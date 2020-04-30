Денисова требует от полиции беспристрастно расследовать избиение Кутепова
Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась к руководству Национальной полиции с просьбой о беспристрастном расследовании избиения журналиста Hromadske Богдана Кутепова.
Об этом омбудсмен сообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, или преследование журналиста за выполнение профессиональных обязанностей, за критику влечет за собой ответственность согласно законам Украины", - подчеркнула Денисова.
Уполномоченный отметила, что действия полицейских можно расценивать как факт препятствования профессиональной деятельности.
Денисова также выразила надежду, что Национальной полицией Украины по результатам внутреннего расследования по данному факту, "будут приняты все соответствующие меры, чтобы виновные в препятствовании журналистской деятельности понесли справедливое наказание".
Ранее журналист "Громадського" Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина.
В полиции заявили, что устанавливают все обстоятельства инцидента с участием журналиста в Мариинском парке возле Кабмина.
ГБР начало расследование по факту превышения полицейскими служебных полномочий.
Действия своих подчиненных осудил глава Нацполиции Игорь Клименко. В отношении полицейских начато служебное расследование, их временно отстранили от выполнения обязанностей.
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ну вот, свободолюбивый гражданин в форме мусора настучал журналисту...
журналисту нужно было бы ответить конечно..
Анархия, как мы любим.....
В чем тогда ваши претензии....?
Кольту без разницы, сколько ты имеешь сала на пузе и со скольки лет тебя по башке били. Вот это устои!
Опять же он сам этого хотел. Пусть кЮшЯет распрекрасную зелёную власть.
Як пресували заступника мера Києва Слончака, то все правильно. Поліцейські - герої, а як журналіста - злодіїї.
Не виключаю, що то могли бути одні і тіж поліцейскі в обидвох випадках
Два наглых жлоба - один газоны вытаптывает "потому шо мне надо!", второй по проезжей части бегает... Не понимают вежливо? Дубиной по харям!