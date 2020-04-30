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Денісова вимагає від поліції неупереджено розслідувати побиття Кутєпова

Денісова вимагає від поліції неупереджено розслідувати побиття Кутєпова

Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова звернулася до керівництва Національної поліції з проханням про неупереджене розслідування побиття журналіста Hromadske Богдана Кутєпова.

Про це омбудсмен повідомила у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, або переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику тягне за собою відповідальність згідно із законами України", - наголосила Денісова.

Уповноважена зазначила, що дії поліцейських можна розцінювати як факт перешкоджання професійній діяльності.

Денісова також висловила сподівання, що Національною поліцією України за результатами внутрішнього розслідування за цим фактом "буде вжито всіх відповідних заходів, щоб винні у перешкоджанні журналістській діяльності понесли справедливе покарання".

Читайте також: У журналістів має бути можливість вільно працювати під час публічних протестів, - в ОБСЄ закликали розслідувати застосування сили проти Кутєпова

Раніше журналіст "Громадського" Кутєпов заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну.

У поліції заявили, що встановлюють всі обставини інциденту за участю журналіста в Маріїнському парку біля Кабміну.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення поліцейськими службових повноважень.

Дії своїх підлеглих засудив глава Нацполіції Ігор Клименко. Стосовно поліцейських розпочато службове розслідування, їх тимчасово відсторонили від виконання обов'язків.

Автор: 

Денісова Людмила (883) побиття (959) розслідування (2280) Кутєпов Богдан (12)


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Топ коментарі
+5
Мусоров причастных к преступлению на нары и надолго ,они своими действиями подрывают государственные устои Украины !!!
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30.04.2020 09:41 Відповісти
+3
Ось що буває коли бездумнно голосуєш за клоунів,мало дали Кутєпову
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30.04.2020 09:45 Відповісти
+2
Можно ,государственные устои Украины это свободолюбие граждан порой на уровне анархии ,но таковы устои и ни одно падло не имеет права ограничивать людей в их свободах.
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30.04.2020 09:48 Відповісти
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Мусоров причастных к преступлению на нары и надолго ,они своими действиями подрывают государственные устои Украины !!!
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30.04.2020 09:41 Відповісти
можно про устои подробнее...?
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30.04.2020 09:44 Відповісти
Можно ,государственные устои Украины это свободолюбие граждан порой на уровне анархии ,но таковы устои и ни одно падло не имеет права ограничивать людей в их свободах.
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30.04.2020 09:48 Відповісти
хм....
ну вот, свободолюбивый гражданин в форме мусора настучал журналисту...
журналисту нужно было бы ответить конечно..
Анархия, как мы любим.....
В чем тогда ваши претензии....?
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30.04.2020 09:55 Відповісти
Э нет ,мусор птица подневольная ,пусть увольняется и стучит кому угодно на паритетных началах ,то бишь могут настучать и ему при всех исходных данных и вероятных последствиях .По другому никак ,это всё равно как взрослый бугай начнёт мутузить ребёнка или женщину ,которые не могут дать сдачи а любого мусора который хочет почесать руки я приглашаю на спарринг ,я имею 110 кг веса и бооооольшой опыт рукопашного боя,занимался с 12 лет самбо ,боксом ,тайским боксом ,боями без правил ,при этом если настучат по хахатальнику мне никаких претензий иметь не буду ,это и есть свобода.
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30.04.2020 10:09 Відповісти
Господь создал людей разными - сильными и слабыми. А полковник Кольт всех уравнял. (с)
Кольту без разницы, сколько ты имеешь сала на пузе и со скольки лет тебя по башке били. Вот это устои!
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30.04.2020 11:02 Відповісти
Так я ведь и к такому повороту событий,как пионЭр ВСЕГДА ГОТОВ, я уже лет в 12 имел Наган под мелкаш и делал самострелы которые насквозь пробивали соседям эмалированные вёдра и молочнице алюминиевый бидон ,а уж как и с чем я имел дела в более зрелом возрасте я пожалуй умолчу из скромности не удивить меня уже ничем и никому ,при чём давно ...
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30.04.2020 11:16 Відповісти
в более зрелом возрасте ты им делал фелляцию.
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30.04.2020 12:41 Відповісти
Не, ну "избиение" - это переборчик. Слегка шарпанули журнашлюха только и всего. Хамство, конечно, но укладывается в рамки профессионального риска для проститутки.
Опять же он сам этого хотел. Пусть кЮшЯет распрекрасную зелёную власть.
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30.04.2020 09:43 Відповісти
Ось що буває коли бездумнно голосуєш за клоунів,мало дали Кутєпову
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30.04.2020 09:45 Відповісти
мусора падаль
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30.04.2020 09:51 Відповісти
Этого мудака восемь раз вежливо попросили сойти з газона. Если оно рагуль, то это навсегда. Рогули понимают только силу.Мама вызывай ментов.
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30.04.2020 09:51 Відповісти
Вас же мама просила вежливо общаться? А вы тут говном разбрасываетесь. Понимаете только силу?
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30.04.2020 10:00 Відповісти
разве полуШариям давали слово?
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30.04.2020 11:26 Відповісти
Борцуны с "барыгой" кушают результаты своего завоевания?
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30.04.2020 09:54 Відповісти
Кацапья налезло
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30.04.2020 09:57 Відповісти
Як змінюються настрої ...
Як пресували заступника мера Києва Слончака, то все правильно. Поліцейські - герої, а як журналіста - злодіїї.
Не виключаю, що то могли бути одні і тіж поліцейскі в обидвох випадках
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30.04.2020 10:27 Відповісти
Я не понял Денисову. Его ногами ещё что-ли надо?
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30.04.2020 11:30 Відповісти
Деннисова - дура или на шару галочку хочет.
Два наглых жлоба - один газоны вытаптывает "потому шо мне надо!", второй по проезжей части бегает... Не понимают вежливо? Дубиной по харям!
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30.04.2020 12:06 Відповісти
на видео избиения не было. под ручки увели и всё.
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30.04.2020 12:39 Відповісти
кутепов - это же ***** конченая((( нада ему больше навешать!!!!
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30.04.2020 13:03 Відповісти
 
 