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Венедіктова призначила керувати "департаментом війни" Якубовського, який раніше працював на Медведчука

Венедіктова призначила керувати

Максим Якубовський з 2012 по 2014 рік працював в експертному центрі при організації "Український вибір" Віктора Медведчука. Тепер він очолив департамент, який займається здійсненими під час війни злочинами.

На цій посаді Якубовський змінив Гюндуза Мамедова. Відповідний наказ від 29 червня опубліковано на сайті Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Якубовський  керуватиме Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту. Цей департамент розслідує злочини, що посягають на основи нацбезпеки і недоторканність державних кордонів, у тому числі справу проти організації "Український вибір", яку очолює Медведчук.

Також читайте: З Медведчуком не спілкуюся з 2014 року, - заступник генпрокурора Якубовський

При цьому Якубовський раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів, що з 2012 по 2014 рік, звільнившись з прокуратури, працював у експертному центрі, який створили при "Українському виборі" Медведчука. Він каже, що ніколи не був членом цієї організації, просто допомагав їй в розробці концепції законопроєкту про боротьбу з корупцією.

Також Якубовський фігурував у журналістських розслідуваннях: за даними "Слідство.Info", його статок не відповідає доходам.

Також читайте: Медведчук є українським націоналістом, - Путін

Мамедов залишиться працювати в Департаменті захисту інтересів дітей та протидії насильству та співпрацюватиме з Тренінговим центром прокурорів України.
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Топ коментарі
+40
Что там зебилы рассказывают о борьбе бубочки с Мертветчуком? Уже смеяться можно?
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30.06.2021 15:45
+33
Венедиктова назначила руководить "департаментом войны" Якубовского, который ранее работал на Медведчука - Цензор.НЕТ 9996
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30.06.2021 15:48
+32


Венедиктова назначила руководить "департаментом войны" Якубовского, который ранее работал на Медведчука - Цензор.НЕТ 7956
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30.06.2021 15:47
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бывает и такое... если я не ошибаюсь даже Петр Алексеевич работал министром у Януковича.
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30.06.2021 15:44 Відповісти


Венедиктова назначила руководить "департаментом войны" Якубовского, который ранее работал на Медведчука - Цензор.НЕТ 7956
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30.06.2021 15:47 Відповісти
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30.06.2021 15:49 Відповісти
Зеленского под трибунал ! За предательство и сдачу интересов Украины ! Совсем иуда не стесняется « вагнеровцы» , дерьмак и остальные кроты , теперь Киркоров и кодла Медведчука с портновым !
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30.06.2021 16:33 Відповісти
Венедиктовій разом із Якубовичем- вліпити файні підсрачники із наданням напряму польоту в сторону х******лостана!
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30.06.2021 17:28 Відповісти
Мамедов - порядочный человек был в прокуратуре. Теперь эти подквартальные шавки "своими на 100%" обставляются ((.
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01.07.2021 08:00 Відповісти
Да, по квоте от оппозиции. Могу даже рассказать, как он работал, как бодался с азировым за каждый соцпакет, против газовых схем, в т.ч. на встрече с медведем и миллером в 2012
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30.06.2021 16:00 Відповісти
Ты про это бодание?
26 жовтня 2009
Министр иностранных дел Украины Петр Порошенко считает, что на сегодня вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит. «Мы не собираемся идти куда-то, чтобы рассердить Россию», - отметил Петр Порошенко в интервью "Коммерсант-Украина".
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30.06.2021 16:04 Відповісти
Ну і? В чому проблема? Україна БУЛА позаблоковою країною.
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30.06.2021 16:19 Відповісти
Это был реальный вырванного из контекста.

Что сказано на самом деле:

"По его словам, приоритетом для Украины являются конкретные прагматические шаги, нацеленные на обеспечение национальных интересов.
"Было бы глупо отказываться от возможностей взаимодействия с наиболее эффективной системой коллективной безопасности", - отметил П.Порошенко.

Также он заявил, что решение о вступлении в НАТО может быть принято по результатам референдума. "Именно по результатам референдума может быть принято решение о вступлении в НАТО или любую другую организацию коллективной безопасности.
Мы не собираемся идти куда-то, чтобы разозлить Россию", - подчеркнул глава МИД Украины."
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30.06.2021 16:40 Відповісти
* реальный пример вырванного из контекста
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30.06.2021 16:42 Відповісти
То есть "Мы не собираемся идти куда-то, чтобы рассердить Россию" это о том, что вступать в НАТО нужно не для того, чтобы разозлить россию, а для того, чтобы получить взаимодействие с наиболее эффективной системой коллективной безопасности".
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30.06.2021 16:42 Відповісти
В той час я теж був проти вступу в НАТО. А хто міг передбачати тоді війну між Московієй та Україной ?
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30.06.2021 16:44 Відповісти
Как вы достали уже со своими тупыми и протухшими фейками.
https://www.youtube.com/watch?v=U_lADHIBeSQ
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30.06.2021 16:50 Відповісти
23 февраля 2012 года президент Виктор Янукович после встречи с Петром Порошенко, в ходе которой они обсудили план реформ, рекомендованный Порошенко, сообщил, что последнему предложен пост министра экономики.
23 марта 2012 года Янукович подписал указ о назначении Порошенко министром экономического развития и торговли
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30.06.2021 16:57 Відповісти
И как долго Порошенко проработал на посту министра экономики?
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30.06.2021 17:00 Відповісти
Ну і? Погано працював?
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30.06.2021 17:19 Відповісти
Украина при министре Порошенко, обогнала экономику Китая? Или хотя бы Польши? Ну или хотя бы Албании?
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30.06.2021 21:24 Відповісти
Міністр економіки з 21 березня по 3 грудня. 8 місяців.
Яке ще зебілкувате питання бажаєте поставити?
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30.06.2021 21:35 Відповісти
Что там зебилы рассказывают о борьбе бубочки с Мертветчуком? Уже смеяться можно?
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30.06.2021 15:45 Відповісти
бенядиктова - якубовского
шмаркля - татарова
Венедіктова призначила керувати "департаментом війни" Якубовського, який раніше працював на Медведчука - Цензор.НЕТ 4069
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30.06.2021 16:05 Відповісти
Когда все соберутся, они пригласят Януковича смотрящим.
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30.06.2021 15:46 Відповісти
Венедиктова назначила руководить "департаментом войны" Якубовского, который ранее работал на Медведчука - Цензор.НЕТ 9996
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30.06.2021 15:48 Відповісти
дааа, не будет у нас военных преступлений... или их будут совершать исключительно солдаты ВСУ, которые воюют против мирных граждан Донбасса...
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30.06.2021 15:48 Відповісти
новые лица?
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30.06.2021 15:49 Відповісти
О, моржо!)))
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30.06.2021 15:53 Відповісти
Новые нужные лица.
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30.06.2021 15:54 Відповісти
Пипец материалам, накопленных против рашистских неонацистов за время войны...
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30.06.2021 15:51 Відповісти
Для этого и привели Зеиуду !
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30.06.2021 16:19 Відповісти
Потому что во время революций должна проливаться не только кровь революционеров....
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30.06.2021 16:00 Відповісти
Венедиктова назначила руководить "департаментом войны" Якубовского, который ранее работал,работает и будет работать на Мертведчука. Это очень даже "по-зеленски" привлекать врагов Украинского народа.Глядишь )(уйло место в Ростове получше выделит
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30.06.2021 15:52 Відповісти
Венедіктова призначила керувати "департаментом війни" Якубовського, який раніше працював на Медведчука - Цензор.НЕТ 3218
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30.06.2021 15:54 Відповісти
Добрейшей души человек, всех простит!
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30.06.2021 15:59 Відповісти
Можна б було сказати, як неочікувано, та ні. Очікувано.
Неочікувано, це патріоти в омоченні плісняви та ЗеленоїВаваи. А риги, ватани, кацапи, колаборанти, зрадники всіх мастей, це його кадри.
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30.06.2021 16:03 Відповісти
Вот, теперь верю, что медведчука хотят посадить. А уж опосля...сразу всех олигархов. СН собрала менее 200 голосов за закон. Но есть, есть еще ЮВ и "коломойские" в виде дубинских и бужанских. Они помогут. И все-таки, зебилье, почему медведчук не в тюрьме?
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30.06.2021 16:05 Відповісти
Контрабандиста Якубовского , который работает с Приднестровьем ????
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30.06.2021 16:06 Відповісти
)))))))))
****, не будет ни чего нормального в стране пока морды не начнут бить.((((((
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30.06.2021 16:12 Відповісти
Морди вже били - не допомогло!
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30.06.2021 20:04 Відповісти
зеЛя мразина!
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30.06.2021 16:13 Відповісти
Якубовський жид. Це означає що він бреше. Когось ще дивує призначення жидобільшовицьким і державним зрадником ЗЕгенератом на всі ключові посади антиукраїнців з нацменшин прокацапського спрямування?
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30.06.2021 16:17 Відповісти
Тому що в душі вони всі і далі працюють на медведчука, а все решта, то продовження серіалу «Слуга народу». Піпел схаває, проценти будуть.
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30.06.2021 16:29 Відповісти
никто так красиво не оттрахает зебилов, как их любимая зе-команда.
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30.06.2021 17:13 Відповісти
Почему я не удивлен?
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30.06.2021 17:49 Відповісти
Это уже наконец реванш антимайдана или зебилы все еще считают, что ничего страшного и на величайшего квартального политега просто завистники наговаривают?
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30.06.2021 18:47 Відповісти
Что тут скажешь,- чума она и есть чума,- венедиктова покрывает преступления руSSни.
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30.06.2021 19:34 Відповісти
Як влучно! Helgi Sharp. НЕМНОГО ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ЭНТОМОЛОГИИ.
В природе существует невзрачный жучок под названием "ломехуза" - он в три раза меньше, чем обычный муравей. Но его проникновение в муравейник часто заканчивается фатально для муравьиного общества. Потому что это насекомое способно вырабатывать экссудат - своеобразный наркотик. От него у муравьев появляется чувство эйфории, а полученная доза счастья приводит насекомых в транс.
Поэтому ломехуза легко пробирается всередину и откладывает свои яйца. И букашки счастливы кормить ломехузу и её потомство всю жизнь. Как результат, в муравейнике рождается новое поколение муравьев, так называемых псевдоэргатов. Это заторможенные, бесцельно блуждающие насекомые, которые уже не могут нормально выполнять свои функции.
Есть одно но. Около четверти муравьёв не восприимчивы к экссудату. Они видят бесполезность ломехузы, готовы её прогнать, но ничего не могут сделать с тремя четвертями других муравьёв, готовых лелеять паразита.
Я не подгонял эту информацию под то, о чём вы сейчас подумали - она легко проверяется в любом учебнике энтомологии. Просто так устроена природа, в том числе - человеческая. Ломехузы играют без штанов на пианино, изрыгают вульгарные шутки, прививают дурной вкус, напрочь отбивают способность думать и тоннами генерируют наркотический экссудат посредством Г+Г.
Эпоха ломехуз. Там, где они правят, прозрение наступает очень медленно. Но в природе муравейник выживает только тогда, когда невосприимчивому к липкой мерзости экссудата меньшинству удаётся прогнать паразитов. Иначе псевдоэргатов становится всё больше, ранее успешная муравьиная семья деградирует и, в конце концов, погибает.
У нас, у людей, мало зачеркнуть на заборе слово (извините) *** и рядом написать ШОПЕНГАУЭР. Забор нужно менять. И никогда больше не красить его в красный, коричневый, бело-голубой или зелёный цвет. Сине-жёлтый, онли сине-жёлтый.
А главное, поставить памятник отечественной ломехузе - как вечное напоминание о том, через что нам пришлось пройти.
Раночку, нескорена меншість!
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30.06.2021 21:59 Відповісти
Вітаю зебуїнів з черговим новим обличчям. Я думаю, слід очікувати на ще більше нових "справ" проти волонтерів і добровольців
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30.06.2021 22:25 Відповісти
Венедіктова призначила керувати "департаментом війни" Якубовського, який раніше працював на Медведчука - Цензор.НЕТ 904
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30.06.2021 22:41 Відповісти
КАКОЙ ПОЗОР!
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30.06.2021 23:45 Відповісти
у Венедиктовой "талант": из всех достойных юристов в Украине, выбрала самого недостойного! отсюда вопрос: а на своем ли месте сама Венедиктова?
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01.07.2021 01:11 Відповісти
Позвоніть баклану пра цього чорта... вийди звідсиа розбійник..
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01.07.2021 07:27 Відповісти
А при зеленському українці можуть бути при владі,чи це право мають тільки брехливі маланці.
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01.07.2021 08:06 Відповісти
А что в этой стране есть другие? Они уже настолько переплетены,что одного Моисея и Пиночета мало.
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01.07.2021 08:24 Відповісти
Зараз для нашої продажної антиукраїнської -про-кремлівської влади ЗЕбілів - капітулянтів заходятся в дуже великій пошані: бандити, сепаратисти, колабораціоністи, капітулянти, терористи, українофоби ..... і всяка така ж промосковська зараза. Видно скоро українці вже не побачать своєї рідної проукраїнської влади. А навколо вже будуть управляти і вбивати державність України тільки всяка проклята про-кремлівська банда при такій антиукраїнській владі. І тоді щоб врятувати нашу державу знову буде "Майдан" і на жаль втрата кращих синів патріотів України. І природно що буде і масова втеча такої продажної влади назад в прокляту паРашу, влада виродків перевертнів якій український народ не дасть знищити Україну..
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01.07.2021 08:59 Відповісти
 
 