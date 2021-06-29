Швейцарія перемогла Францію і вийшла у чвертьфінал Євро-2020

Футболісти збірної Швейцарії завоювали путівку в 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2020 року, перемігши в 1/8 фіналу суперників з команди Франції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Основний час зустрічі, що відбулася в Бухаресті, завершився з рахунком 3:3, у додатковий час переможець не визначився. У серії пенальті успішнішими виявилися швейцарці (5:4).

На 15-й хвилині після точного удару у виконанні Гаріса Сеферовича збірна Швейцарія повела в рахунку.

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На 55-й хвилині футболіст швейцарської збірної Рікардо Родрігес не зміг реалізувати пенальті, його удар з 11-метрової позначки відбив французький голкіпер Уго Льоріс. Після цього на 57-й і 59-й хвилинах форвард збірної Франції Карім Бензема вразив ворота суперника і рахунок став 2:1 на користь його команди.

На 75-й хвилині Поль Погба закріпив перевагу французів у рахунку.

Франції, однак, не вдалося втримати перевагу в два м'ячі в основний час: на 81-й хвилині знову відзначився Сеферович, на 90-й гол провів Маріо Гавранович.

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У чвертьфіналі Швейцарія зіграє з Іспанією, яка раніше в понеділок з рахунком 5:3 завдала поразки Хорватії, вирвавши перемогу у додатковий час. Матч відбудеться 2 липня в Санкт-Петербурзі.