США о Фирташе: Мы ждем его экстрадиции из Австрии
Украинский олигарх Дмитрий Фирташ осужден в Соединенных Штатах. Вашингтон ожидает его экстрадиции из Австрии.
Об этом в комментарии "Голосу Америки"заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, информирует Цензор.НЕТ.
"Австрия - это страна с верховенством права, и у них есть определенные правовые процедуры. Наша позиция остается такой же, как в 2014-м. Мы осудили Фирташа за преступления, и мы продолжаем работать с австрийцами, при этом уважая их правовой процесс", - сказал чиновник.
На вопрос, какие инструменты могут использовать Соединенные Штаты, чтобы добиться экстрадиции, Джордж Кент добавил, что США работают в этом направлении с австрийскими властями.
"Поскольку мы уважаем верховенство права в Австрии, они до сих пор проходят через процесс апелляций по делу экстрадиции. Мы находимся в контакте с австрийцами, но это их процесс и он должен быть завершен", - заявил дипломат.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее группа конгрессменов направила в Государственный департамент письмо с просьбой активизировать усилия по экстрадиции олигарха в США - предположив, что Дмитрий Фирташ коррумпировал австрийскую судебную систему.
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Один из французских сенаторов посетивших Украину, а именно Jean-Pierre Moga, кроме встреч с представителями ОПЗЖ, по рекомендации глава еврейской общины в Австрии Oskar Deutsch,дважды встречался с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Речь шла о предъявлении Украиной требований к австрийскому правительству об экстрадиции Дмирия Фирташа на территорию Украины.
Краткая предыстория этого проста, на экстрадицию Фирташа претендует США, структуры которого уже откровенно обвиняют Австрию в умышленном затягивании процесса экстрадиции. (мы писали Хроника 24.06.2021).
Обращение зеленского о возврате Фирташа в Украину может дать Фирташу очень важную возможность вместо тюрьмы в США попасть назад в Украину.
О том какие разрушительные последствия этого для украино-американских отношений это будет иметь все понимают, но Ермаку нужны деньги.
А уж как сам он этого ожидает! Прям спит и видит. ))
Правда кошмарным сном.