РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8434 посетителя онлайн
Новости
5 889 8
Госпогранслужба (6138) Одесса (7740) Чертков Алексей (6)

Поиски офицера морской охраны Черткова продолжаются, - пресс-секретарь подразделения Гуменюк

Поиски офицера морской охраны Черткова продолжаются, - пресс-секретарь подразделения Гуменюк

В Одессе уже в течение месяца продолжаются поиски руководителя штаба Одесского отряда Морской охраны ГПСУ и заместителя командира Алексея Черткова, который исчез утром 1 июня.

Об этом Суспільному рассказала пресс-секретарь Морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, состоянию на 30 июня никакой новой информации по поводу поисков офицера нет.

"Никакой новой информации нет. Поиски продолжаются, мы их не останавливаем. Производство тоже продолжается. Ни новой информации, ни версий", - пояснила Гуменюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через два дня после заявления о пропаже офицера ГПСУ Черткова полиция установила человека, который видел его в Одессе, - Цуцкиридзе

Напомним, капитан первого ранга 1 июня в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам были привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

Позднее Цензор.НЕТ опубликовал ориентировку на Черткова. Вечером 1 июня жена Черткова позвонила ему на службу и сказала, что ее муж вернулся, но она не хочет пускать его в дом. Позднее эта информация не подтвердилась - пограничники и полицейские проверили камеры наблюдения и не обнаружили на них Черткова.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уже давно все, что он знал, должно было быть поменяно, изменено
показать весь комментарий
01.07.2021 00:58 Ответить
бред какой то
родственники в крыму
есть данные погранцов о выезде всех людей
есть камеры
давно бы уже все отсмотрели
показать весь комментарий
01.07.2021 01:07 Ответить
Його зажерла Блоха бІдності.
показать весь комментарий
01.07.2021 01:19 Ответить
Мабуть вже десь на дні глибокому......
показать весь комментарий
01.07.2021 04:49 Ответить
ищут пожарные, ищут милиция....
показать весь комментарий
01.07.2021 05:56 Ответить
Застрелился и в море.
показать весь комментарий
01.07.2021 07:45 Ответить
В Адессе такие события уже не первый раз. И вата у власти с российской агентурой. Рашка жрет нас изнутри, разрушая "мягкой силой". Об этом еще в 2019 говорили перед выборами.
показать весь комментарий
01.07.2021 08:36 Ответить
Вот интересно,а кто его ищет? Не полиция,не СБУ - штаб морской охороны... Очевидно заняты завозом Киркорова.
показать весь комментарий
01.07.2021 09:35 Ответить
 
 