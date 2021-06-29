Реформа децентрализации нуждается в конституционном завершении, - Корниенко
Конституцию Украины следует изменить для завершения реформы децентрализации.
Об этом на согласительном совете Верховной Рады 29 июня заявил глава правящей партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
"Вчера много было дискуссий, должна ли быть Конституция постоянной или находиться в процессе изменений. Я думаю, что истина где-то посередине. Но попутно напомню, что реформа децентрализации – это точно та реформа, которая нуждается в конституционном завершении", – сказал он.
По словам нардепа от "Слуги народа", его партия будет "все для этого делать".
"Выйти на согласованный вариант с представителями местного самоуправления и вскоре (осенью, например) начать процесс внесения и обсуждения этого варианта изменений в Конституцию", – объяснил Корниенко.
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