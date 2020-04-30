У журналістів має бути можливість вільно працювати під час публічних протестів, - в ОБСЄ закликали розслідувати застосування сили проти Кутєпова

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив стурбованість через напад поліцейського на журналіста Богдана Кутєпова.

Про це, в середу, 29 квітня, Дезір написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я закликаю владу України розслідувати інцидент і забезпечити журналістам можливість вільно працювати під час публічних протестів", - зазначив він.

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Раніше журналіст "Громадського" Кутєпов заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну.

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У поліції заявили, що встановлюють всі обставини інциденту за участю журналіста в Маріїнському парку біля Кабміну.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення поліцейськими службових повноважень.

Дії своїх підлеглих засудив глава Нацполіції Ігор Клименко. Стосовно поліцейських розпочато службове розслідування, їх тимчасово відсторонили від виконання обов'язків.