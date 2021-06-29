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Швейцарія перемогла Францію і вийшла у чвертьфінал Євро-2020

Швейцарія перемогла Францію і вийшла у чвертьфінал Євро-2020

Футболісти збірної Швейцарії завоювали путівку в 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2020 року, перемігши в 1/8 фіналу суперників з команди Франції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Основний час зустрічі, що відбулася в Бухаресті, завершився з рахунком 3:3, у додатковий час переможець не визначився. У серії пенальті успішнішими виявилися швейцарці (5:4).

На 15-й хвилині після точного удару у виконанні Гаріса Сеферовича збірна Швейцарія повела в рахунку.

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На 55-й хвилині футболіст швейцарської збірної Рікардо Родрігес не зміг реалізувати пенальті, його удар з 11-метрової позначки відбив французький голкіпер Уго Льоріс. Після цього на 57-й і 59-й хвилинах форвард збірної Франції Карім Бензема вразив ворота суперника і рахунок став 2:1 на користь його команди.

На 75-й хвилині Поль Погба закріпив перевагу французів у рахунку.

Франції, однак, не вдалося втримати перевагу в два м'ячі в основний час: на 81-й хвилині знову відзначився Сеферович, на 90-й гол провів Маріо Гавранович.

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У чвертьфіналі Швейцарія зіграє з Іспанією, яка раніше в понеділок з рахунком 5:3 завдала поразки Хорватії, вирвавши перемогу у додатковий час. Матч відбудеться 2 липня в Санкт-Петербурзі.

Автор: 

Франція (3060) футбол (1581) Швейцарія (862) Євро-2020 (99)


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Топ коментарі
+19
Супер! завжди вболівав проти французів.
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29.06.2021 01:44
+13
Вот блин... После третьего гола жабаедов я выключил телек, т.к. расстроился и решил, что тут все ясно. Как же я ошибся! Больше не буду так делать!
P.S. Не столько за швейцарцев болел, сколько против французов. Несколько раз с ними сталкивался. Надменные и слишком гордые. Не зря у них петух нарисован на футболках... Да и кацапов они любят, как и немцы. Короче, не люблю я жабаедов
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29.06.2021 06:42
+7
Проти фізики не попреш. Нема у нас еврокубківської тяги. Гламурні чахлики без обертаючого моменту. Завтра це вкотре докажуть
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29.06.2021 03:16
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Супер! завжди вболівав проти французів.
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29.06.2021 01:44 Відповісти
smotrel eto bilo super
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29.06.2021 01:46 Відповісти
одним ударом Мбапе програв всі свої досягнення першої половини року. "Золотого м'ячу" доведеться йому ще зачекати.
Втім, весь матч в Мбапе не задався. Навіть асіст - корявий, благо Бензема випадково обробив.
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29.06.2021 01:47 Відповісти
Команди, гравші з Угорщиною, як і очікувалось, самої слабкої групи злились, надія залишилась на Німеччину. , грайте краще в лапту, футбол то не ваше.
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29.06.2021 04:56 Відповісти
Мбаппе нельзя было ставить на пенальти, было видно, что он устал, ошибка Дешама... Франция и по пенальти должна была проходить, она не проиграла швайцам
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29.06.2021 01:54 Відповісти
Мбаппе бил как все. Вратарь постарался.
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29.06.2021 09:53 Відповісти
нет, удар не был сильным и ближе к центру
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29.06.2021 14:47 Відповісти
поставил бы штатного пенальтиста вместо Мбаппе Дидье Дешам, было бы 5:5 по пенальти, я внимательно смотрел, не надо мне рассказывать, я видел что Мбаппе уже с трудом бегает и не попадает по воротам
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29.06.2021 14:49 Відповісти
Нашим хлопцям бажаю забути за гроші . Виж таки Українці . Коли повторюете гімн України думайте за батьків , - ви мільонери завдяки батькам . Пам*ятайте це , - на вас дивиться вся країна .
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29.06.2021 02:33 Відповісти
Проти фізики не попреш. Нема у нас еврокубківської тяги. Гламурні чахлики без обертаючого моменту. Завтра це вкотре докажуть
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29.06.2021 03:16 Відповісти
Якщо не виграли в основний час, то винна вся команда. Пенальті - лотерея.
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29.06.2021 06:03 Відповісти
Україна Чемпион,повторит подвиг молодежки,когда стали чемпионами Мира...у Шевы хорошая команда...
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29.06.2021 06:13 Відповісти
ну дай бо то
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29.06.2021 07:05 Відповісти
Если так, то почему так слабо играли в группе? Хуже только рашка
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29.06.2021 07:49 Відповісти
Не рашка, ну сколько можно повторять, а свинособакия, не путай
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29.06.2021 09:34 Відповісти
А какой-то там суперкомпьютер поставил Францию чемпионом Европы. Хернёй занимаются. Как это на этот раз черепах не заставляют ползать от флага к флагу? Или слонов.))
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29.06.2021 06:29 Відповісти
Не увидел там Францию, сборная Африки какая-то. В любом случае, хорошо, что проиграли.
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29.06.2021 06:29 Відповісти
франции уже давно не существует. Африка рулит
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29.06.2021 11:40 Відповісти
Вот блин... После третьего гола жабаедов я выключил телек, т.к. расстроился и решил, что тут все ясно. Как же я ошибся! Больше не буду так делать!
P.S. Не столько за швейцарцев болел, сколько против французов. Несколько раз с ними сталкивался. Надменные и слишком гордые. Не зря у них петух нарисован на футболках... Да и кацапов они любят, как и немцы. Короче, не люблю я жабаедов
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29.06.2021 06:42 Відповісти
Та же самая фигня,утром проснулся и офигел,простить себя не могу!!!
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29.06.2021 08:42 Відповісти
тут один форумчанин с франции доказывал, что это милейшие люди, просто няшки
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29.06.2021 16:22 Відповісти
Раза четыре общался с разными французами, включая группы из двух-трех человек. И все мне показались надменными. На тебя свысока смотрят. Может мне просто не повезло?
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29.06.2021 18:08 Відповісти
мне кажется, на нас так пол-европы смотрит
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30.06.2021 00:23 Відповісти
Евро-2020: Испания выбила Хорватию в матче с восемью голами
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29.06.2021 07:22 Відповісти
Эти два матча дня, для зрителей настоящий подарок, открытого супер футбола.
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29.06.2021 07:59 Відповісти
Еще бы и бриты сегодня дойчев натянули, вообще была бы красота.
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29.06.2021 08:01 Відповісти
Да буду за бритов,но игру они показывают посредственную,а у дойчев то в гору,то в пропасть!
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29.06.2021 08:44 Відповісти
Гавранович, Сеферович и Родригес - старинные швейцарские фамилии банкиров-кондитеров.
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29.06.2021 08:49 Відповісти
В Швейцарии футбол по популярности примерно как у нас водное поло, месте так на пятом или шестом.
У них там спорт №1 ето горные лыжи, там каждый школьник всех чемпионов наизусть знает.
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29.06.2021 09:01 Відповісти
после такого понимаешь ,что 3:0 технического поражения не так уж плохо.
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29.06.2021 09:02 Відповісти
Очень приятно что зборную африк..простите франции уделали..
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29.06.2021 09:31 Відповісти
В цьому чемпіонаті Європи дуже багато цікавих несподіванок. Сьогодні зустрічаються дві дружні команди синьо-жовтих. 1-й рос. канал вирішив не демонструвати цей матч і змінив програму передач - в них діарея від жовто-синіх кольорів.
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29.06.2021 09:45 Відповісти
мені найбільше доставило зрівняння рахунку буквально на ОСТАННІЙ хвилині головного часу!
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29.06.2021 09:47 Відповісти
правильнее писать что проиграла сборная африки под флагом франции
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29.06.2021 11:43 Відповісти
 
 