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Реформа децентралізації потребує конституційного завершення, - Корнієнко

Реформа децентралізації потребує конституційного завершення, - Корнієнко

Конституцію України слід змінити для завершення реформи децентралізації.

Про це на погоджувальній раді Верховної Ради 29 червня заявив глава правлячої партії "Слуга народу", нардеп Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Учора багато було дискусій, чи має бути Конституція сталою, чи бути постійно у процесі змін. Я думаю, що істина десь посередині. Але принагідно нагадаю, що реформа децентралізації – це точно та реформа, яка потребує конституційного завершення", – сказав він.

Також дивіться: "Зе! Вбивця Конституції": Автори Основного Закону Хмара і Шишкін встали на знак протесту під час виступу Зеленського в Раді. ФОТО

За словами нардепа від "Слуги народу", його партія буде "все для цього робити".

"Вийти на узгоджений варіант із представниками місцевого самоврядування, і незабаром (восени, наприклад) почати процес внесення і обговорення цього варіанта змін до Конституції", – пояснив Корнієнко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про співавторів Конституції Хмару і Шишкіна: "Два деда-мопеда". ЛИСТУВАННЯ

Автор: 

зміни (68) Конституція (548) Слуга народу (2812) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+10
Вам, быдло зеленое, досидеть бы до конца, а лучше свалить пораньше, но руками ничего не трогать, и главное не думать, не напрягать извилину, это не ваше! Не ломайте что уже есть.
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29.06.2021 10:56
+9
доизнасиловать Конституцию короче...
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29.06.2021 10:59
+8
Зелень вороги.
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29.06.2021 10:57
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Вам, быдло зеленое, досидеть бы до конца, а лучше свалить пораньше, но руками ничего не трогать, и главное не думать, не напрягать извилину, это не ваше! Не ломайте что уже есть.
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29.06.2021 10:56 Відповісти
Зелень вороги.
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29.06.2021 10:57 Відповісти
доизнасиловать Конституцию короче...
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29.06.2021 10:59 Відповісти
А ще краще - відмінити.
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29.06.2021 11:03 Відповісти
Конституция - такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг тон ту мач.
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29.06.2021 11:04 Відповісти
Зелень за что ни возьмется, все у них "посередине". Причем посередине дупы.
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29.06.2021 11:03 Відповісти
зе-свинi не читатели, они "пiсатєли". в тубо-режиме. исполнять закон - это не для них.
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29.06.2021 11:04 Відповісти
За ради Бога! Не рухайте кермо і не нажимайте ніякі кнопки на пульті управління державою! Просто сидіть і рахуйте сосни, якщо вам вже так свербить.
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29.06.2021 11:14 Відповісти
гроші в раду, адмнсрц - пнх. Що не ясно, пісюн?
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29.06.2021 11:19 Відповісти
поскольку децентрализация коснулась все граждан Украины, то этот вопрос должен быть рассмотрен только на референдуме.
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29.06.2021 11:20 Відповісти
Подлецы не говорят, что они обещали Путлеру. что депутаты от ОРДЛО будут в ВР.
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29.06.2021 11:23 Відповісти
Все заботы о народе переложили не плечи громад
Возникает вопрос зачем многосотенные министерства
Достаточно 20 человек которые опредиляли
бы направления в народном хозяйстве
От них нет толку только расходы
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29.06.2021 11:25 Відповісти
Реформа децентралізації потребує конституційного завершення, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8426
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29.06.2021 11:47 Відповісти
Менять Конституцию,должна достойная власть.У которой не монобольшинство в Раде,а монобольшинство в Украине.Вы для начала заработайте доверие и уважение у украинцев.А пока вы не наработали на право менять Конституцию
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29.06.2021 11:49 Відповісти
зеСвинота/зеМразота
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29.06.2021 12:02 Відповісти
Уйдут несолоно сосавши.
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29.06.2021 12:20 Відповісти
Зрадник Украины отрабатывает программу Ху@ла для оккупируемых им территорий на Донбассе.
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29.06.2021 12:58 Відповісти
 
 