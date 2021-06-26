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Ряд поездов задерживаются из-за непогоды, - "Укрзализныця"

Ряд поездов задерживаются из-за непогоды, -

По состоянию на утро 26 июня из-за влияния погодных условий задерживаются ряд поездов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, задерживаются следующие поезда:

◾ № 4 Ужгород - Запорожье (задержка составила 4:00 13 минут);
◾ № 232 Ивано-Франковск - Геническ (задержка составила 3:00)
◾ № 58 Ковель - Одесса (задержка составила 3:00)
◾ № 8 Черновцы - Киев (задержка составила 2:00)
◾ № 16 Рахов - Харьков (задержка составила 1:00 33 минуты)
◾ № 141 Бахмут - Львов (задержка составила 1:00 30 минут);
◾ № 98 Ковель - Киев (задержка составила 1:00 24 минуты)
◾ № 243 Киев - Рахов (задержка составила 1:00 16 минут);
◾ № 146 Ужгород - Львов (задержка составила 50 минут);
◾ № 215 Черкассы - Ужгород (задержка составила 1:00)
◾ № 13 Киев - Солотвино (задержка составила 1:00)
◾ № 70 Львов - Мариуполь (задержка составила 38 минут);
◾ № 29 Киев - Ужгород (задержка составила 1:00)
◾ № 49 Киев - Трускавец (задержка составила 1:00)
◾ № 82 Киев - Ужгород (задержка составила 54 минуты).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, из-за непогоды во Львове объявлена чрезвычайная ситуация местного значения. По информации мэра Львова Андрея Садового в пятницу в городе выпало 30% от месячной нормы осадков. Повалены 200 деревьев, повреждены крыши более 50 зданий.

По состоянию на утро 26 июня в результате осложнения погодных условий обесточены 811 населенных пунктов.
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Топ комментарии
+6
1:00 16 минут - Лещенко ввел новую систему счисления времени?
Заимствовал у пигмеев амазонии?
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26.06.2021 12:31
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26.06.2021 12:28 Ответить
1:00 16 минут - Лещенко ввел новую систему счисления времени?
Заимствовал у пигмеев амазонии?
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26.06.2021 12:31 Ответить
везет же людям, в Николаеве жара +32
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26.06.2021 12:34 Ответить
Тут вчора було +48 на сонці.
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26.06.2021 12:41 Ответить
Колеса гріються жара
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26.06.2021 12:36 Ответить
це прикол?
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26.06.2021 12:39 Ответить
Не це серйозно
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26.06.2021 12:51 Ответить
Земля и все дела на ней сгорят (с)
Готовимся, панове
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27.06.2021 02:32 Ответить
 
 