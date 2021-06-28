США про Фірташа: Ми чекаємо його екстрадиції з Австрії

Український олігарх Дмитро Фірташ засуджений у Сполучених Штатах. Вашингтон очікує його екстрадиції з Австрії.

Про це в коментарі "Голосу Америки" заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, інформує Цензор.НЕТ.

"Австрія - це країна з верховенством права, і у них є певні правові процедури. Наша позиція залишається такою ж, як в 2014-му. Ми засудили Фірташа за злочини, і ми продовжуємо працювати з австрійцями, при цьому поважаючи їхній правовий процес", - сказав чиновник.

На питання, які інструменти можуть використовувати Сполучені Штати, щоб домогтися екстрадиції, Джордж Кент додав, що США працюють в цьому напрямку з австрійською владою.

"Оскільки ми поважаємо верховенство права в Австрії, вони досі проходять через процес апеляцій у справі про екстрадицію. Ми перебуваємо в контакті з австрійцями, але це їхній процес і він повинен бути завершений", - заявив дипломат.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше група конгресменів надіслала до Державного департаменту лист з проханням активізувати зусилля щодо екстрадиції олігарха в США - припустивши, що Дмитро Фірташ корумпував австрійську судову систему.