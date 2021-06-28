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США про Фірташа: Ми чекаємо його екстрадиції з Австрії

США про Фірташа: Ми чекаємо його екстрадиції з Австрії

Український олігарх Дмитро Фірташ засуджений у Сполучених Штатах. Вашингтон очікує його екстрадиції з Австрії.

Про це в коментарі "Голосу Америки" заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, інформує Цензор.НЕТ.

"Австрія - це країна з верховенством права, і у них є певні правові процедури. Наша позиція залишається такою ж, як в 2014-му. Ми засудили Фірташа за злочини, і ми продовжуємо працювати з австрійцями, при цьому поважаючи їхній правовий процес", - сказав чиновник.

На питання, які інструменти можуть використовувати Сполучені Штати, щоб домогтися екстрадиції, Джордж Кент додав, що США працюють в цьому напрямку з австрійською владою.

"Оскільки ми поважаємо верховенство права в Австрії, вони досі проходять через процес апеляцій у справі про екстрадицію. Ми перебуваємо в контакті з австрійцями, але це їхній процес і він повинен бути завершений", - заявив дипломат.

Читайте також: СБУ має зайнятися екстрадицією Фірташа в Україну. Чекаємо їхньої реакції, - Разумков

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше група конгресменів надіслала до Державного департаменту лист з проханням активізувати зусилля щодо екстрадиції олігарха в США - припустивши, що Дмитро Фірташ корумпував австрійську судову систему.

Автор: 

Австрія (962) Держдепартамент США (1625) США (22778) Фірташ Дмитро (893) екстрадиція (434) Кент Джордж (49)


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Топ коментарі
+18
именно поэтому бесноватый вовка-клоун делает всё чтобы отмазать Фирташа от тюрьмы в США :
Один из французских сенаторов посетивших Украину, а именно Jean-Pierre Moga, кроме встреч с представителями ОПЗЖ, по рекомендации глава еврейской общины в Австрии Oskar Deutsch,дважды встречался с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Речь шла о предъявлении Украиной требований к австрийскому правительству об экстрадиции Дмирия Фирташа на территорию Украины.

Краткая предыстория этого проста, на экстрадицию Фирташа претендует США, структуры которого уже откровенно обвиняют Австрию в умышленном затягивании процесса экстрадиции. (мы писали Хроника 24.‎06.‎2021).

Обращение зеленского о возврате Фирташа в Украину может дать Фирташу очень важную возможность вместо тюрьмы в США попасть назад в Украину.
О том какие разрушительные последствия этого для украино-американских отношений это будет иметь все понимают, но Ермаку нужны деньги.
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28.06.2021 23:13
+14
А у нас в квартирах газ, по 13000 , спасибо Фирташу и К 95...
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28.06.2021 22:58
+7
ой как пастуху не хочется на нары ой как не хочется ну да заплатил индусам 25 млн. долларов США ВЗЯТКУ чтобы они ему его компании отдали рудники месторождение и нагло отказали американцам америкосы не парились поймали трех чиновников Индии вывезли в США ФБР обвинило в федеральном преступлении и им дали по 28-32 года за то что они получили от Фирташа взятку..кстати лично он был при кэше...оплате.. а ему пожизненное .. и да спешу обьрадовать Украину все его активы у нас облгазы 21 штука будут конфискованы в польщу США они просто введут тут свою администрацию управление..тому Бубочка спешит вывезти Фирташа в Украину.. но....
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28.06.2021 23:00
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именно поэтому бесноватый вовка-клоун делает всё чтобы отмазать Фирташа от тюрьмы в США :
Один из французских сенаторов посетивших Украину, а именно Jean-Pierre Moga, кроме встреч с представителями ОПЗЖ, по рекомендации глава еврейской общины в Австрии Oskar Deutsch,дважды встречался с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Речь шла о предъявлении Украиной требований к австрийскому правительству об экстрадиции Дмирия Фирташа на территорию Украины.

Краткая предыстория этого проста, на экстрадицию Фирташа претендует США, структуры которого уже откровенно обвиняют Австрию в умышленном затягивании процесса экстрадиции. (мы писали Хроника 24.‎06.‎2021).

Обращение зеленского о возврате Фирташа в Украину может дать Фирташу очень важную возможность вместо тюрьмы в США попасть назад в Украину.
О том какие разрушительные последствия этого для украино-американских отношений это будет иметь все понимают, но Ермаку нужны деньги.
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28.06.2021 23:13 Відповісти
Дерьмак деньги получает напрямую из кремля,вряд ли он нуждается,это просто целенаправленная подрывная акция отношений США и Украины
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29.06.2021 09:14 Відповісти
Ты очень крут, не напрягайся сильно, трусы спадут...
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28.06.2021 23:00 Відповісти
так поддержи, ты ж, видимо, мастер по трусах ))
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28.06.2021 23:03 Відповісти
Вас 73%, сами держите...
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28.06.2021 23:04 Відповісти
Так ты из ********* ресурсной, а-а-а-а-а...
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29.06.2021 09:15 Відповісти
Ти найкращий!!! Це ж повністю змінюю на зворотне зміст статті!
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28.06.2021 23:01 Відповісти
А у нас в квартирах газ, по 13000 , спасибо Фирташу и К 95...
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28.06.2021 22:58 Відповісти
врать то зачем. по 7.99
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28.06.2021 23:08 Відповісти
за прошлый месяц был по 8.70 + доставка... - в киеве.
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28.06.2021 23:21 Відповісти
Глянь цены на июль.
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29.06.2021 00:27 Відповісти
Ифан ифан, протри глазки поросячьи ,залитые золотым дождем Зеро
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29.06.2021 09:17 Відповісти
ой как пастуху не хочется на нары ой как не хочется ну да заплатил индусам 25 млн. долларов США ВЗЯТКУ чтобы они ему его компании отдали рудники месторождение и нагло отказали американцам америкосы не парились поймали трех чиновников Индии вывезли в США ФБР обвинило в федеральном преступлении и им дали по 28-32 года за то что они получили от Фирташа взятку..кстати лично он был при кэше...оплате.. а ему пожизненное .. и да спешу обьрадовать Украину все его активы у нас облгазы 21 штука будут конфискованы в польщу США они просто введут тут свою администрацию управление..тому Бубочка спешит вывезти Фирташа в Украину.. но....
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28.06.2021 23:00 Відповісти
Ничего поедет, Америка все равно выжмет. Там и не таких цуциков обламывали. А не то 20 лет тюрьмы может превратиться в 120 лет.
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28.06.2021 23:00 Відповісти
Головне, щоб не екстрадували Фірташа до України.
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28.06.2021 23:03 Відповісти
Он никуда и не уезжал, Региональная Газовая Компания в каждой области для вас...
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28.06.2021 23:05 Відповісти
Оооо.... исправили заголовок статьи... так держать!!!
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28.06.2021 23:04 Відповісти
_Когда рак свистнет, так австрийские пособники путлера вам его выдадут... Тут вовремя и его ЗЕслуга подсуетился: помогает затянуть процесс до бесконечности, теперь будут рассматривать ещё и "экстрадицию" в Украину прежде чем США ответить...
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28.06.2021 23:07 Відповісти
Надеюсь услышать такое и о Бене
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28.06.2021 23:08 Відповісти
А мне кажется что у амеров основной мотив на сделку со следствием, бо у демы таки есть, что сказать
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28.06.2021 23:09 Відповісти
Американці чекають, а Вава фірташу, за рахунок "мудрого" наріду, мільярд доларів дарує.
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28.06.2021 23:15 Відповісти
Ну в этом случае , наверно , всё будет зависеть от политической воли канцлера Австрии . Дойную корову не так просто отдавать на убой . )) Тем более , когда её доят как минимум в три руки . ))
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28.06.2021 23:17 Відповісти
Шо мені дуже подобається в судочинстві США, так це те, шо вони не соромляться давати смачні строки ув'язнення. 20 або 30 років для них це звична справа. Чекаю коли Фірташу вмажуть років 10 тюрячки.
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28.06.2021 23:26 Відповісти
доводиться уповати на американську феміду
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28.06.2021 23:33 Відповісти
Белый Дом - всем: Фирташ мой! не трогать!
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29.06.2021 02:03 Відповісти
Рашистских тупых злобных мартышек очень жарит ,а что там США ? Криворукие рукожопы ,займитесь своей недостраной-вонючкой ,у вас там 50% расисян последний буй без соли догрызают, с Америкой они меряются длббы...
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29.06.2021 09:29 Відповісти
не по адресу, долбодятел
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29.06.2021 14:51 Відповісти
Я вас ,глядей рашистских, рентгеном вижу за 7 лет войны
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30.06.2021 00:39 Відповісти
ты наверное, конченый)) сколько раз тебя еще посылать...
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30.06.2021 00:58 Відповісти
Шановний Вуйку Сєм - візьміть за яйця всіх наших....- ми ще доплатимо ...- і наостанок, вони всі наші- білякоритні, вважають вас лохами ....
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29.06.2021 09:50 Відповісти
"Украинский олигарх Дмитрий Фирташ осужден в Соединенных Штатах. Вашингтон ожидает его экстрадиции из Австрии".

А уж как сам он этого ожидает! Прям спит и видит. ))
Правда кошмарным сном.
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29.06.2021 11:37 Відповісти
Не выйдет... австриякам тоже баблосы нужны......
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29.06.2021 13:08 Відповісти
 
 