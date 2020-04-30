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У журналістів має бути можливість вільно працювати під час публічних протестів, - в ОБСЄ закликали розслідувати застосування сили проти Кутєпова

У журналістів має бути можливість вільно працювати під час публічних протестів, - в ОБСЄ закликали розслідувати застосування сили проти Кутєпова

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив стурбованість через напад поліцейського на журналіста Богдана Кутєпова.

 Про це, в середу, 29 квітня, Дезір написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я закликаю владу України розслідувати інцидент і забезпечити журналістам можливість вільно працювати під час публічних протестів", - зазначив він.

Також читайте: За потерпілого під час нападу поліцейських журналіста Кутєпова заступилося посольство США

У журналістів має бути можливість вільно працювати під час публічних протестів, - в ОБСЄ закликали розслідувати застосування сили проти Кутєпова 01

Раніше журналіст "Громадського" Кутєпов заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну.

Читайте також: Знаючи Кутєпова, потрібно детально розбиратися, - речник МВС Шевченко про інцидент з журналістом "Громадського" біля Кабміну

У поліції заявили, що встановлюють всі обставини інциденту за участю журналіста в Маріїнському парку біля Кабміну.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення поліцейськими службових повноважень.

Дії своїх підлеглих засудив глава Нацполіції Ігор Клименко. Стосовно поліцейських розпочато службове розслідування, їх тимчасово відсторонили від виконання обов'язків.

Автор: 

журналістика (1785) ОБСЄ (3512) Нацполіція (15287) Дезір Арлем (30) Кутєпов Богдан (12)


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Топ коментарі
+5
Напад на журналіста треба прирівнювати до бажання знищити свободу слова!
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30.04.2020 08:40 Відповісти
+5
І чи хотів він "такого вот конца" коли торік "топив" за цю владу.
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30.04.2020 08:45 Відповісти
+4
З застосувам сили - це просити відійти осторонь? У вас, касабів, якісь вивернуті бачення про "прохання".
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30.04.2020 08:50 Відповісти
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Напад на журналіста треба прирівнювати до бажання знищити свободу слова!
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30.04.2020 08:40 Відповісти
Ему запрещали говорить или вести репортаж? Нет,его просто просили отойти в сторону.
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30.04.2020 08:44 Відповісти
Не мали права "просто просити"!
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30.04.2020 08:46 Відповісти
Так, йому забороняли вести репортаж в прямому ефірі - якби він відійшов у сторону, то в камери попали б дерева, а не мітинг... Ото зразу видно, що ти в Києві не орієнтуєшся!
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30.04.2020 08:46 Відповісти
Воно і в реаліях України не орієнтується. Нулівка орківська під проксі.
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30.04.2020 08:53 Відповісти
З застосувам сили - це просити відійти осторонь? У вас, касабів, якісь вивернуті бачення про "прохання".
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30.04.2020 08:50 Відповісти
Ты хотябы видео посмотри олень. 2 раза его просили нормально и без силы.
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30.04.2020 09:28 Відповісти
И научись правильно писать свою нацию. Что это за слово "кацаб"? Правильно "кацап".
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30.04.2020 09:54 Відповісти
Влучніше і не сказати.
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30.04.2020 08:46 Відповісти
https://censor.net/user/133794 - нападение на журналистов должно приравниваться как нападение на любого другого смертного... - все в этом случае должны быть равны...

Жизнь врача, комбайнера или автомеханика к примеру не менее ценна чем любого журналиста...
И не забываем - сейчас больше купленных пропагандонов, чем свободных журналистов...
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30.04.2020 08:51 Відповісти
Є закон про журналістику, а ще це напад при виконанні саме службових обов'язків при висвітленні події.
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30.04.2020 08:55 Відповісти
ну вы при своем - я при своем....
я считаю что все жизни равноценны.....
считать чью то жизнь и здоровье более ценными чем других и защищать их отдельным законом это безнравственно..
мне например глубоко наплевать на жизнь и здоровье пропагандонов с раша-тудей или ньюс-уан...
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30.04.2020 09:03 Відповісти
Лікарі, комбайнери, автомеханіки не розслідують і не викривають на суспільний огляд діяльність чиновників, ризикуючи своїм життям.
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30.04.2020 09:01 Відповісти
Це не журналіст.Навіть не був ним ніколи.
Не дивує,що вели репортажі-зйомки півтора дясятка каналів і видань,а постраждав лише бідака Кутєпов ?
Під час розгону міхомайдану аналогічно постраждав.Хтось непомітно його хвицьнув ногою,про що наш герой і поспіив повідомити.Стиль роботи такий:виїжджати на хайпі і скандалах.Бидложурналістика.
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30.04.2020 09:08 Відповісти
Западные партнеры начали разговаривать с Украиной как с москалями.
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30.04.2020 08:43 Відповісти
Для вас зрозуміло чому вони так роблять?
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30.04.2020 08:45 Відповісти
поки що обидві нації на одному рівні розвитку у цьому аспекті.
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30.04.2020 08:47 Відповісти
І чи хотів він "такого вот конца" коли торік "топив" за цю владу.
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30.04.2020 08:45 Відповісти
Я особисто не слідкував за його уподобаннями. Якщо він топив за зевладу, то мабуть не думав, що торкнеться саме його.
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30.04.2020 08:51 Відповісти
Ооо многое пропустили, там на уровне с Мосейчук.
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30.04.2020 09:21 Відповісти
https://twitter.com/WendyDonetsk/status/1255560393294000128?s=19
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30.04.2020 09:23 Відповісти
хто: Кутєпов чи поліцейський? Кутєпов працює і на відео нічого не порушує, на відміну від поліцейського, який вирішив з власної ініціативи насрати на обов"язки. якби начальство давало дозвіл на такі дії, то уся ота на відео поліцейська свора Кутєпова замісила б як москвічей. а поки що начальство робить усе у рамках: назначили службове розслідування, відсторонили від виконання обов"язків. якби ще написали чи усіх на відео, чи лише самих активних, двох? раніше ж і цього не було.
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30.04.2020 08:54 Відповісти
Відносно поліцейських, то не здається що вони діяли відповідно до кількарічного вислорвлювання Авакова - спочатку підкоряйся, а потім оскаржуй. А поки почекаємо на висновки. У всякому разі застосування фізичної сили проти Кутепова не викликалося необхідністю.
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30.04.2020 09:19 Відповісти
а ось з замом Кличка усе вийшло інакше, як треба. як так?
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30.04.2020 09:32 Відповісти
Мне интересно, как установили, кто это был ведь полицейские были в масках, и полицейских там было не два, а целая толпа!?
Как то было движение (по моему еще при Ющенко) за то, чтобы в случаях когда полицейские закрывают лица (например при антитеррористических операциях), обязать их носить куртки/броники...с номерами - это позволяет скрыть личность полицейского от преступника, а в случае совершения преступления самим полицейским идентифицировать его с целью проведения расследования. Но потом все это замяли
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30.04.2020 08:45 Відповісти
то то зеленского нигде не ждут, кроме как в охметовском офисе,
зеленский - кидала
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30.04.2020 08:49 Відповісти
Надіюсь,журналісту Кутєпову вистачить численних травм і переломів,для присвоєння групи інвалідності.Бо отакі тіпки скоро залишаться без роботи,а пенсія не завадить.
У журналістів має бути можливість вільно працювати під час публічних протестів, - в ОБСЄ закликали розслідувати застосування сили проти Кутєпова - Цензор.НЕТ 5618
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30.04.2020 08:51 Відповісти
не важливо. головне, що поліцейському не вистачило мізків.
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30.04.2020 08:57 Відповісти
Какой интересный фон у Кутепова .. Кстати , а куда это Мочанов заныкался . ? Как только повязали его закадычного дружка - предателя , генерала Шайтанова , так он словно испарился .. Может сбежал за бугор , от греха подальше ?
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30.04.2020 09:16 Відповісти
Поделом .. Мало всыпали . Журнашлюхи своим враньём сделали из Порошенка , в глазах общества - вселенское зло , и привели каломойского шута к власти . Они как никто другой виноваты в происходящем сейчас хаосе в стране .

То что есть у нас , это не журналистика , а брехливая пропагандистская машина , работающая в интересах олигархии , а зачастую и ******* . .
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30.04.2020 09:03 Відповісти
Г-н Таран(кто не в курсе - министр обороны Украины), обладатель 16 счетов в иностранных банках?! И сколько же там всего на этих счетах? Вот у журналистов бы спросить, им бы поинтересоваться вопросом. А они бегают по улицам и получают дубинами по голове. Есть работа поинтересней, господа журналюги.
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30.04.2020 09:06 Відповісти
А как , интересно, он сам видел разрешение ситуации с уважительной просьбой полиции отойти с зеленой зоны на метр вперед или назад?
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30.04.2020 12:20 Відповісти
 
 