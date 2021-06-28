На монорейковому автобусі "Сміла-Черкаси" кондуктори відкрито беруть гроші за проїзд собі, не видаючи квитки, - журналіст Тищенко

Журналіст Богдан Тищенко опублікував історію, що на рейковому автобусі "Сміла-Черкаси" кондуктори відкрито пропонують їхати за меншу суму, але без придбання квитка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуку.

Він зазначив: "Мав нагоду їхати приміським рейковим автобусом за маршрутом Сміла - Черкаси. Розмова з "кондуктором":

— Доброго дня, скільки коштує проїзд?

— А вам квиток виписувать чи нє?

— Не зрозумів, це як?

— Ну квиток виписувати треба?

— А як інакше можна, в чому різниця?

— Ну без квитка буде 20, з квитком 25...

— Виписуйте звичайно.

— Угу (незадоволений вираз обличчя)".

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Він продовжив: "Річ у тім, що такий рейковий автобус курсує за цим маршрутом із травня. Їхати ним дійсно комфортно та швидко. Він мало де зупиняється і по часу від селища, в якому він зупиняється, їхати не більше 15 хв до Черкас. Для порівняння. Якщо із цього ж селиша їхати маршруткою, то це година часу в жахливому, душному "богданчику". Ціна така ж, як і в цьому новому рейковому автобусі (можу по ціні на пару грн помилятись). Або ж є старі, "убиті" дизель-потяги". Вони дешевші. Абсолютно некомфортні і їхати ними довше".

Журналіст підкреслив: "Цей новий транспорт має лише один "вагон". І всі люди, що сиділи неподалік мене спокійно платили в кишеню "кондукторам, що й самі відкрито проявляють ініціативу до цього. Через декілька місяців цей рейковий автобус банально скасують через збитковість. Прибуток йде в кишеню кондуктору. "Укрзалізниця" недоотримує і велкам в старі, пошарпані дизелі".

"Суспільство почне звинувачувати кого завгодно, що "от бачте, так некомфортно, ніхто про нас не піклується". Хоча історія починається виключно із самого суспільства. Але, "Укрзалізниця", я також прошу звернути увагу на поведінку ваших найманих працівників, які по факту свідомо порушують закон", - резюмував журналіст.

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