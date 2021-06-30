Путин подтвердил возможность переговоров с Зеленским, - советник главы ОП Подоляк
Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что он не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, подтверждает возможность таких переговоров. И оно свидетельствует о важности такой встречи для российского президента.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
По его словам, любые публичные заявления на уровне глав государств - это, в том числе, и попытка получить преимущество в том или ином вопросе.
"Заявление Путина о якобы сомнительности пользы от встречи с президентом Украины - из этого же разряда. Обозначить позиции и получить негласное преимущество в формировании переговорной повестки", - отметил Подоляк.
Он также отметил, что активность Путина так или иначе касается и вопроса возможной встречи с Зеленским, что явно свидетельствует о важности этой темы для него.
"С другой стороны, когда мы оцениваем любые заявления представителей России, нужно обращать внимание на формулировки… Тем не менее, даже сегодня Путин подтвердил возможность переговоров с президентом Украины", - сказал Подоляк.
По его мнению, очевидно, что есть связанные с Украиной вопросы, которые бы Путин сам хотел бы обсудить.
"Более того, допускаю, что имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации в Украине. В этом информировании куда больше мифов, стереотипов, пропагандистской целесообразности, чем реальных знаний о том, что на самом деле происходит у нас", - добавил советник главы Офиса Президента.
Подоляк обратил внимание на то, что Путин заявил о домашнем аресте нардепа Виктора Медведчука якобы в преддверии избирательной кампании, хотя в Украине не намечаются выборы.
"Таким образом, стала еще более обоснованной необходимость прямых переговоров с президентом России - для прояснения корректных позиций сторон и попытки без каких-либо искажений информации все-таки найти путь для реального прекращения войны на Донбассе", - подчеркнул он.
Отметим, сегодня Путин на вопрос о встрече с Зеленским ответил, что пока не знает для чего встречаться, поскольку все вопросы по Украине якобы решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже.
Кроме того, сегодня Путин заявил, что западные страны якобы начали "военное освоение" Украины, и это, в свою очередь, создает угрозы для Российской Федерации.
Что касается возможной встречи президентов обеих стран, по словам Владимира Зеленского, на сегодня мяч на стороне России.
Пожалуйста, подождите...
ЗЕ-Когнитивный диссонанс какой-то....
Що завадить йому присмоктатися до свого ру.ідола?
После встречи ЗЕ с Патрушевым в Омане разразился скандал.
А тут у ЗЕ официальная возможность съездить за инструкциями к *****.
Этот Подоляк вроде как специально приставлен к зевове, чтобы постоянно выставлять нашего дурачка на смех.
Подоляк ведь раньше на Яныка работал, потом на Лёвочкина, может он их задание по обгаживанию зевовы выполняет или просто дурак?
Оно так получит вторую специальность или будет совмещать-клоун-проктолог.
...
p.s.: у Зеленского и его оХвиса - возможно тоже.
Чего Зеленский хочет добиться этой встречей?
Конкретно, по пунктам!
Фуйло їх, тільки що, послало, а подляк запевняє все на мазі, у них любов.
Вазеленські існують в якійсь своїй, паралельній реальності.
)(уйло подтвердило возможность переговоров с Зеленским.Заслужил корочку с барского стола, - советник главы ОП Подоляк
зебилистическая мразетсварь разыгрывает чисто русоватную карту "сцарь хороший, бояре его обманывают"
Довольны, зевысерки?