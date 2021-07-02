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Новини Зміни Конституції
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Робоча група в Раді написала свій законопроєкт про великий герб України, - Разумков

Робоча група в Раді написала свій законопроєкт про великий герб України, - Разумков

Спікер Дмитро Разумков припускає, що підтримає законопроєкт Зеленського про великий Державний Герб України.

Про це він заявив на брифінгу у ВРУ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"На базі Верховної Ради було створено робочу групу, якою написано законопроєкт про державний герб. Він відрізняється від того, який вніс президент. Для того, щоб він став законом, потрібно набрати 300 голосів. Тобто це не звичайний закон. Я зараз не готовий сказати, яка позиція у депутатських фракцій і груп щодо цього законопроєкту. Бажано, щоб були виконані всі норми Конституції і у нас був великий герб", - підкреслив Разумков.

Водночас спікер зізнався, що для нього як для громадянина головним гербом є тризуб.

Раніше стало відомо, що законопроєкт Зеленського про великий герб України зареєстровано в Раді. Пізніше ВР оприлюднила законопроєкт Зеленського про великий герб України. Зображення відрізняється від того, що перемогло на торішньому конкурсі.

Автор: 

ВР (14975) герб (70) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+8
Робоча група в Раді написала свій законопроєкт про великий герб України, - Разумков - Цензор.НЕТ 1371
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02.07.2021 13:50
+7
ДОНЕЦКИЕ ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО.В сети появилось аудио записи Зеленского в апреле 2014 г. в Донецке. Фрагмент 1 - Журналист рассказывает Зеленскому о том, что дончане на "Жигулях" загоняли украинский танк под Донецком. Первая реакция Зе: "Красавцы!" Потому он уточнил: "А, они защищались? Молодцы!" Фрагмент 2 - "Мы не можем быть против русского народа, в принципе. Потому что это - один и тот же народ" Фрагмент 3 - На вопрос, не думал ли он пойти в президенты, Зе ответил: "Я не считаю, что я достоин этой чести. Я не считаю, что я настолько мудр, чтобы занимать такую должность. Я думаю, что эта страна заслуживает серьезную кандидатуру". https://www.youtube.com/watch?v=nuvUKfOC8KI
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02.07.2021 13:41
+6
Чому тут дивуватися? Вся ЗЄко-***** має 2 ліві руки і ті ростуть з дупи.
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02.07.2021 13:57
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"Хоч хріново нам живеться, а .. герба мать хочеться".
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02.07.2021 13:40 Відповісти
ДОНЕЦКИЕ ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО.В сети появилось аудио записи Зеленского в апреле 2014 г. в Донецке. Фрагмент 1 - Журналист рассказывает Зеленскому о том, что дончане на "Жигулях" загоняли украинский танк под Донецком. Первая реакция Зе: "Красавцы!" Потому он уточнил: "А, они защищались? Молодцы!" Фрагмент 2 - "Мы не можем быть против русского народа, в принципе. Потому что это - один и тот же народ" Фрагмент 3 - На вопрос, не думал ли он пойти в президенты, Зе ответил: "Я не считаю, что я достоин этой чести. Я не считаю, что я настолько мудр, чтобы занимать такую должность. Я думаю, что эта страна заслуживает серьезную кандидатуру". https://www.youtube.com/watch?v=nuvUKfOC8KI
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02.07.2021 13:41 Відповісти
Суки, у вас что, других дел нет, кроме как герб перерисовывать? Выплясываете вокруг него, вроде от этого жизнь в стране зависит. Патриоты. ****. Банда воров, вырядившихся в вышиванки.
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02.07.2021 13:42 Відповісти
Не "Перерисовує" - вчіть Конституцію!

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
...
Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).
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02.07.2021 14:48 Відповісти
І яка практична користь від мультяшного "Великого Державного Герба"? Чим не влаштовує золотистий тризуб на синьому фоні неба?
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02.07.2021 14:59 Відповісти
Та я розумію, що для малоросів практичну цінність має тільки те, що можна на хліб намазати.
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02.07.2021 15:52 Відповісти
А для тебе практичну цінність має тільки насаджування тебе на бутилку, чучєло лішнєхромосомноє!
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02.07.2021 23:07 Відповісти
Ха-ха-ха - малорос мені, Українцю, щось про пляшку буде розповідати!
Взагалі з глузду народ з'їхав!
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02.07.2021 23:22 Відповісти
Шо за корона там вверху? В честь короля Вавы I?
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02.07.2021 13:42 Відповісти
Это герб на фото? Я конечно дико извиняюсь, но каким боком там лев, тигр или что о то стиот напротив козака? Да и экибана с короной сверху , уж больно мне двуглавую курицу напоминает с сопредельной территории...
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02.07.2021 13:43 Відповісти
котик то с 2 левыми ногами мутант
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02.07.2021 13:49 Відповісти
Котик или киса? И кто у нас котик и почему он в короне??? Или это тоже как то связано с тем что на днях в Одессе задержали крупную партию кокаина?
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02.07.2021 13:52 Відповісти
с кокосом вы таки угадали связь прямая
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02.07.2021 13:54 Відповісти
Чому тут дивуватися? Вся ЗЄко-***** має 2 ліві руки і ті ростуть з дупи.
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02.07.2021 13:57 Відповісти
Шоб у них у всех еще и йух на лбу вырос!
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02.07.2021 13:59 Відповісти
Когда Тризуб будет на Государственном Прапоре?
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02.07.2021 13:43 Відповісти
мне не нравится! уберите свои потные грязные лапы от нашего герба.
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02.07.2021 13:44 Відповісти
Кому и кобыла невеста!
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02.07.2021 13:55 Відповісти
Лев какой то деффективный...у него две заднии лапы левые..😀
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02.07.2021 13:47 Відповісти
Робоча група в Раді написала свій законопроєкт про великий герб України, - Разумков - Цензор.НЕТ 1371
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02.07.2021 13:50 Відповісти
Ни дня без зашкваров! У нашего гидранта прямо талант вступать в какашки!
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02.07.2021 13:53 Відповісти
чем старше герб тем он проще
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02.07.2021 14:17 Відповісти
Можна об'єднати минуле і ********** (замість коронованої кішки намалювати бійця АТО), а замість великої корони - плетений український вінок.
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02.07.2021 17:29 Відповісти
создана рабочая группа, которой был написан законопроект о государственном гербе. Он отличается от того, который внес президент. Для того, чтобы он стал законом нужно набрать 300 (!) голосов. / Большой герб Украины, - говорится в Конституции, устанавливается с учетом герба Войска Запорожского-с изображением запорожского козака. "В идише для украинцев нет обозначения . Есть слово "казак". В еврейском сознании это украинец-резун, символ насилия а Хмельницкий убийца евреев.- Вольф Москович .О советском прошлом и идеализации Израиля". Кодлан Коломойского с утверждением Большого герба будет тянуть сколько сможет.
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02.07.2021 13:56 Відповісти
это все не к добру, вот посмотрите, малоросс нам еще и гимн корявый навяжет.
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02.07.2021 14:13 Відповісти
Если не предвзято ,то последний вариант лучший из всех. Нужен ли он нам ?-Это вопрос. Его внедрение будет стоить не мало...
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02.07.2021 14:16 Відповісти
Это все отвлечение от того, что зеленые в главном страшно гадят Украине. Незамедлительно необходимы внеочередные выборы под главным принципом: Только не Зе и не его партия. Они ведут страну к катастрофе.
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02.07.2021 14:33 Відповісти
И следующие, внеочередные, выборы должны быть по новому демократическому закону. А не по олигархическому, по которому места в бюллетенях скупают за многомиллионный дикий залог ставленники олигархии. Это в закон введено Кучмой в качестве главной базы для создания и укрепления олигархии. Нигде в мире такого нет. И до сих пор этот залог страшно гадит стране и народу.
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02.07.2021 14:52 Відповісти
ця потвора продовжує цинічно насміхатись з України
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02.07.2021 14:44 Відповісти
Зеленский подписал закон о продаже земли. Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. После этого правящий Украиной кодлан решил что пройдёт любая туфта , любая трёхходовка Коломойского. Буратина -Зеленский вносит в ВР Большой герб и закон о нём. А герб то не правильный - замечают внимательные читатели. Герб и закон Буратины не правильный, рыдает Пьеро-Разумков.И исправляет герб и закон.Но теперь для закона нужно 300 голосов. Их, 300 голосов, естественно, нет. Ой-ой-ой , заламывают руки Буратина и Пьеро.И, рыдая, уносят герб и закон в чулан. Обманули дурака (украинца) на четыре кулака, смеются три друга: Коломойский, Шаломов и Нетаньяха.
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02.07.2021 14:55 Відповісти
А во вчерашнем телешоу с ведущей Влащенко было голосование телезрителей. Поддержка "Рынка земли" - 13%, против87%.
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02.07.2021 15:04 Відповісти
Пора проводить конкурс - КТО ЗАТКНЕТ ЭТОТ ФОНТАН?
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02.07.2021 15:08 Відповісти
 
 