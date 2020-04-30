У журналістів має бути можливість вільно працювати під час публічних протестів, - в ОБСЄ закликали розслідувати застосування сили проти Кутєпова
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив стурбованість через напад поліцейського на журналіста Богдана Кутєпова.
Про це, в середу, 29 квітня, Дезір написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Я закликаю владу України розслідувати інцидент і забезпечити журналістам можливість вільно працювати під час публічних протестів", - зазначив він.
Раніше журналіст "Громадського" Кутєпов заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну.
У поліції заявили, що встановлюють всі обставини інциденту за участю журналіста в Маріїнському парку біля Кабміну.
ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення поліцейськими службових повноважень.
Дії своїх підлеглих засудив глава Нацполіції Ігор Клименко. Стосовно поліцейських розпочато службове розслідування, їх тимчасово відсторонили від виконання обов'язків.
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Жизнь врача, комбайнера или автомеханика к примеру не менее ценна чем любого журналиста...
И не забываем - сейчас больше купленных пропагандонов, чем свободных журналистов...
я считаю что все жизни равноценны.....
считать чью то жизнь и здоровье более ценными чем других и защищать их отдельным законом это безнравственно..
мне например глубоко наплевать на жизнь и здоровье пропагандонов с раша-тудей или ньюс-уан...
Не дивує,що вели репортажі-зйомки півтора дясятка каналів і видань,а постраждав лише бідака Кутєпов ?
Під час розгону міхомайдану аналогічно постраждав.Хтось непомітно його хвицьнув ногою,про що наш герой і поспіив повідомити.Стиль роботи такий:виїжджати на хайпі і скандалах.Бидложурналістика.
Как то было движение (по моему еще при Ющенко) за то, чтобы в случаях когда полицейские закрывают лица (например при антитеррористических операциях), обязать их носить куртки/броники...с номерами - это позволяет скрыть личность полицейского от преступника, а в случае совершения преступления самим полицейским идентифицировать его с целью проведения расследования. Но потом все это замяли
зеленский - кидала
То что есть у нас , это не журналистика , а брехливая пропагандистская машина , работающая в интересах олигархии , а зачастую и ******* . .