США о Фирташе: Мы ждем его экстрадиции из Австрии

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ осужден в Соединенных Штатах. Вашингтон ожидает его экстрадиции из Австрии.

Об этом в комментарии "Голосу Америки"заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, информирует Цензор.НЕТ.

"Австрия - это страна с верховенством права, и у них есть определенные правовые процедуры. Наша позиция остается такой же, как в 2014-м. Мы осудили Фирташа за преступления, и мы продолжаем работать с австрийцами, при этом уважая их правовой процесс", - сказал чиновник.

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На вопрос, какие инструменты могут использовать Соединенные Штаты, чтобы добиться экстрадиции, Джордж Кент добавил, что США работают в этом направлении с австрийскими властями.

"Поскольку мы уважаем верховенство права в Австрии, они до сих пор проходят через процесс апелляций по делу экстрадиции. Мы находимся в контакте с австрийцами, но это их процесс и он должен быть завершен", - заявил дипломат.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее группа конгрессменов направила в Государственный департамент письмо с просьбой активизировать усилия по экстрадиции олигарха в США - предположив, что Дмитрий Фирташ коррумпировал австрийскую судебную систему.