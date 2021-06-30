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Путин подтвердил возможность переговоров с Зеленским, - советник главы ОП Подоляк

Путин подтвердил возможность переговоров с Зеленским, - советник главы ОП Подоляк

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что он не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, подтверждает возможность таких переговоров. И оно свидетельствует о важности такой встречи для российского президента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

По его словам, любые публичные заявления на уровне глав государств - это, в том числе, и попытка получить преимущество в том или ином вопросе.

"Заявление Путина о якобы сомнительности пользы от встречи с президентом Украины - из этого же разряда. Обозначить позиции и получить негласное преимущество в формировании переговорной повестки", - отметил Подоляк.

Он также отметил, что активность Путина так или иначе касается и вопроса возможной встречи с Зеленским, что явно свидетельствует о важности этой темы для него.

"С другой стороны, когда мы оцениваем любые заявления представителей России, нужно обращать внимание на формулировки… Тем не менее, даже сегодня Путин подтвердил возможность переговоров с президентом Украины", - сказал Подоляк.

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По его мнению, очевидно, что есть связанные с Украиной вопросы, которые бы Путин сам хотел бы обсудить.

"Более того, допускаю, что имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации в Украине. В этом информировании куда больше мифов, стереотипов, пропагандистской целесообразности, чем реальных знаний о том, что на самом деле происходит у нас", - добавил советник главы Офиса Президента.

Подоляк обратил внимание на то, что Путин заявил о домашнем аресте нардепа Виктора Медведчука якобы в преддверии избирательной кампании, хотя в Украине не намечаются выборы.

"Таким образом, стала еще более обоснованной необходимость прямых переговоров с президентом России - для прояснения корректных позиций сторон и попытки без каких-либо искажений информации все-таки найти путь для реального прекращения войны на Донбассе", - подчеркнул он.

Отметим, сегодня Путин на вопрос о встрече с Зеленским ответил, что пока не знает для чего встречаться, поскольку все вопросы по Украине якобы решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже.

Кроме того, сегодня Путин заявил, что западные страны якобы начали "военное освоение" Украины, и это, в свою очередь, создает угрозы для Российской Федерации.

Что касается возможной встречи президентов обеих стран, по словам Владимира Зеленского, на сегодня мяч на стороне России.
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Топ комментарии
+14
https://censor.net/ru/news/3274238/zachem_vstrechatsya_s_zelenskim_esli_on_otdal_svoyu_stranu_pod_polnoe_vneshnee_upravlenie_putin...и позже - Путин подтвердил возможность переговоров с Зеленским, - советник главы ОП Подоляк...

ЗЕ-Когнитивный диссонанс какой-то....
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30.06.2021 15:05
+9
Нас за амеб держат.
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30.06.2021 15:01
+8
Кремлевская моль нагадила на головы ЗЕбобиков, а они рассказывают всем о каком-то прорыве и перспективах. На этих бедоносцев даже ху.ло не реагирует.
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30.06.2021 15:07
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Нас за амеб держат.
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30.06.2021 15:01 Ответить
Только вас, 73%.
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01.07.2021 01:01 Ответить
https://censor.net/ru/news/3274238/zachem_vstrechatsya_s_zelenskim_esli_on_otdal_svoyu_stranu_pod_polnoe_vneshnee_upravlenie_putin...и позже - Путин подтвердил возможность переговоров с Зеленским, - советник главы ОП Подоляк...

ЗЕ-Когнитивный диссонанс какой-то....
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30.06.2021 15:05 Ответить
Плохо - это хорошо, а хорошо - это плохо...
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30.06.2021 15:09 Ответить
двоемыслие. война это мир, свобода это рабство, незнание-сила. двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений.
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30.06.2021 15:52 Ответить
Кремлевская моль нагадила на головы ЗЕбобиков, а они рассказывают всем о каком-то прорыве и перспективах. На этих бедоносцев даже ху.ло не реагирует.
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30.06.2021 15:07 Ответить
штирлиц встречался со своими агентами в музеях природоведения! а эти где будут встречаться?
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30.06.2021 15:07 Ответить
На концерті фортепіано.
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30.06.2021 15:10 Ответить
Путин подтвердил возможность переговоров с Зеленским, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9165
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30.06.2021 15:09 Ответить
пукин может встретиться с зелохом только чтобы тот ему что-то сдал, других вариантов нет. непонятно зачем зе так рвется на эту встречу, что он сможет сказать, даю 24 часа, или какие аргументы у него ещё есть?
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30.06.2021 15:09 Ответить
ПТН ПНХ ....
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30.06.2021 15:11 Ответить
Если Зе пойдет на переговоры с Пу,то пусть сразу берет билет в Ро!
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30.06.2021 15:30 Ответить
Що завадило зє43💩 визнати злив у вагнергейті?
Що завадить йому присмоктатися до свого ру.ідола?
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30.06.2021 15:42 Ответить
Трішки додам до свого коментаря:-Якщо присмокчеться до ру.ідола,то Україна зробить із нього ЗЕ.РО!
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30.06.2021 17:46 Ответить
твой кумир ишак хочет встретится. давай кукарекай - ЗЛН ПНХ.
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30.06.2021 16:12 Ответить
Ну ни к чему это факт твоего идиотизма и так неоспорим .
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30.06.2021 16:16 Ответить
птн это кумир злн. злн твой избранник и любимчик. значит ты тоже ******* как и они оба.
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30.06.2021 16:22 Ответить
Шо за невнятное блеяние ? ПТН ПНХ это значит ,ПУТИН ПОШЁЛ НА *** , ПТН ХЙО ,это значит ПУТИН ***ЛО а шо ты прокукарекало непонятно ...
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30.06.2021 16:41 Ответить
Логично.

После встречи ЗЕ с Патрушевым в Омане разразился скандал.
А тут у ЗЕ официальная возможность съездить за инструкциями к *****.
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30.06.2021 15:12 Ответить
Ты, Зина, лучше бы молчала бы ( из песни Высоцкого).
Этот Подоляк вроде как специально приставлен к зевове, чтобы постоянно выставлять нашего дурачка на смех.
Подоляк ведь раньше на Яныка работал, потом на Лёвочкина, может он их задание по обгаживанию зевовы выполняет или просто дурак?
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30.06.2021 15:12 Ответить
Что,опять будет ***** в очко заглядывать,ища там мир?
Оно так получит вторую специальность или будет совмещать-клоун-проктолог.
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30.06.2021 15:14 Ответить
подоляк - пропагандон квартальных рагулей. данная тварь нанимает ботов, чтобы те рассказывали какой бубочка хороший. после победы третьего майдана, тварь заподляка ждет такая же судьба как и геббельса.
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30.06.2021 15:16 Ответить
Их там нет, в смысле разума у подоляка.
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30.06.2021 15:17 Ответить
Какие могут быть переговоры с подлым вором и агресссором?!
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30.06.2021 15:33 Ответить
путін чітко сказав ,що питаня Криму закрите ,що до Донбасу ведіть переговори з колоборантами .А про що він може говорити це про внутрішньоукраїнські проблеми :зміни до конституції ,статус рус.язика ,російська церква в Україні.Невже клоуну і його компанії не ясно ,лутін хоче повернути Україну в "русский мир",кому потрібні ці переговори?
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30.06.2021 15:35 Ответить
Та у Путина просто ШИЗОФРЕНИЯ!!!......
...
p.s.: у Зеленского и его оХвиса - возможно тоже.
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30.06.2021 15:36 Ответить
ОДИН ВОПРОС:
Чего Зеленский хочет добиться этой встречей?
Конкретно, по пунктам!
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30.06.2021 15:41 Ответить
видосика! у клоуна в голове только шоу. тупое квартальное рагулье до сих пор так и не поняло, что его нанимали не для видосов, а для результатов работьі.
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30.06.2021 15:48 Ответить
Хочете исполнить перед Путиным на бис свой номер на пианино, а затем посмотреть в его глаза.
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30.06.2021 17:00 Ответить
Це якийсь зЕздець. Збочення.
Фуйло їх, тільки що, послало, а подляк запевняє все на мазі, у них любов.
Вазеленські існують в якійсь своїй, паралельній реальності.
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30.06.2021 15:44 Ответить
После всех предательств поцЗедента
)(уйло подтвердило возможность переговоров с Зеленским.Заслужил корочку с барского стола, - советник главы ОП Подоляк
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30.06.2021 15:44 Ответить
Путин с большим удовольствием переговаривался бы с Бойко или Медведчуком. Но если Зеля тоже предатель, то "какая разница" ?
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30.06.2021 16:06 Ответить
"имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации в Украине Источник: https://censor.net/ru/n3274275"

зебилистическая мразетсварь разыгрывает чисто русоватную карту "сцарь хороший, бояре его обманывают"
Довольны, зевысерки?
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30.06.2021 17:07 Ответить
О чем с )(уйлом говорить?
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30.06.2021 17:11 Ответить
Шифруется. Зе его лучший агент
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30.06.2021 17:37 Ответить
млин, какой идиот... достойный представитель зеленой камарильи
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30.06.2021 18:18 Ответить
зеленский с подолякой братья акробатья *****
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30.06.2021 20:16 Ответить
 
 