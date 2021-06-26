Низка поїздів затримується через негоду, - "Укрзалізниця"

Станом на ранок 26 червня через вплив погодних умов затримуються низка поїздів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Зокрема, затримуються наступні поїзди:

№ 4 Ужгород — Запоріжжя (затримка склала 4 години 13 хвилин);

№ 232 Івано-Франківськ — Генічеськ (затримка склала 3 години);

№ 58 Ковель — Одеса (затримка склала 3 години);

№ 8 Чернівці — Київ (затримка склала 2 години);

№ 16 Рахів — Харків (затримка склала 1 годину 33 хвилини);

№ 141 Бахмут — Львів (затримка склала 1 годину 30 хвилин);

№ 98 Ковель — Київ (затримка склала 1 годину 24 хвилини);

№ 243 Київ — Рахів (затримка склала 1 годину 16 хвилин);

№ 146 Ужгород — Львів (затримка склала 50 хвилин);

№ 215 Черкаси — Ужгород (затримка склала 1 годину);

№ 13 Київ — Солотвино (затримка склала 1 годину);

№ 70 Львів — Маріуполь (затримка склала 38 хвилин);

№ 29 Київ — Ужгород (затримка склала 1 годину);

№ 49 Київ — Трускавець (затримка склала 1 годину);

№ 82 Київ — Ужгород (затримка склала 54 хвилини).

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Як повідомлялося, через негоду у Львові оголошено надзвичайну ситуацію місцевого значення. За інформацією мера Львова Андрія Садового в п'ятницю в місті випало 30% від місячної норми опадів. Повалені 200 дерев, пошкоджено дахи понад 50 будівель.

Станом на ранок 26 червня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 811 населених пунктів.