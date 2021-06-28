США про Фірташа: Ми чекаємо його екстрадиції з Австрії
Український олігарх Дмитро Фірташ засуджений у Сполучених Штатах. Вашингтон очікує його екстрадиції з Австрії.
Про це в коментарі "Голосу Америки" заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, інформує Цензор.НЕТ.
"Австрія - це країна з верховенством права, і у них є певні правові процедури. Наша позиція залишається такою ж, як в 2014-му. Ми засудили Фірташа за злочини, і ми продовжуємо працювати з австрійцями, при цьому поважаючи їхній правовий процес", - сказав чиновник.
На питання, які інструменти можуть використовувати Сполучені Штати, щоб домогтися екстрадиції, Джордж Кент додав, що США працюють в цьому напрямку з австрійською владою.
"Оскільки ми поважаємо верховенство права в Австрії, вони досі проходять через процес апеляцій у справі про екстрадицію. Ми перебуваємо в контакті з австрійцями, але це їхній процес і він повинен бути завершений", - заявив дипломат.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше група конгресменів надіслала до Державного департаменту лист з проханням активізувати зусилля щодо екстрадиції олігарха в США - припустивши, що Дмитро Фірташ корумпував австрійську судову систему.
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Один из французских сенаторов посетивших Украину, а именно Jean-Pierre Moga, кроме встреч с представителями ОПЗЖ, по рекомендации глава еврейской общины в Австрии Oskar Deutsch,дважды встречался с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Речь шла о предъявлении Украиной требований к австрийскому правительству об экстрадиции Дмирия Фирташа на территорию Украины.
Краткая предыстория этого проста, на экстрадицию Фирташа претендует США, структуры которого уже откровенно обвиняют Австрию в умышленном затягивании процесса экстрадиции. (мы писали Хроника 24.06.2021).
Обращение зеленского о возврате Фирташа в Украину может дать Фирташу очень важную возможность вместо тюрьмы в США попасть назад в Украину.
О том какие разрушительные последствия этого для украино-американских отношений это будет иметь все понимают, но Ермаку нужны деньги.
А уж как сам он этого ожидает! Прям спит и видит. ))
Правда кошмарным сном.