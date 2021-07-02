Робоча група в Раді написала свій законопроєкт про великий герб України, - Разумков

Спікер Дмитро Разумков припускає, що підтримає законопроєкт Зеленського про великий Державний Герб України.

Про це він заявив на брифінгу у ВРУ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"На базі Верховної Ради було створено робочу групу, якою написано законопроєкт про державний герб. Він відрізняється від того, який вніс президент. Для того, щоб він став законом, потрібно набрати 300 голосів. Тобто це не звичайний закон. Я зараз не готовий сказати, яка позиція у депутатських фракцій і груп щодо цього законопроєкту. Бажано, щоб були виконані всі норми Конституції і у нас був великий герб", - підкреслив Разумков.

Водночас спікер зізнався, що для нього як для громадянина головним гербом є тризуб.

Раніше стало відомо, що законопроєкт Зеленського про великий герб України зареєстровано в Раді. Пізніше ВР оприлюднила законопроєкт Зеленського про великий герб України. Зображення відрізняється від того, що перемогло на торішньому конкурсі.