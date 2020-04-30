Денісова вимагає від поліції неупереджено розслідувати побиття Кутєпова
Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова звернулася до керівництва Національної поліції з проханням про неупереджене розслідування побиття журналіста Hromadske Богдана Кутєпова.
Про це омбудсмен повідомила у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, або переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику тягне за собою відповідальність згідно із законами України", - наголосила Денісова.
Уповноважена зазначила, що дії поліцейських можна розцінювати як факт перешкоджання професійній діяльності.
Денісова також висловила сподівання, що Національною поліцією України за результатами внутрішнього розслідування за цим фактом "буде вжито всіх відповідних заходів, щоб винні у перешкоджанні журналістській діяльності понесли справедливе покарання".
Раніше журналіст "Громадського" Кутєпов заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну.
У поліції заявили, що встановлюють всі обставини інциденту за участю журналіста в Маріїнському парку біля Кабміну.
ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення поліцейськими службових повноважень.
Дії своїх підлеглих засудив глава Нацполіції Ігор Клименко. Стосовно поліцейських розпочато службове розслідування, їх тимчасово відсторонили від виконання обов'язків.
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ну вот, свободолюбивый гражданин в форме мусора настучал журналисту...
журналисту нужно было бы ответить конечно..
Анархия, как мы любим.....
В чем тогда ваши претензии....?
Кольту без разницы, сколько ты имеешь сала на пузе и со скольки лет тебя по башке били. Вот это устои!
Опять же он сам этого хотел. Пусть кЮшЯет распрекрасную зелёную власть.
Як пресували заступника мера Києва Слончака, то все правильно. Поліцейські - герої, а як журналіста - злодіїї.
Не виключаю, що то могли бути одні і тіж поліцейскі в обидвох випадках
Два наглых жлоба - один газоны вытаптывает "потому шо мне надо!", второй по проезжей части бегает... Не понимают вежливо? Дубиной по харям!