Швейцарія перемогла Францію і вийшла у чвертьфінал Євро-2020
Футболісти збірної Швейцарії завоювали путівку в 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2020 року, перемігши в 1/8 фіналу суперників з команди Франції.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Основний час зустрічі, що відбулася в Бухаресті, завершився з рахунком 3:3, у додатковий час переможець не визначився. У серії пенальті успішнішими виявилися швейцарці (5:4).
На 15-й хвилині після точного удару у виконанні Гаріса Сеферовича збірна Швейцарія повела в рахунку.
На 55-й хвилині футболіст швейцарської збірної Рікардо Родрігес не зміг реалізувати пенальті, його удар з 11-метрової позначки відбив французький голкіпер Уго Льоріс. Після цього на 57-й і 59-й хвилинах форвард збірної Франції Карім Бензема вразив ворота суперника і рахунок став 2:1 на користь його команди.
На 75-й хвилині Поль Погба закріпив перевагу французів у рахунку.
Франції, однак, не вдалося втримати перевагу в два м'ячі в основний час: на 81-й хвилині знову відзначився Сеферович, на 90-й гол провів Маріо Гавранович.
У чвертьфіналі Швейцарія зіграє з Іспанією, яка раніше в понеділок з рахунком 5:3 завдала поразки Хорватії, вирвавши перемогу у додатковий час. Матч відбудеться 2 липня в Санкт-Петербурзі.
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Втім, весь матч в Мбапе не задався. Навіть асіст - корявий, благо Бензема випадково обробив.
P.S. Не столько за швейцарцев болел, сколько против французов. Несколько раз с ними сталкивался. Надменные и слишком гордые. Не зря у них петух нарисован на футболках... Да и кацапов они любят, как и немцы. Короче, не люблю я жабаедов
У них там спорт №1 ето горные лыжи, там каждый школьник всех чемпионов наизусть знает.