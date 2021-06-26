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Бойовики перешкоджають роботі СММ ОБСЄ на Донбасі, - звіт місії

Бойовики перешкоджають роботі СММ ОБСЄ на Донбасі, - звіт місії

Українська сторона СЦКК повідомляє, що, за даними щоденного звіту ОБСЄ від 22 червня, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували чергові випадки перешкоджання їхній діяльності на тимчасово окупованих територіях.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що на блокпостах поблизу населених пунктів Староласпа та Нова Мар’ївка представники російсько-окупаційних військ не пропустили патруль СММ, пославшись на "проведення технічних робіт" і "міркування безпеки".

На блокпосту біля населеного пункту Горлівка представник збройних формувань РФ відмовив патрулю СММ у доступі до певної частини блокпоста для здійснення стандартних дій із моніторингу, посилаючись на "відсутність попереднього повідомлення".

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У населеному пункті Олександрівка спостерігачам Місії було заборонено запуск БПЛА для проведення заздалегідь оголошеного польоту, посилаючись на "відсутність попередньої інформації про політ".

У пункті пропуску на кордоні поблизу населеного пункту Довжанське найманці наказали патрулю Місії покинути район, пославшись на "накази від своїх командирів".

На блокпосту в населеному пункті Старомихайлівка озброєний найманець затримав патруль СММ на 32 хвилини, пославшись на "відсутність дозволу від його командирів".

Варто зазначити, що на всіх без винятку блокпостах спостерігачі фіксували факт перетину лінії розмежування цивільними автомобілями в обох напрямках.

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Також у звіті наголошується, що БПЛА СММ відчували перешкоди сигналу внаслідок глушіння під час виконання запланованих польотів на тимчасово окупованій території у районах населених пунктів Старомихайлівка, Олександрівка та Петрівського району Донецька.

"Перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ свідчить про намагання збройних формувань РФ приховати від міжнародних спостерігачів факти своїх порушень, поширити фейки з метою дискредитації ЗС України та дестабілізувати обстановку вздовж лінії розмежування. Наголошуємо, що підрозділи Збройних сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках ТКГ", - зазначили в пресцентрі штабу ООС.

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А-аа, так то какие-то непонятные "боевики" и напали на Украину, и ОБСЕ препятствуют...
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26.06.2021 16:18 Відповісти
В основном стаде ОБЫСЦЫешников агентура из *********** и по другому вялить, им запрещает их 1,5-метровый кремлядьский фюрер
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26.06.2021 16:26 Відповісти
да неужели ?.. они там сношаются уже давным давно наблюдатели и ихтамнеты
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26.06.2021 16:28 Відповісти
Уже и в тик-туке препятствуют "боевики" России.Пишешь что Шуша=УшЯша(живи сознание,дух на одэри=азэри) =Шуш=Сузы ,которые сжег Магедонский.И сразу тебя никто не видит.Зато как включаешь смартфон в ютуб сразу появ-ся ,насильно,куча МУСОРА НИКОМУ НЕ НУЖНАЯ-соловьи,шейнины,симоняны с мужем обезьянкой в п/раме,кисели,кургены и ары-хыяры,норкины-жопкины,красно-зеленные штаны,бывшие завсегдатели пивных баров Риги (Шах-ов) и др.отстой ЛЕЗУТ в СМАРТФОНЫ КАВКАЗА. Уже и тик-кака изгадили.
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26.06.2021 16:39 Відповісти
Так ОБСЕ, возьмите беспилотники у Турции и в сопровождении, даже и маацву кремль, инспектировать будете беспрепятственно!
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26.06.2021 17:17 Відповісти
боевики оттягивают свой конец - отчет миссии
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26.06.2021 17:48 Відповісти
Бойовики перешкоджають роботі СММ ОБСЄ на Донбасі, - звіт місії - Цензор.НЕТ 8524
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26.06.2021 18:30 Відповісти
 
 