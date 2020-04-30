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Денисова требует от полиции беспристрастно расследовать избиение Кутепова

Денисова требует от полиции беспристрастно расследовать избиение Кутепова

Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась к руководству Национальной полиции с просьбой о беспристрастном расследовании избиения журналиста Hromadske Богдана Кутепова.

Об этом омбудсмен сообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, или преследование журналиста за выполнение профессиональных обязанностей, за критику влечет за собой ответственность согласно законам Украины", - подчеркнула Денисова.

Уполномоченный отметила, что действия полицейских можно расценивать как факт препятствования профессиональной деятельности.

Денисова также выразила надежду, что Национальной полицией Украины по результатам внутреннего расследования по данному факту, "будут приняты все соответствующие меры, чтобы виновные в препятствовании журналистской деятельности понесли справедливое наказание".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Журналисты должны иметь возможность свободно работать во время публичных протестов, - в ОБСЕ призвали расследовать применение силы против Кутепова

Ранее журналист "Громадського" Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина.

В полиции заявили, что устанавливают все обстоятельства инцидента с участием журналиста в Мариинском парке возле Кабмина.

ГБР начало расследование по факту превышения полицейскими служебных полномочий.

Действия своих подчиненных осудил глава Нацполиции Игорь Клименко. В отношении полицейских начато служебное расследование, их временно отстранили от выполнения обязанностей.

Автор: 

Денисова Людмила (996) избиение (9822) расследование (3050) Кутепов Богдан (12)


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Топ комментарии
+5
Мусоров причастных к преступлению на нары и надолго ,они своими действиями подрывают государственные устои Украины !!!
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30.04.2020 09:41 Ответить
+3
Ось що буває коли бездумнно голосуєш за клоунів,мало дали Кутєпову
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30.04.2020 09:45 Ответить
+2
Можно ,государственные устои Украины это свободолюбие граждан порой на уровне анархии ,но таковы устои и ни одно падло не имеет права ограничивать людей в их свободах.
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30.04.2020 09:48 Ответить
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Мусоров причастных к преступлению на нары и надолго ,они своими действиями подрывают государственные устои Украины !!!
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30.04.2020 09:41 Ответить
можно про устои подробнее...?
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30.04.2020 09:44 Ответить
Можно ,государственные устои Украины это свободолюбие граждан порой на уровне анархии ,но таковы устои и ни одно падло не имеет права ограничивать людей в их свободах.
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30.04.2020 09:48 Ответить
хм....
ну вот, свободолюбивый гражданин в форме мусора настучал журналисту...
журналисту нужно было бы ответить конечно..
Анархия, как мы любим.....
В чем тогда ваши претензии....?
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30.04.2020 09:55 Ответить
Э нет ,мусор птица подневольная ,пусть увольняется и стучит кому угодно на паритетных началах ,то бишь могут настучать и ему при всех исходных данных и вероятных последствиях .По другому никак ,это всё равно как взрослый бугай начнёт мутузить ребёнка или женщину ,которые не могут дать сдачи а любого мусора который хочет почесать руки я приглашаю на спарринг ,я имею 110 кг веса и бооооольшой опыт рукопашного боя,занимался с 12 лет самбо ,боксом ,тайским боксом ,боями без правил ,при этом если настучат по хахатальнику мне никаких претензий иметь не буду ,это и есть свобода.
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30.04.2020 10:09 Ответить
Господь создал людей разными - сильными и слабыми. А полковник Кольт всех уравнял. (с)
Кольту без разницы, сколько ты имеешь сала на пузе и со скольки лет тебя по башке били. Вот это устои!
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30.04.2020 11:02 Ответить
Так я ведь и к такому повороту событий,как пионЭр ВСЕГДА ГОТОВ, я уже лет в 12 имел Наган под мелкаш и делал самострелы которые насквозь пробивали соседям эмалированные вёдра и молочнице алюминиевый бидон ,а уж как и с чем я имел дела в более зрелом возрасте я пожалуй умолчу из скромности не удивить меня уже ничем и никому ,при чём давно ...
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30.04.2020 11:16 Ответить
в более зрелом возрасте ты им делал фелляцию.
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30.04.2020 12:41 Ответить
Не, ну "избиение" - это переборчик. Слегка шарпанули журнашлюха только и всего. Хамство, конечно, но укладывается в рамки профессионального риска для проститутки.
Опять же он сам этого хотел. Пусть кЮшЯет распрекрасную зелёную власть.
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30.04.2020 09:43 Ответить
Ось що буває коли бездумнно голосуєш за клоунів,мало дали Кутєпову
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30.04.2020 09:45 Ответить
мусора падаль
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30.04.2020 09:51 Ответить
Этого мудака восемь раз вежливо попросили сойти з газона. Если оно рагуль, то это навсегда. Рогули понимают только силу.Мама вызывай ментов.
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30.04.2020 09:51 Ответить
Вас же мама просила вежливо общаться? А вы тут говном разбрасываетесь. Понимаете только силу?
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30.04.2020 10:00 Ответить
разве полуШариям давали слово?
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30.04.2020 11:26 Ответить
Борцуны с "барыгой" кушают результаты своего завоевания?
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30.04.2020 09:54 Ответить
Кацапья налезло
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30.04.2020 09:57 Ответить
Як змінюються настрої ...
Як пресували заступника мера Києва Слончака, то все правильно. Поліцейські - герої, а як журналіста - злодіїї.
Не виключаю, що то могли бути одні і тіж поліцейскі в обидвох випадках
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30.04.2020 10:27 Ответить
Я не понял Денисову. Его ногами ещё что-ли надо?
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30.04.2020 11:30 Ответить
Деннисова - дура или на шару галочку хочет.
Два наглых жлоба - один газоны вытаптывает "потому шо мне надо!", второй по проезжей части бегает... Не понимают вежливо? Дубиной по харям!
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30.04.2020 12:06 Ответить
на видео избиения не было. под ручки увели и всё.
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30.04.2020 12:39 Ответить
кутепов - это же ***** конченая((( нада ему больше навешать!!!!
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30.04.2020 13:03 Ответить
 
 