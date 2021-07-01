Патрульний, який перешкоджав професійній діяльності журналіста "Громадського" Кутєпова, постане перед судом, - Офіс Генпрокурора

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо поліцейського, якого підозрюють в умисному перешкоджанні професійній діяльності журналіста "Громадського" Богдана Кутєпова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, журналіст ГО "Громадське телебачення" в квітні 2020 вів пряму трансляцію з мітингу представників малого та середнього бізнесу з парку "Міський сад" навпроти будівлі Кабінету Міністрів України.

Поліцейський, перебуваючи на чергуванні з охорони громадського порядку, не представившись і не роз'яснюючи законності своїх вимог, наказав журналісту покинути парк. Після цього виштовхав його на тротуар парку.

Незважаючи на зауваження журналіста про перешкоджання здійсненню законної професійної діяльності, правоохоронець вибив із його рук мобільний телефон, яким той вів відеозйомку, а стабілізатор, на якому він був закріплений, переламав навпіл.

Правоохоронець підозрюється в умисному перешкоджанні здійсненню журналістом законної професійної діяльності (ч. 3 ст. 171 КК України), а також в умисному пошкодженні майна, що належить журналісту (ч. 1 ст. 347-1 КК України).

Нагадаємо, в квітні 2020 році журналіст "Громадського" Богдан Кутєпов заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну.

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