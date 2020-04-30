Денісова вимагає від поліції неупереджено розслідувати побиття Кутєпова

Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова звернулася до керівництва Національної поліції з проханням про неупереджене розслідування побиття журналіста Hromadske Богдана Кутєпова.

Про це омбудсмен повідомила у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, або переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику тягне за собою відповідальність згідно із законами України", - наголосила Денісова.

Уповноважена зазначила, що дії поліцейських можна розцінювати як факт перешкоджання професійній діяльності.

Денісова також висловила сподівання, що Національною поліцією України за результатами внутрішнього розслідування за цим фактом "буде вжито всіх відповідних заходів, щоб винні у перешкоджанні журналістській діяльності понесли справедливе покарання".

Читайте також: У журналістів має бути можливість вільно працювати під час публічних протестів, - в ОБСЄ закликали розслідувати застосування сили проти Кутєпова

Раніше журналіст "Громадського" Кутєпов заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну.

У поліції заявили, що встановлюють всі обставини інциденту за участю журналіста в Маріїнському парку біля Кабміну.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення поліцейськими службових повноважень.

Дії своїх підлеглих засудив глава Нацполіції Ігор Клименко. Стосовно поліцейських розпочато службове розслідування, їх тимчасово відсторонили від виконання обов'язків.