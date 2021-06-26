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Львов (4503) непогода (816)

Во Львове объявили чрезвычайную ситуацию местного значения из-за последствий, причиненных бурей, - Садовый

Городская комиссия по ЧС и техногенной безопасности объявила на заседании в пятницу чрезвычайную ситуацию местного значения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"У нас чрезвычайная ситуация местного значения… Повалено более 200 деревьев, повреждены крыши более 50 зданий", – сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

По его данным, в пятницу в городе выпало 30% от месячной нормы осадков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома. ФОТОрепортаж

Мэр отметил, что травмы получил один человек, но после оказания необходимой помощи отказался от госпитализации.

Также по данным пресс-службы, повреждены 17 автомобилей, не работают 22 светофора, 70 объектов уличного освещения, кроме того повреждены 70 трансформаторных подстанций.

Городская комиссия по ЧС решила выделить средства для ликвидации последствий бури из резервного фонда бюджета. Также принято решение сделать субботу и воскресенье рабочими днями для всех коммунальных служб.

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В телеграм-канале мэр Львова опубликовал оперативную информацию по состоянию на 22.00. Он проинформировал, что "ключевые магистрали расчищены; часть электротранспорта возобновила работу; коммунальные службы будут работать всю ночь, чтобы как можно быстрее устранить последствия непогоды".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Электротранспорт во Львове не будет работать до конца дня, - мэрия

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Лунає молитва над містом лева - Господи, прости наші гріхи, аби бубочка контролювати наслідки не приїхав!!!
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26.06.2021 01:58 Ответить
Виправляю.

Лунає молитва над Містом Лева (***виборців Садового)- Господи, прости наші гріхи, (***аби ще й ) бубочка(***зараз "корєш" Андрія "Доля") контролювати наслідки не приїхав!!!
Во Львове объявили чрезвычайную ситуацию местного значения из-за последствий, причиненных бурей, - Садовый - Цензор.НЕТ 242
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26.06.2021 11:21 Ответить
В Чехии торнадо прошел, как наше Широкино сейчас.
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26.06.2021 04:36 Ответить
странно... вроде "янеЛох" - Львов не посещал....
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26.06.2021 08:10 Ответить
Во Львове объявили чрезвычайную ситуацию местного значения из-за последствий, причиненных бурей, - Садовый - Цензор.НЕТ 8194
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26.06.2021 11:23 Ответить
Во Львове объявили чрезвычайную ситуацию местного значения из-за последствий, причиненных бурей, - Садовый - Цензор.НЕТ 2135Во Львове объявили чрезвычайную ситуацию местного значения из-за последствий, причиненных бурей, - Садовый - Цензор.НЕТ 4711
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26.06.2021 11:16 Ответить
 
 