримується через негоду, - Укрзалізниця 01 № 243 Київ — Рахів (затримка склала 1 годину 16 хвилин);

Низка поїздів затримується через негоду, - Укрзалізниця 01 № 146 Ужгород — Львів (затримка склала 50 хвилин);

Низка поїздів затримується через негоду, - Укрзалізниця 01 № 215 Черкаси — Ужгород (затримка склала 1 годину);

Низка поїздів затримується через негоду, - Укрзалізниця 01 № 13 Київ — Солотвино (затримка склала 1 годину);

Низка поїздів затримується через негоду, - Укрзалізниця 01 № 70 Львів — Маріуполь (затримка склала 38 хвилин);

Низка поїздів затримується через негоду, - Укрзалізниця 01 № 29 Київ — Ужгород (затримка склала 1 годину);

Низка поїздів затримується через негоду, - Укрзалізниця 01 № 49 Київ — Трускавець (затримка склала 1 годину);

Низка поїздів затримується через негоду, - Укрзалізниця 01 № 82 Київ — Ужгород (затримка склала 54 хвилини).

Також читайте: "Укрзалізниця" проведе службову перевірку ситуації з поїздом Івано-Франківськ - Київ

Як повідомлялося, через негоду у Львові оголошено надзвичайну ситуацію місцевого значення. За інформацією мера Львова Андрія Садового в п'ятницю в місті випало 30% від місячної норми опадів. Повалені 200 дерев, пошкоджено дахи понад 50 будівель.

Станом на ранок 26 червня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 811 населених пунктів.
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Топ коментарі
+6
1:00 16 минут - Лещенко ввел новую систему счисления времени?
Заимствовал у пигмеев амазонии?
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26.06.2021 12:31
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26.06.2021 12:28 Відповісти
1:00 16 минут - Лещенко ввел новую систему счисления времени?
Заимствовал у пигмеев амазонии?
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26.06.2021 12:31 Відповісти
везет же людям, в Николаеве жара +32
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26.06.2021 12:34 Відповісти
Тут вчора було +48 на сонці.
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26.06.2021 12:41 Відповісти
Колеса гріються жара
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26.06.2021 12:36 Відповісти
це прикол?
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26.06.2021 12:39 Відповісти
Не це серйозно
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26.06.2021 12:51 Відповісти
Земля и все дела на ней сгорят (с)
Готовимся, панове
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27.06.2021 02:32 Відповісти
 
 