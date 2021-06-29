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Швейцария победила Францию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Швейцария победила Францию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Футболисты сборной Швейцарии завоевали путевку в 1/4 финала чемпионата Европы-2020, победив в 1/8 финала соперников из команды Франции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Основное время встречи, прошедшей в Бухаресте, завершилось со счетом 3:3, в дополнительное время победитель не определился. В серии пенальти успешнее оказались швейцарцы (5:4).

На 15-й минуте после точного удара в исполнении Хариса Сеферовича сборная Швейцария повела в счете.

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На 55-й минуте футболист швейцарской сборной Рикардо Родригес не смог реализовать пенальти, его удар с 11-метровой отметки отразил французский голкипер Юго Льорис. После этого на 57-й и 59-й минутах форвард сборной Франции Карим Бензема поразил ворота соперника и счет стал 2:1 в пользу его команды.

На 75-й минуте Поль Погба укрепил преимущество французов в счете.

Франции, однако, не удалось удержать преимущество в два мяча в основное время: на 81-й минуте вновь отличился Сеферович, на 90-й гол провел Марио Гавранович.

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В четвертьфинале Швейцария сыграет с Испанией, которая ранее в понедельник со счетом 5:3 нанесла поражение Хорватии, вырвав победу в дополнительное время. Матч пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.

Автор: 

Франция (3506) футбол (3586) Швейцария (612) Евро-2020 (105)


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Топ комментарии
+19
Супер! завжди вболівав проти французів.
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29.06.2021 01:44
+13
Вот блин... После третьего гола жабаедов я выключил телек, т.к. расстроился и решил, что тут все ясно. Как же я ошибся! Больше не буду так делать!
P.S. Не столько за швейцарцев болел, сколько против французов. Несколько раз с ними сталкивался. Надменные и слишком гордые. Не зря у них петух нарисован на футболках... Да и кацапов они любят, как и немцы. Короче, не люблю я жабаедов
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29.06.2021 06:42
+7
Проти фізики не попреш. Нема у нас еврокубківської тяги. Гламурні чахлики без обертаючого моменту. Завтра це вкотре докажуть
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29.06.2021 03:16
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Супер! завжди вболівав проти французів.
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29.06.2021 01:44 Ответить
smotrel eto bilo super
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29.06.2021 01:46 Ответить
одним ударом Мбапе програв всі свої досягнення першої половини року. "Золотого м'ячу" доведеться йому ще зачекати.
Втім, весь матч в Мбапе не задався. Навіть асіст - корявий, благо Бензема випадково обробив.
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29.06.2021 01:47 Ответить
Команди, гравші з Угорщиною, як і очікувалось, самої слабкої групи злились, надія залишилась на Німеччину. , грайте краще в лапту, футбол то не ваше.
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29.06.2021 04:56 Ответить
Мбаппе нельзя было ставить на пенальти, было видно, что он устал, ошибка Дешама... Франция и по пенальти должна была проходить, она не проиграла швайцам
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29.06.2021 01:54 Ответить
Мбаппе бил как все. Вратарь постарался.
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29.06.2021 09:53 Ответить
нет, удар не был сильным и ближе к центру
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29.06.2021 14:47 Ответить
поставил бы штатного пенальтиста вместо Мбаппе Дидье Дешам, было бы 5:5 по пенальти, я внимательно смотрел, не надо мне рассказывать, я видел что Мбаппе уже с трудом бегает и не попадает по воротам
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29.06.2021 14:49 Ответить
Нашим хлопцям бажаю забути за гроші . Виж таки Українці . Коли повторюете гімн України думайте за батьків , - ви мільонери завдяки батькам . Пам*ятайте це , - на вас дивиться вся країна .
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29.06.2021 02:33 Ответить
Проти фізики не попреш. Нема у нас еврокубківської тяги. Гламурні чахлики без обертаючого моменту. Завтра це вкотре докажуть
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29.06.2021 03:16 Ответить
Якщо не виграли в основний час, то винна вся команда. Пенальті - лотерея.
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29.06.2021 06:03 Ответить
Україна Чемпион,повторит подвиг молодежки,когда стали чемпионами Мира...у Шевы хорошая команда...
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29.06.2021 06:13 Ответить
ну дай бо то
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29.06.2021 07:05 Ответить
Если так, то почему так слабо играли в группе? Хуже только рашка
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29.06.2021 07:49 Ответить
Не рашка, ну сколько можно повторять, а свинособакия, не путай
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29.06.2021 09:34 Ответить
А какой-то там суперкомпьютер поставил Францию чемпионом Европы. Хернёй занимаются. Как это на этот раз черепах не заставляют ползать от флага к флагу? Или слонов.))
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29.06.2021 06:29 Ответить
Не увидел там Францию, сборная Африки какая-то. В любом случае, хорошо, что проиграли.
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29.06.2021 06:29 Ответить
франции уже давно не существует. Африка рулит
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29.06.2021 11:40 Ответить
Вот блин... После третьего гола жабаедов я выключил телек, т.к. расстроился и решил, что тут все ясно. Как же я ошибся! Больше не буду так делать!
P.S. Не столько за швейцарцев болел, сколько против французов. Несколько раз с ними сталкивался. Надменные и слишком гордые. Не зря у них петух нарисован на футболках... Да и кацапов они любят, как и немцы. Короче, не люблю я жабаедов
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29.06.2021 06:42 Ответить
Та же самая фигня,утром проснулся и офигел,простить себя не могу!!!
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29.06.2021 08:42 Ответить
тут один форумчанин с франции доказывал, что это милейшие люди, просто няшки
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29.06.2021 16:22 Ответить
Раза четыре общался с разными французами, включая группы из двух-трех человек. И все мне показались надменными. На тебя свысока смотрят. Может мне просто не повезло?
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29.06.2021 18:08 Ответить
мне кажется, на нас так пол-европы смотрит
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30.06.2021 00:23 Ответить
Евро-2020: Испания выбила Хорватию в матче с восемью голами
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29.06.2021 07:22 Ответить
Эти два матча дня, для зрителей настоящий подарок, открытого супер футбола.
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29.06.2021 07:59 Ответить
Еще бы и бриты сегодня дойчев натянули, вообще была бы красота.
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29.06.2021 08:01 Ответить
Да буду за бритов,но игру они показывают посредственную,а у дойчев то в гору,то в пропасть!
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29.06.2021 08:44 Ответить
Гавранович, Сеферович и Родригес - старинные швейцарские фамилии банкиров-кондитеров.
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29.06.2021 08:49 Ответить
В Швейцарии футбол по популярности примерно как у нас водное поло, месте так на пятом или шестом.
У них там спорт №1 ето горные лыжи, там каждый школьник всех чемпионов наизусть знает.
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29.06.2021 09:01 Ответить
после такого понимаешь ,что 3:0 технического поражения не так уж плохо.
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29.06.2021 09:02 Ответить
Очень приятно что зборную африк..простите франции уделали..
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29.06.2021 09:31 Ответить
В цьому чемпіонаті Європи дуже багато цікавих несподіванок. Сьогодні зустрічаються дві дружні команди синьо-жовтих. 1-й рос. канал вирішив не демонструвати цей матч і змінив програму передач - в них діарея від жовто-синіх кольорів.
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29.06.2021 09:45 Ответить
мені найбільше доставило зрівняння рахунку буквально на ОСТАННІЙ хвилині головного часу!
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29.06.2021 09:47 Ответить
правильнее писать что проиграла сборная африки под флагом франции
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29.06.2021 11:43 Ответить
 
 