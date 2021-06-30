Путін підтвердив можливість переговорів із Зеленським, - радник глави ОП Подоляк
Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що він не відмовляється від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, підтверджує можливість таких переговорів. І вона свідчить про важливість такої зустрічі для російського президента.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
За його словами, будь-які публічні заяви на рівні глав держав - це, в тому числі, і спроба отримати перевагу в тому чи іншому питанні.
"Заява Путіна про нібито сумнівність користі від зустрічі з президентом України - з цього ж розряду. Окреслити позиції і отримати негласну перевагу у формуванні переговорної повістки", - зазначив Подоляк.
Він також зазначив, що активність Путіна так чи інакше стосується і питання можливої зустрічі із Зеленським, що явно свідчить про важливість цієї теми для нього.
"З іншого боку, коли ми оцінюємо будь-які заяви представників Росії, слід звертати увагу на формулювання ... Проте, навіть сьогодні Путін підтвердив можливість переговорів з президентом України", - сказав Подоляк.
На його думку, очевидно, що є пов'язані з Україною питання, які б Путін сам хотів би обговорити.
"Навіть більше, допускаю, що має місце вкрай некоректне інформування Путіна його співрозмовниками про ситуацію в Україні. У цьому інформуванні куди більше міфів, стереотипів, пропагандистської доцільності, ніж реальних знань про те, що насправді відбувається у нас", - додав радник глави Офісу президента.
Подоляк звернув увагу на те, що Путін заявив про домашній арешт нардепа Віктора Медведчука нібито напередодні виборчої кампанії, хоча в Україні не намічаються вибори.
"Таким чином, стала ще більш обгрунтованою необхідність прямих переговорів з президентом Росії - для прояснення коректних позицій сторін і спроби без будь-яких спотворень інформації все-таки знайти шлях для реального припинення війни на Донбасі", - підкреслив він.
Зазначимо, сьогодні Путін на питання про зустріч із Зеленським відповів, що поки не знає, для чого зустрічатися, оскільки всі питання по Україні нібито вирішуються в Вашингтоні, Берліні та Парижі.
Крім того, сьогодні Путін заявив, що західні країни нібито почали "військове освоєння" України, і це створює загрози для Російської Федерації.
Що стосується можливої зустрічі президентів обох країн, за словами Володимира Зеленського, на сьогодні м'яч на боці Росії.
Будь ласка, зачекайте...
ЗЕ-Когнитивный диссонанс какой-то....
Що завадить йому присмоктатися до свого ру.ідола?
После встречи ЗЕ с Патрушевым в Омане разразился скандал.
А тут у ЗЕ официальная возможность съездить за инструкциями к *****.
Этот Подоляк вроде как специально приставлен к зевове, чтобы постоянно выставлять нашего дурачка на смех.
Подоляк ведь раньше на Яныка работал, потом на Лёвочкина, может он их задание по обгаживанию зевовы выполняет или просто дурак?
Оно так получит вторую специальность или будет совмещать-клоун-проктолог.
...
p.s.: у Зеленского и его оХвиса - возможно тоже.
Чего Зеленский хочет добиться этой встречей?
Конкретно, по пунктам!
Фуйло їх, тільки що, послало, а подляк запевняє все на мазі, у них любов.
Вазеленські існують в якійсь своїй, паралельній реальності.
)(уйло подтвердило возможность переговоров с Зеленским.Заслужил корочку с барского стола, - советник главы ОП Подоляк
зебилистическая мразетсварь разыгрывает чисто русоватную карту "сцарь хороший, бояре его обманывают"
Довольны, зевысерки?