На монорейковому автобусі "Сміла-Черкаси" кондуктори відкрито беруть гроші за проїзд собі, не видаючи квитки, - журналіст Тищенко
Журналіст Богдан Тищенко опублікував історію, що на рейковому автобусі "Сміла-Черкаси" кондуктори відкрито пропонують їхати за меншу суму, але без придбання квитка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуку.
Він зазначив: "Мав нагоду їхати приміським рейковим автобусом за маршрутом Сміла - Черкаси. Розмова з "кондуктором":
— Доброго дня, скільки коштує проїзд?
— А вам квиток виписувать чи нє?
— Не зрозумів, це як?
— Ну квиток виписувати треба?
— А як інакше можна, в чому різниця?
— Ну без квитка буде 20, з квитком 25...
— Виписуйте звичайно.
— Угу (незадоволений вираз обличчя)".
Він продовжив: "Річ у тім, що такий рейковий автобус курсує за цим маршрутом із травня. Їхати ним дійсно комфортно та швидко. Він мало де зупиняється і по часу від селища, в якому він зупиняється, їхати не більше 15 хв до Черкас. Для порівняння. Якщо із цього ж селиша їхати маршруткою, то це година часу в жахливому, душному "богданчику". Ціна така ж, як і в цьому новому рейковому автобусі (можу по ціні на пару грн помилятись). Або ж є старі, "убиті" дизель-потяги". Вони дешевші. Абсолютно некомфортні і їхати ними довше".
Журналіст підкреслив: "Цей новий транспорт має лише один "вагон". І всі люди, що сиділи неподалік мене спокійно платили в кишеню "кондукторам, що й самі відкрито проявляють ініціативу до цього. Через декілька місяців цей рейковий автобус банально скасують через збитковість. Прибуток йде в кишеню кондуктору. "Укрзалізниця" недоотримує і велкам в старі, пошарпані дизелі".
"Суспільство почне звинувачувати кого завгодно, що "от бачте, так некомфортно, ніхто про нас не піклується". Хоча історія починається виключно із самого суспільства. Але, "Укрзалізниця", я також прошу звернути увагу на поведінку ваших найманих працівників, які по факту свідомо порушують закон", - резюмував журналіст.
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Встретились два грузина:
- Горе у нас, горе, Гоги парализовало, руку парализовало, ногу парализовало, всю левую сторону парализовало!
- А мужское достоинство как?
- С этим все в порядке, он успел на другую сторону перекинуть!
Не.. ну в кармане у кондуктора оно полежит, конечно до конца смены.
кстати подумал - слово манифест это деньги вперед?
https://www.youtube.com/watch?v=Sk59skwYvrM
ну там 15-30 - деньги вперед. просто смотрел и чуть не обосрался шо не знал слово манифест значит таки да, а не все то шо таки подумали то))
Правые и левые колёса верят, что они монорельс.
А на уровне кондуктора всё не так однозначно.
свиньяЗеленский в апельсинах! Вот монорельсовый транспорт!
За посиланням на Фейсбук немає тексту, а лише фото.
В Польщі не буває ситуацій, коли вам НЕ дадуть квиток, чек тощо. Скрізь є касові апарати, в кожному міському автобусі, таксі, маршрутці тощо. Виїзд на маршрут чи перебування на маршруті з "несправним" касовим апаратом - це те саме, що виїзд на маршрут без одного з коліс.
на Донбассе, где родился и вырос, до армии, мудрый нарид тоже вот так хитрожопил при и так недорогих поездках на "мухе" (поезде из двух вагонов) - или внаглую тупо не оплачивал или договаривался подешевле без билета с кондуктором..
в результате из-за убыточности ЖД ветки пассажирское сообщение вообще прекратилось и мудрый нарид "радостно" пересел на дорогой (пару раз в день) автобусный и маршрутный транспорт по цене такси..
..и сейчас через станцию ходят только товарняки с углём.. - сделали себя разом, зебилы-рыгоаналы
Борисполь есть в каждой области Украины - мы же Европа.
Машиністи те ж саме роблять, вказуючи кондукторам, провідникам або бригадам.
Останні мають справу з пасажирами.
Нічого нового.