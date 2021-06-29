Швейцария победила Францию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Футболисты сборной Швейцарии завоевали путевку в 1/4 финала чемпионата Европы-2020, победив в 1/8 финала соперников из команды Франции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Основное время встречи, прошедшей в Бухаресте, завершилось со счетом 3:3, в дополнительное время победитель не определился. В серии пенальти успешнее оказались швейцарцы (5:4).

На 15-й минуте после точного удара в исполнении Хариса Сеферовича сборная Швейцария повела в счете.

Смотрите: Зеленский перед матчем со Швецией запустил флешмоб в поддержку сборной Украины. ВИДЕО

На 55-й минуте футболист швейцарской сборной Рикардо Родригес не смог реализовать пенальти, его удар с 11-метровой отметки отразил французский голкипер Юго Льорис. После этого на 57-й и 59-й минутах форвард сборной Франции Карим Бензема поразил ворота соперника и счет стал 2:1 в пользу его команды.

На 75-й минуте Поль Погба укрепил преимущество французов в счете.

Франции, однако, не удалось удержать преимущество в два мяча в основное время: на 81-й минуте вновь отличился Сеферович, на 90-й гол провел Марио Гавранович.

Также смотрите: Украинцы поблагодарили Швецию за возможность сыграть в плей-офф Евро-2020. ФОТО

В четвертьфинале Швейцария сыграет с Испанией, которая ранее в понедельник со счетом 5:3 нанесла поражение Хорватии, вырвав победу в дополнительное время. Матч пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.