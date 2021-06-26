811 населенных пунктов обесточены в Украине из-за непогоды, - ГСЧС

По состоянию на утро 26 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В частности, 340 населенных пунктов обесточены в Ривненской области, 209 - во Львовской, 101 - в Житомирской, 78 - в Хмельницкой, 28 - в Киевской, 22 - в Закарпатской, в Черниговской - 19, Тернопольской - 8 и Черновицкой - 6 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщается, во Львовской области 25 июня около 16 часов. 45 мин. в течение получаса местами выпали сильные осадки в виде дождя (около 28 мм, что составляет 60% от месячной нормы) и порывов ветра, подразделениями ГСЧС всего совершено 40 выездов на разрезание и уборку поваленных деревьев, откачку воды из подтопленных зданий и приусадебных участков.

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Было подтоплено 11 жилых домов, 23 приусадебных участка, 1 подземная парковка, 3 подвала, 1 подземный переход, частично повреждены 12 крыш (из них 5 на административных зданиях и 7 на жилых домах), 1 балкон, стену 1 дома.

В результате падения дерева, травмирован 1 человек (от госпитализации он отказалась). Отбуксированы 2 легковых автомобиля, высвобождены 9 автомобилей из под деревьев и разрушенных конструкций. Разрезано и убрано 50 деревьев. Всего откачано около 2 тыс. 480 м3 воды с 23 приусадебных участков и 13 жилых домов. Жертв и пострадавших нет.

К работам привлекались 394 человека и 147 единиц техники, из них от ГСЧС 180 человек и 44 единицы техники (из них 6 мотопомп).

По состоянию на утро 26 июня продолжаются работы по откачке воды во Львове (подземный переход). В Червонограде остаются частично подтопленными 10 приусадебных участков, высота 2-10 см, уровень воды постепенно снижается.

Львовским городским советом проведено внеплановое заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по организации ликвидации последствий непогоды и организации проведения комиссионных обследований с последующей классификацией данной ситуации.

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В Ривненской области 25 июня в результате интенсивных осадков и порывов ветра подразделениями ГСЧС на территории области совершено 11 выездов на разрезание и уборку 180 поваленных деревьев. Вследствие непогоды травмированы 2 человека (1 от удара молнии и 1 в результате падения шифера, пострадавшие госпитализированы в больницу). Частично повреждены крыши 13 жилых домов, кровля столовой Шпановского лицея, школы с. Посягва Ривненского района и кровля Клесовского поселкового совета. К работам привлекалось 125 человек и 30 единиц техники, из них от ГСЧС 43 человека и 11 единиц техники. Работы завершены.

В Ивано-Франковской области 25 июня в результате интенсивных осадков и порывов ветра на территории области подразделениями ГСЧС осуществлено 3 выезда на разрезание и уборку 3 поваленных деревьев, около 21 час. в результате поднятия уровня воды в р. Черный Черемош повреждены 2 пешеходных моста в с. Шибене Верховинского района, переход через реку осуществляется через объездные пути, размыта дорога местного значения "Ильци-Буркут" (протяженностью около 50 м, отсутствует сообщение в с. Буркут) и усложнен проезд (нанесение речного гравия и ила) легкового транспорта на дороге местного значения между с. Быстрец и с. Шибене. Уровень воды в реке постепенно снижается, осадки прекратились. Жертв и пострадавших нет. Для уборки поваленных деревьев от ГСЧС привлекалось 10 человек и 3 единицы техники. Работы завершены.

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