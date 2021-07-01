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Держприкордонслужба (5685) Одеса (5322) Чертков Олексій (5)

Пошуки офіцера морської охорони Черткова тривають, - прессекретарка підрозділу Гуменюк

Пошуки офіцера морської охорони Черткова тривають, - прессекретарка підрозділу Гуменюк

В Одесі вже протягом місяця тривають пошуки керівника штабу Одеського загону Морської охорони ДПСУ та заступника командира Олексія Черткова, який зник вранці 1 червня.

Про це Суспільному розповіла прессекретарка Морської охорони Держприкордонслужби Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, станом на 30 червня жодної нової інформації з приводу пошуків офіцера немає.

"Жодної нової інформації немає. Пошуки тривають, ми їх не зупиняємо. Провадження теж триває. Ані нової інформації, ані версій", – пояснила Гуменюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зниклого начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Черткова знайшли записку зі словами: "Я не можу вам більше платити", - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Нагадаємо, капітан першого рангу 1 червня о 6:30 вийшов зі свого дому на вулиці Грушевського, але в розташування загону не прибув. До його пошуків було залучено всі компетентні органи, включаючи військову контррозвідку СБУ.

Пізніше Цензор.НЕТ опублікував орієнтування на Черткова. Увечері 1 червня дружина Черткова зателефонувала йому на службу і сказала, що її чоловік повернувся, але вона не хоче пускати його в будинок. Пізніше ця інформація не підтвердилася - прикордонники і поліцейські перевірили камери спостереження і не виявили на них Черткова.

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Уже давно все, что он знал, должно было быть поменяно, изменено
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01.07.2021 00:58 Відповісти
бред какой то
родственники в крыму
есть данные погранцов о выезде всех людей
есть камеры
давно бы уже все отсмотрели
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01.07.2021 01:07 Відповісти
Його зажерла Блоха бІдності.
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01.07.2021 01:19 Відповісти
Мабуть вже десь на дні глибокому......
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01.07.2021 04:49 Відповісти
ищут пожарные, ищут милиция....
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01.07.2021 05:56 Відповісти
Застрелился и в море.
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01.07.2021 07:45 Відповісти
В Адессе такие события уже не первый раз. И вата у власти с российской агентурой. Рашка жрет нас изнутри, разрушая "мягкой силой". Об этом еще в 2019 говорили перед выборами.
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01.07.2021 08:36 Відповісти
Вот интересно,а кто его ищет? Не полиция,не СБУ - штаб морской охороны... Очевидно заняты завозом Киркорова.
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01.07.2021 09:35 Відповісти
 
 