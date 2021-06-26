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811 населенных пунктов обесточены в Украине из-за непогоды, - ГСЧС

811 населенных пунктов обесточены в Украине из-за непогоды, - ГСЧС

По состоянию на утро 26 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В частности, 340 населенных пунктов обесточены в Ривненской области, 209 - во Львовской, 101 - в Житомирской, 78 - в Хмельницкой, 28 - в Киевской, 22 - в Закарпатской, в Черниговской - 19, Тернопольской - 8 и Черновицкой - 6 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщается, во Львовской области 25 июня около 16 часов. 45 мин. в течение получаса местами выпали сильные осадки в виде дождя (около 28 мм, что составляет 60% от месячной нормы) и порывов ветра, подразделениями ГСЧС всего совершено 40 выездов на разрезание и уборку поваленных деревьев, откачку воды из подтопленных зданий и приусадебных участков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома. ФОТОрепортаж

Было подтоплено 11 жилых домов, 23 приусадебных участка, 1 подземная парковка, 3 подвала, 1 подземный переход, частично повреждены 12 крыш (из них 5 на административных зданиях и 7 на жилых домах), 1 балкон, стену 1 дома.

В результате падения дерева, травмирован 1 человек (от госпитализации он отказалась). Отбуксированы 2 легковых автомобиля, высвобождены 9 автомобилей из под деревьев и разрушенных конструкций. Разрезано и убрано 50 деревьев. Всего откачано около 2 тыс. 480 м3 воды с 23 приусадебных участков и 13 жилых домов. Жертв и пострадавших нет.

К работам привлекались 394 человека и 147 единиц техники, из них от ГСЧС 180 человек и 44 единицы техники (из них 6 мотопомп).

По состоянию на утро 26 июня продолжаются работы по откачке воды во Львове (подземный переход). В Червонограде остаются частично подтопленными 10 приусадебных участков, высота 2-10 см, уровень воды постепенно снижается.

Львовским городским советом проведено внеплановое заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по организации ликвидации последствий непогоды и организации проведения комиссионных обследований с последующей классификацией данной ситуации.

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В Ривненской области 25 июня в результате интенсивных осадков и порывов ветра подразделениями ГСЧС на территории области совершено 11 выездов на разрезание и уборку 180 поваленных деревьев. Вследствие непогоды травмированы 2 человека (1 от удара молнии и 1 в результате падения шифера, пострадавшие госпитализированы в больницу). Частично повреждены крыши 13 жилых домов, кровля столовой Шпановского лицея, школы с. Посягва Ривненского района и кровля Клесовского поселкового совета. К работам привлекалось 125 человек и 30 единиц техники, из них от ГСЧС 43 человека и 11 единиц техники. Работы завершены.

В Ивано-Франковской области 25 июня в результате интенсивных осадков и порывов ветра на территории области подразделениями ГСЧС осуществлено 3 выезда на разрезание и уборку 3 поваленных деревьев, около 21 час. в результате поднятия уровня воды в р. Черный Черемош повреждены 2 пешеходных моста в с. Шибене Верховинского района, переход через реку осуществляется через объездные пути, размыта дорога местного значения "Ильци-Буркут" (протяженностью около 50 м, отсутствует сообщение в с. Буркут) и усложнен проезд (нанесение речного гравия и ила) легкового транспорта на дороге местного значения между с. Быстрец и с. Шибене. Уровень воды в реке постепенно снижается, осадки прекратились. Жертв и пострадавших нет. Для уборки поваленных деревьев от ГСЧС привлекалось 10 человек и 3 единицы техники. Работы завершены.

Также читайте: Поезда на львовском направлении задерживаются из-за непогоды, - "Укрзализныця"
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Топ комментарии
+3
а це град, який випав у Моравії разом зі смерчем

811 населенных пунктов обесточены в Украине из-за непогоды, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1400
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26.06.2021 11:41
+1
а оце вже очевидність

https://mobile.twitter.com/***********

https://mobile.twitter.com/*********** *********** @***********

https://mobile.twitter.com/*********** https://mobile.twitter.com/***********



Одноклассник с Чехии прислал фотки.
Это их вчерашняя погода. Моравия.

811 населенных пунктов обесточены в Украине из-за непогоды, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8271
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26.06.2021 11:40
+1
смерчик невеличкий був: 3 категорія з 6 відомих
пройшовся 25 км смугою у 500 м

811 населенных пунктов обесточены в Украине из-за непогоды, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7939
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26.06.2021 11:44
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26.06.2021 11:37 Ответить
Діденчиха в тг:

26-27 червня Україну із заходу на схід перетинатиме холодний атмосферний фронт.
У його зоні - неймовірні термічні контрасти, від +37 градусів перед ним до +23 градусів за ним.
Тому дощі та грози можуть подекуди супроводжуватися сильними зливами, градом та шквалами.
За такої синоптичної ситуації з такими контрастами навіть є ймовірність смерчів! Ймовірність.
Грозові дощі очікуються 26-го червня у західних областях, північних, у більшості центральної та південної частин України.
Схід, Дніпропетровщина ще побудуть у сухому повітря.
А в неділю, 27-го червня, до вечора, дощі та грози поступово досягнуть і наших східних областей.
У Києві завтра ще спекотно, до +33 градусів, проте є ймовірність дощу з грозою. Особливо уважно до себе людям із серцево-судинними недугами - буде мінятися тиск, температура, вологість.
У неділю в Києві нарешті стане легше дихати, температура повітря впаде до +27, +28 градусів. І також пройдуть місцями дощі з грозами!
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26.06.2021 11:39 Ответить
от госпитализации он отказалась
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26.06.2021 11:39 Ответить
а оце вже очевидність

https://mobile.twitter.com/***********

https://mobile.twitter.com/*********** *********** @***********

https://mobile.twitter.com/*********** https://mobile.twitter.com/***********



Одноклассник с Чехии прислал фотки.
Это их вчерашняя погода. Моравия.

811 населенных пунктов обесточены в Украине из-за непогоды, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8271
показать весь комментарий
26.06.2021 11:40 Ответить
а це град, який випав у Моравії разом зі смерчем

811 населенных пунктов обесточены в Украине из-за непогоды, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1400
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26.06.2021 11:41 Ответить
смерчик невеличкий був: 3 категорія з 6 відомих
пройшовся 25 км смугою у 500 м

811 населенных пунктов обесточены в Украине из-за непогоды, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7939
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26.06.2021 11:44 Ответить
Так , там покруче ...
Сам зі Львова , на щастя - встиг уже додому добратися до грози .
Під час негоди прямо перед вікнами бачив ,як вітром гнуло дерева , вони лягали на дроти - і летіли іскри . Видно освітльвальна мережа , бо електрика є , а ліхтарі усю ніч не світили...
І під будинком (кінець Золотої) лежить повалене здоровенне (десь 25 м) дерево ...Садовий сказав , що для комунальників ці вихідні будуть робочими , але нікого не видно ...Тільки люди фотки на память роблять .
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26.06.2021 12:09 Ответить
отже, Житомир-Київ приготуватися: закрити вікна, горища, прибрати машини з-під дерев
811 населених пунктів знеструмлено в Україні через негоду, - ДСНС - Цензор.НЕТ 744
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26.06.2021 12:26 Ответить
Вийшли після 15-ої - пиляють ...
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26.06.2021 15:15 Ответить
Прийшло 2 людини , один з болгаркою - прибрали !
Слава комунальникам Львова ! 811 населених пунктів знеструмлено в Україні через негоду, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5071
С

С
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26.06.2021 16:47 Ответить
нагадала усім Природа...що і в неї буває поганий настрій... і що проти стихійного лиха не застрахований ніхто і ніде...
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26.06.2021 11:59 Ответить
та і я про те...
щоби не забували, що не людина розумна і головна,
а Природа непередбачувана і руйнівна
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26.06.2021 12:10 Ответить
Запорізка область, вітра нема, сонце жарить як в Сахарі, асфальт плавиться.
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26.06.2021 12:13 Ответить
 
 