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Путін підтвердив можливість переговорів із Зеленським, - радник глави ОП Подоляк

Путін підтвердив можливість переговорів із Зеленським, - радник глави ОП Подоляк

Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що він не відмовляється від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, підтверджує можливість таких переговорів. І вона свідчить про важливість такої зустрічі для російського президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

За його словами, будь-які публічні заяви на рівні глав держав - це, в тому числі, і спроба отримати перевагу в тому чи іншому питанні.

"Заява Путіна про нібито сумнівність користі від зустрічі з президентом України - з цього ж розряду. Окреслити позиції і отримати негласну перевагу у формуванні переговорної повістки", - зазначив Подоляк.

Він також зазначив, що активність Путіна так чи інакше стосується і питання можливої ​​зустрічі із Зеленським, що явно свідчить про важливість цієї теми для нього.

"З іншого боку, коли ми оцінюємо будь-які заяви представників Росії, слід звертати увагу на формулювання ... Проте, навіть сьогодні Путін підтвердив можливість переговорів з президентом України", - сказав Подоляк.

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На його думку, очевидно, що є пов'язані з Україною питання, які б Путін сам хотів би обговорити.

"Навіть більше, допускаю, що має місце вкрай некоректне інформування Путіна його співрозмовниками про ситуацію в Україні. У цьому інформуванні куди більше міфів, стереотипів, пропагандистської доцільності, ніж реальних знань про те, що насправді відбувається у нас", - додав радник глави Офісу президента.

Подоляк звернув увагу на те, що Путін заявив про домашній арешт нардепа Віктора Медведчука нібито напередодні виборчої кампанії, хоча в Україні не намічаються вибори.

"Таким чином, стала ще більш обгрунтованою необхідність прямих переговорів з президентом Росії - для прояснення коректних позицій сторін і спроби без будь-яких спотворень інформації все-таки знайти шлях для реального припинення війни на Донбасі", - підкреслив він.

Зазначимо, сьогодні Путін на питання про зустріч із Зеленським відповів, що поки не знає, для чого зустрічатися, оскільки всі питання по Україні нібито вирішуються в Вашингтоні, Берліні та Парижі.

Крім того, сьогодні Путін заявив, що західні країни нібито почали "військове освоєння" України, і це створює загрози для Російської Федерації.

Що стосується можливої зустрічі президентів обох країн, за словами Володимира Зеленського, на сьогодні м'яч на боці Росії.
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Топ коментарі
+14
https://censor.net/ru/news/3274238/zachem_vstrechatsya_s_zelenskim_esli_on_otdal_svoyu_stranu_pod_polnoe_vneshnee_upravlenie_putin...и позже - Путин подтвердил возможность переговоров с Зеленским, - советник главы ОП Подоляк...

ЗЕ-Когнитивный диссонанс какой-то....
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30.06.2021 15:05
+9
Нас за амеб держат.
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30.06.2021 15:01
+8
Кремлевская моль нагадила на головы ЗЕбобиков, а они рассказывают всем о каком-то прорыве и перспективах. На этих бедоносцев даже ху.ло не реагирует.
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30.06.2021 15:07
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Нас за амеб держат.
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30.06.2021 15:01 Відповісти
Только вас, 73%.
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01.07.2021 01:01 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3274238/zachem_vstrechatsya_s_zelenskim_esli_on_otdal_svoyu_stranu_pod_polnoe_vneshnee_upravlenie_putin...и позже - Путин подтвердил возможность переговоров с Зеленским, - советник главы ОП Подоляк...

ЗЕ-Когнитивный диссонанс какой-то....
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30.06.2021 15:05 Відповісти
Плохо - это хорошо, а хорошо - это плохо...
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30.06.2021 15:09 Відповісти
двоемыслие. война это мир, свобода это рабство, незнание-сила. двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений.
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30.06.2021 15:52 Відповісти
Кремлевская моль нагадила на головы ЗЕбобиков, а они рассказывают всем о каком-то прорыве и перспективах. На этих бедоносцев даже ху.ло не реагирует.
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30.06.2021 15:07 Відповісти
штирлиц встречался со своими агентами в музеях природоведения! а эти где будут встречаться?
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30.06.2021 15:07 Відповісти
На концерті фортепіано.
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30.06.2021 15:10 Відповісти
Путин подтвердил возможность переговоров с Зеленским, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9165
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30.06.2021 15:09 Відповісти
пукин может встретиться с зелохом только чтобы тот ему что-то сдал, других вариантов нет. непонятно зачем зе так рвется на эту встречу, что он сможет сказать, даю 24 часа, или какие аргументы у него ещё есть?
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30.06.2021 15:09 Відповісти
ПТН ПНХ ....
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30.06.2021 15:11 Відповісти
Если Зе пойдет на переговоры с Пу,то пусть сразу берет билет в Ро!
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30.06.2021 15:30 Відповісти
Що завадило зє43💩 визнати злив у вагнергейті?
Що завадить йому присмоктатися до свого ру.ідола?
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30.06.2021 15:42 Відповісти
Трішки додам до свого коментаря:-Якщо присмокчеться до ру.ідола,то Україна зробить із нього ЗЕ.РО!
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30.06.2021 17:46 Відповісти
твой кумир ишак хочет встретится. давай кукарекай - ЗЛН ПНХ.
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30.06.2021 16:12 Відповісти
Ну ни к чему это факт твоего идиотизма и так неоспорим .
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30.06.2021 16:16 Відповісти
птн это кумир злн. злн твой избранник и любимчик. значит ты тоже ******* как и они оба.
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30.06.2021 16:22 Відповісти
Шо за невнятное блеяние ? ПТН ПНХ это значит ,ПУТИН ПОШЁЛ НА *** , ПТН ХЙО ,это значит ПУТИН ***ЛО а шо ты прокукарекало непонятно ...
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30.06.2021 16:41 Відповісти
Логично.

После встречи ЗЕ с Патрушевым в Омане разразился скандал.
А тут у ЗЕ официальная возможность съездить за инструкциями к *****.
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30.06.2021 15:12 Відповісти
Ты, Зина, лучше бы молчала бы ( из песни Высоцкого).
Этот Подоляк вроде как специально приставлен к зевове, чтобы постоянно выставлять нашего дурачка на смех.
Подоляк ведь раньше на Яныка работал, потом на Лёвочкина, может он их задание по обгаживанию зевовы выполняет или просто дурак?
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30.06.2021 15:12 Відповісти
Что,опять будет ***** в очко заглядывать,ища там мир?
Оно так получит вторую специальность или будет совмещать-клоун-проктолог.
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30.06.2021 15:14 Відповісти
подоляк - пропагандон квартальных рагулей. данная тварь нанимает ботов, чтобы те рассказывали какой бубочка хороший. после победы третьего майдана, тварь заподляка ждет такая же судьба как и геббельса.
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30.06.2021 15:16 Відповісти
Их там нет, в смысле разума у подоляка.
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30.06.2021 15:17 Відповісти
Какие могут быть переговоры с подлым вором и агресссором?!
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30.06.2021 15:33 Відповісти
путін чітко сказав ,що питаня Криму закрите ,що до Донбасу ведіть переговори з колоборантами .А про що він може говорити це про внутрішньоукраїнські проблеми :зміни до конституції ,статус рус.язика ,російська церква в Україні.Невже клоуну і його компанії не ясно ,лутін хоче повернути Україну в "русский мир",кому потрібні ці переговори?
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30.06.2021 15:35 Відповісти
Та у Путина просто ШИЗОФРЕНИЯ!!!......
...
p.s.: у Зеленского и его оХвиса - возможно тоже.
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30.06.2021 15:36 Відповісти
ОДИН ВОПРОС:
Чего Зеленский хочет добиться этой встречей?
Конкретно, по пунктам!
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30.06.2021 15:41 Відповісти
видосика! у клоуна в голове только шоу. тупое квартальное рагулье до сих пор так и не поняло, что его нанимали не для видосов, а для результатов работьі.
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30.06.2021 15:48 Відповісти
Хочете исполнить перед Путиным на бис свой номер на пианино, а затем посмотреть в его глаза.
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30.06.2021 17:00 Відповісти
Це якийсь зЕздець. Збочення.
Фуйло їх, тільки що, послало, а подляк запевняє все на мазі, у них любов.
Вазеленські існують в якійсь своїй, паралельній реальності.
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30.06.2021 15:44 Відповісти
После всех предательств поцЗедента
)(уйло подтвердило возможность переговоров с Зеленским.Заслужил корочку с барского стола, - советник главы ОП Подоляк
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30.06.2021 15:44 Відповісти
Путин с большим удовольствием переговаривался бы с Бойко или Медведчуком. Но если Зеля тоже предатель, то "какая разница" ?
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30.06.2021 16:06 Відповісти
"имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации в Украине Источник: https://censor.net/ru/n3274275"

зебилистическая мразетсварь разыгрывает чисто русоватную карту "сцарь хороший, бояре его обманывают"
Довольны, зевысерки?
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30.06.2021 17:07 Відповісти
О чем с )(уйлом говорить?
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30.06.2021 17:11 Відповісти
Шифруется. Зе его лучший агент
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30.06.2021 17:37 Відповісти
млин, какой идиот... достойный представитель зеленой камарильи
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30.06.2021 18:18 Відповісти
зеленский с подолякой братья акробатья *****
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30.06.2021 20:16 Відповісти
 
 