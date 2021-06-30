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ВР оприлюднила законопроєкт Зеленського про великий герб України. Зображення відрізняється від того, що перемогло на торішньому конкурсі. ФОТО

У вівторок, на сайті Верховної Ради був оприлюднений текст законопроєкту про великий герб України, який був ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради.

У пояснювальній записці до президентського законопроєкту говориться, що необхідність прийняття цього документа обґрунтовується необхідністю виконати статтю Конституції. Оприлюднене й зображення пропонованого герба, що є цілком іншим, ніж те, яке було визнане переможцем конкурсу, проведеного минулого року.

ВР оприлюднила законопроєкт Зеленського про великий герб України. Зображення відрізняється від того, що перемогло на торішньому конкурсі 01

Як пише "Радіо Свобода",  це зображення – один із низки варіантів розробки колективу під керівництвом Олександра Івахненка ще середини 1990-х років. Інший варіант цього ж зображення пропонувався до затвердження законопроєктом 2001 року, але його різко розкритикували фахівці-геральдисти, і врешті, й після деяких внесених змін, до розгляду документа не дійшло.

2007–2008 років був проведений третій конкурс (після конкурсів 1991-го і 1996-го, які не виявили реальних переможців), за результатами якого 2009 року було затверджене як проєкт знову майже те саме зображення, з незначними змінами, яких і далі стосувалася більшість критичних зауважень.

Тим часом на тлі ще одного варіанту того ж зображення у вигляді гобелену в кабінеті президента України нерідко фотографується Володимир Зеленський.

Також читайте: Законопроєкт Зеленського про Великий герб України зареєстровано в Раді

ВР оприлюднила законопроєкт Зеленського про великий герб України. Зображення відрізняється від того, що перемогло на торішньому конкурсі 02

Четвертий конкурс восени 2020 року назвав переможцем зовсім інше зображення, теж створене вперше ще в середині 1990-х років, авторства Олексія Кохана. Воно теж зазнало значної критики з боку і фахівців, і громадськості. Результат цього конкурсу, таким чином, був нині цілком проігнорований президентом.

ВР оприлюднила законопроєкт Зеленського про великий герб України. Зображення відрізняється від того, що перемогло на торішньому конкурсі 03

Також читайте: У Києві відкрилася міжнародна виставка, присвячена історії Великого Державного Герба України. ФОТОрепортаж

28 червня, на День Конституції України, Володимир Зеленський заявив, що вносить на розгляд Верховної Ради проєкт закону про великий Державний герб України – як невідкладний, для позачергового розгляду. За його словами, доповідатиме про законопроєкт під час його розгляду на засіданні Верховної Ради перший президент України Леонід Кравчук.

Відповідно до Конституції, для ухвалення великого герба необхідні голоси не менш ніж двох третин від конституційного складу Верховної Ради, тобто принаймні 300 депутатів.

ВР оприлюднила законопроєкт Зеленського про великий герб України. Зображення відрізняється від того, що перемогло на торішньому конкурсі 04

Великий герб, поруч із Тризубом, що називається малим гербом, передбачений у Конституції з моменту її ухвалення 1996 року її 20-ю статтею. Тоді це положення, за спогадами очевидців, з’явилося тільки як компроміс, щоб впливові тоді в Верховній Раді комуністи погодилися на Тризуб у сподіванні колись, може, додати до нього у великому гербі й бажані для них символи.

В Україні не існувало традиції мати поруч із просто гербом, чи малим гербом, ще й великий або також і середній, як то було в низці інших європейських держав. І нині низка фахівців, серед них сам автор проєкту-переможця конкурсу 2020 року Олексій Кохан чи голова журі цього конкурсу, співавтор зображення Тризуба Анатолій Гречило, прямо заявляють, що великий герб Україні не потрібен, і правильним кроком було б прибрати з Конституції згадку про нього.

У пояснювальній записці до президентського законопроєкту мовиться, що необхідність ухвалення цього акта обґрунтовується потребою виконати статтю Конституції. Критики Зеленського заявляють, що такими ініціативами, як ця, він створює видимість активної діяльності, щоб відволікти увагу від погіршення, за їхніми словами, соціально-економічної ситуації в Україні, з яким, як вони кажуть, влада Зеленського не здатна впоратися.

ВР (14992) герб (70) законопроєкт (3599) Зеленський Володимир (23927)


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Топ коментарі
+38
Получше чем то фуфло с мужиком с крыльями...но все одно барахло...
Тризуб...тризуб...и более ничего вокруг него...это самый лучший герб Украины..
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30.06.2021 09:17
+32
Дістали. Прийміть просто, що золотий Тризуб на синьому фоні в вигляді щита - великий герб. Точка. І закінчуйте цей балаган по розпилу грошей на "конкурси"

ВР оприлюднила законопроєкт Зеленського про великий герб України. Зображення відрізняється від того, що перемогло на торішньому конкурсі - Цензор.НЕТ 3533
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30.06.2021 09:39
+30
Так в оригинале там вообще может быть рыло зевонючки на весь герб.

Даже не удивлюсь
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30.06.2021 09:16
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это тот же самый герб, только предлагаемый Зеленским вариант не такой мультяшный. Это просто разные варианты одного и того же герба, ему уже лет 20.
ТАМГУ, татарскую тамгу надо было куда-то пристроить!
блин..
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30.06.2021 12:12 Відповісти
Конкурсы,комиссии,обсуждения.. А кловану всё равно насрать на это.
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30.06.2021 09:57 Відповісти
Ну хочецца Володе попиарицца! Герб утвердить. Так нет же проблем-герб Володи -девиз над его головой -Какая разница"!
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30.06.2021 09:58 Відповісти
Та хай оте тимчасове ЗЕ не пхає свої пацьорки до сокровенного.
Воно не гідне ! Воно огидне !
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30.06.2021 10:03 Відповісти
Ну а корона для чого? може ще двуголового орла приціпите?
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30.06.2021 10:14 Відповісти
себе на ср..ку набей двуглавого.
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30.06.2021 12:13 Відповісти
Цьому дебілові тризуба мало?
Герб лаконічний і для всіх знаковий!
Після таких "реформ" нарід заживе як президент)
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30.06.2021 10:16 Відповісти
Лев завжди був символом Львову
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30.06.2021 10:18 Відповісти
Лев - символ Галичины. в общем - Западной Украины. Что тебе не так? кто-то запрещает Львову именоваться Львовм?
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30.06.2021 12:14 Відповісти
Що сказати хотів?
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30.06.2021 18:18 Відповісти
немає права антиукраїнське бандформування вирішувати долю символів країни. Депутати патриотичних сил повинні залишити залу вр, якщо дійде до голосування.
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30.06.2021 10:20 Відповісти
і навіть цей виглядає досить примітивно. Якщо попередній малював школяр, то цей - від якогось студента перших курсів технікуму... Не відчувається ВЕЛИЧІ, немає ПОТУЖНОСТІ!
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30.06.2021 10:28 Відповісти
Той конкурс Клоун проводив з метою, щоб якомусь маланцю Кохану дати премію 100 тис гривень. А цей варіант герба Віслюк просуває, бо хоче увійти в історію: при Кравчуку проголосили Незалежність, Кучма прийняв Конституцію, а косоворотник зюзя затвердив великий герб. Але у Верховній раді не набереться 300 голосів, щоб дати зюзі привід для піару на Гербі України.
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30.06.2021 10:30 Відповісти
Тризуб на синьому тлі - самодостатній і впізнаваний символ, щоб бути єдиним державним гербом України без усілякого непотрібу - "малий", "великий".
Свого часу, з нагоди 1000-річчя Хрищення Русі у базиліці св. Петра у Ватикані (головний католицький собор у світі) біля вівтаря св. Еразма було встановлено дві нові мозаїки - хрестителям Русі - св. княгині Ользі та св. Володимиру Великому. Зображення св. Володимира оздоблене достатньо великим і контрастним зображенням золотого тризубу на синьому тлі. На той час Україна не була незалежною, тобто тризуб був лише національним символом, але не державним гербом. Суворі ватиканські канони не дозволяють зображати державні герби у базиліці св. Петра. Після проголошення української незалежності саме такий тризуб став державним гербом України. Так український тризуб виявився єдиним державним гербом у світі (звісно, окрім ватиканського), який зображено у базиліці св. Петра у Ватикані.
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30.06.2021 10:37 Відповісти
Честно говоря, я вообще не понимаю, какое отношение имеет лев к Украине. Но если и имеет, то пусть с одной стороны лев будет в шапке козака з рушницею (з чубом), а с другой в шлеме киборга с автоматом, или винтовкой.Что бы символизировало: от козацтва до героев.
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30.06.2021 10:43 Відповісти
Тоді я навіть не знаю що сказати про Британію або Фінляндію, наприклад ))
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30.06.2021 11:52 Відповісти
то есть тебя в школе не учили происхождение названия города Львов? и кто тебе доктор?
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30.06.2021 12:14 Відповісти
Додали корону - збираються демонтувати республіку та вводити монархію?
А взагалі-то цей вброс робиться з метою відволікти від найбільшого грабунку часів незалежності - введення "ринку" землі
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30.06.2021 10:50 Відповісти
герб не смотрится как единое целое а как набор фигурок
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30.06.2021 10:51 Відповісти
Герб в редакции 95 квартала.
Под чью корону мы ляжем?
На гербе даже две короны и кисть рябины.
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30.06.2021 11:02 Відповісти
КАЛИНЫ, кацап, КАЛИНЫ!!
рябину у себя во дворе поищи.
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30.06.2021 12:25 Відповісти
Посеред сцени стоїть кацапське крiсло, позбавлене художнього смаку. На сценi збоку стоїть рояль "Стейнвей", на ньому лежать шпроти. Над ними герб висить нацiональний. На гербi зображено ведмедя. В однiй руцi ведмедя молоток, а в другій - балалайка. Це символiзує працелюбнiсть i незакомплексованiсть тварюки.

© Лесь Подерв'янський "Гамлєт, або Феномен датського кацапізму"
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30.06.2021 11:29 Відповісти
це Зе за принципом "зараз або ніколи" робить
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30.06.2021 11:49 Відповісти
правильно. первый герб красивее нового.
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30.06.2021 12:40 Відповісти
Що то за клоун без піару
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30.06.2021 14:19 Відповісти
просто Тризуб - головний, Великий, герб України.. без зайвих рюшечек та візерунків від "дизайнерів", бо зараз ті і "зайця з сердючками" втулять
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30.06.2021 14:33 Відповісти
А мне больше всего нравится однотонный серебристый, герб фотка его тут была. А этот похоже на картинку, которую нарисовала пятилетная девочка. Но если "мудрому нариду" нравится....
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30.06.2021 17:35 Відповісти
Після усіх рехформ, змін до Конституції і останніх заяв Зеленського, великий герб скоріше мав би виглядати отак...
ВР оприлюднила законопроєкт Зеленського про великий герб України. Зображення відрізняється від того, що перемогло на торішньому конкурсі - Цензор.НЕТ 5350
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30.06.2021 22:41 Відповісти
Нахер тот большой герб кому упёрся. У нас уже есть прекрасный и хорошо узнаваемый всеми жовто-блакытный трызуб. Шо они городят?
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01.07.2021 00:13 Відповісти
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