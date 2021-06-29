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Реформа децентрализации нуждается в конституционном завершении, - Корниенко

Реформа децентрализации нуждается в конституционном завершении, - Корниенко

Конституцию Украины следует изменить для завершения реформы децентрализации.

Об этом на согласительном совете Верховной Рады 29 июня заявил глава правящей партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Вчера много было дискуссий, должна ли быть Конституция постоянной или находиться в процессе изменений. Я думаю, что истина где-то посередине. Но попутно напомню, что реформа децентрализации – это точно та реформа, которая нуждается в конституционном завершении", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зе! Убийца Конституции": Авторы Основного Закона Хмара и Шишкин выразили протест во время выступления Зеленского в Раде. ФОТО

По словам нардепа от "Слуги народа", его партия будет "все для этого делать".

"Выйти на согласованный вариант с представителями местного самоуправления и вскоре (осенью, например) начать процесс внесения и обсуждения этого варианта изменений в Конституцию", – объяснил Корниенко.

Также читайте: "Слуга народа" Арахамия о соавторах Конституции Хмаре и Шишкине: "Два деда-мопеда". ПЕРЕПИСКА

изменения (181) Конституция (2236) Слуга народа (2630) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+10
Вам, быдло зеленое, досидеть бы до конца, а лучше свалить пораньше, но руками ничего не трогать, и главное не думать, не напрягать извилину, это не ваше! Не ломайте что уже есть.
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29.06.2021 10:56
+9
доизнасиловать Конституцию короче...
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29.06.2021 10:59
+8
Зелень вороги.
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29.06.2021 10:57
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Вам, быдло зеленое, досидеть бы до конца, а лучше свалить пораньше, но руками ничего не трогать, и главное не думать, не напрягать извилину, это не ваше! Не ломайте что уже есть.
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29.06.2021 10:56 Ответить
Зелень вороги.
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29.06.2021 10:57 Ответить
доизнасиловать Конституцию короче...
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29.06.2021 10:59 Ответить
А ще краще - відмінити.
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29.06.2021 11:03 Ответить
Конституция - такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг тон ту мач.
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29.06.2021 11:04 Ответить
Зелень за что ни возьмется, все у них "посередине". Причем посередине дупы.
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29.06.2021 11:03 Ответить
зе-свинi не читатели, они "пiсатєли". в тубо-режиме. исполнять закон - это не для них.
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29.06.2021 11:04 Ответить
За ради Бога! Не рухайте кермо і не нажимайте ніякі кнопки на пульті управління державою! Просто сидіть і рахуйте сосни, якщо вам вже так свербить.
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29.06.2021 11:14 Ответить
гроші в раду, адмнсрц - пнх. Що не ясно, пісюн?
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29.06.2021 11:19 Ответить
поскольку децентрализация коснулась все граждан Украины, то этот вопрос должен быть рассмотрен только на референдуме.
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29.06.2021 11:20 Ответить
Подлецы не говорят, что они обещали Путлеру. что депутаты от ОРДЛО будут в ВР.
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29.06.2021 11:23 Ответить
Все заботы о народе переложили не плечи громад
Возникает вопрос зачем многосотенные министерства
Достаточно 20 человек которые опредиляли
бы направления в народном хозяйстве
От них нет толку только расходы
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29.06.2021 11:25 Ответить
Реформа децентралізації потребує конституційного завершення, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8426
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29.06.2021 11:47 Ответить
Менять Конституцию,должна достойная власть.У которой не монобольшинство в Раде,а монобольшинство в Украине.Вы для начала заработайте доверие и уважение у украинцев.А пока вы не наработали на право менять Конституцию
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29.06.2021 11:49 Ответить
зеСвинота/зеМразота
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29.06.2021 12:02 Ответить
Уйдут несолоно сосавши.
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29.06.2021 12:20 Ответить
Зрадник Украины отрабатывает программу Ху@ла для оккупируемых им территорий на Донбассе.
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29.06.2021 12:58 Ответить
 
 