Реформа децентралізації потребує конституційного завершення, - Корнієнко

Конституцію України слід змінити для завершення реформи децентралізації.

Про це на погоджувальній раді Верховної Ради 29 червня заявив глава правлячої партії "Слуга народу", нардеп Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Учора багато було дискусій, чи має бути Конституція сталою, чи бути постійно у процесі змін. Я думаю, що істина десь посередині. Але принагідно нагадаю, що реформа децентралізації – це точно та реформа, яка потребує конституційного завершення", – сказав він.

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За словами нардепа від "Слуги народу", його партія буде "все для цього робити".



"Вийти на узгоджений варіант із представниками місцевого самоврядування, і незабаром (восени, наприклад) почати процес внесення і обговорення цього варіанта змін до Конституції", – пояснив Корнієнко.

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