ВР оприлюднила законопроєкт Зеленського про великий герб України. Зображення відрізняється від того, що перемогло на торішньому конкурсі. ФОТО

У вівторок, на сайті Верховної Ради був оприлюднений текст законопроєкту про великий герб України, який був ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради.

У пояснювальній записці до президентського законопроєкту говориться, що необхідність прийняття цього документа обґрунтовується необхідністю виконати статтю Конституції. Оприлюднене й зображення пропонованого герба, що є цілком іншим, ніж те, яке було визнане переможцем конкурсу, проведеного минулого року.

Як пише "Радіо Свобода", це зображення – один із низки варіантів розробки колективу під керівництвом Олександра Івахненка ще середини 1990-х років. Інший варіант цього ж зображення пропонувався до затвердження законопроєктом 2001 року, але його різко розкритикували фахівці-геральдисти, і врешті, й після деяких внесених змін, до розгляду документа не дійшло.

2007–2008 років був проведений третій конкурс (після конкурсів 1991-го і 1996-го, які не виявили реальних переможців), за результатами якого 2009 року було затверджене як проєкт знову майже те саме зображення, з незначними змінами, яких і далі стосувалася більшість критичних зауважень.

Тим часом на тлі ще одного варіанту того ж зображення у вигляді гобелену в кабінеті президента України нерідко фотографується Володимир Зеленський.

Також читайте: Законопроєкт Зеленського про Великий герб України зареєстровано в Раді

Четвертий конкурс восени 2020 року назвав переможцем зовсім інше зображення, теж створене вперше ще в середині 1990-х років, авторства Олексія Кохана. Воно теж зазнало значної критики з боку і фахівців, і громадськості. Результат цього конкурсу, таким чином, був нині цілком проігнорований президентом.

Також читайте: У Києві відкрилася міжнародна виставка, присвячена історії Великого Державного Герба України. ФОТОрепортаж

28 червня, на День Конституції України, Володимир Зеленський заявив, що вносить на розгляд Верховної Ради проєкт закону про великий Державний герб України – як невідкладний, для позачергового розгляду. За його словами, доповідатиме про законопроєкт під час його розгляду на засіданні Верховної Ради перший президент України Леонід Кравчук.

Відповідно до Конституції, для ухвалення великого герба необхідні голоси не менш ніж двох третин від конституційного складу Верховної Ради, тобто принаймні 300 депутатів.

Великий герб, поруч із Тризубом, що називається малим гербом, передбачений у Конституції з моменту її ухвалення 1996 року її 20-ю статтею. Тоді це положення, за спогадами очевидців, з’явилося тільки як компроміс, щоб впливові тоді в Верховній Раді комуністи погодилися на Тризуб у сподіванні колись, може, додати до нього у великому гербі й бажані для них символи.

В Україні не існувало традиції мати поруч із просто гербом, чи малим гербом, ще й великий або також і середній, як то було в низці інших європейських держав. І нині низка фахівців, серед них сам автор проєкту-переможця конкурсу 2020 року Олексій Кохан чи голова журі цього конкурсу, співавтор зображення Тризуба Анатолій Гречило, прямо заявляють, що великий герб Україні не потрібен, і правильним кроком було б прибрати з Конституції згадку про нього.

У пояснювальній записці до президентського законопроєкту мовиться, що необхідність ухвалення цього акта обґрунтовується потребою виконати статтю Конституції. Критики Зеленського заявляють, що такими ініціативами, як ця, він створює видимість активної діяльності, щоб відволікти увагу від погіршення, за їхніми словами, соціально-економічної ситуації в Україні, з яким, як вони кажуть, влада Зеленського не здатна впоратися.