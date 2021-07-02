Парламент не проголосує за суперечливий "ресурсний" законопроєкт без суттєвого його доопрацювання до другого читання, - спікер Ради

Депутати Верховної Ради не проголосують за суперечливий законопроект №5600 про внесення змін до Податкового кодексу без суттєвого його доопрацювання до другого читання.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"За цей законопроєкт проголосували досить багато депутатів за умови, що він буде дуже якісно доопрацьований до другого читання. Якщо цього не станеться, то мені здається, результат на табло буде абсолютно інший. Якщо ми говоримо про скорочену процедуру - так, дійсно комітет на засіданні приймав таке рішення, але це також була межа компромісу. Якби не було скороченої процедури, то я не впевнений, що законопроєкт набрав би достатню кількість голосів у першому читанні", - сказав він.

За його словами, законопроєкт отримав дуже багато нарікань, оскільки його норми розширюють повноваження податкової служби, а також створюють тиск на бізнес й сприяють збільшенню податків в непростих пост-ковідних умовах.

"Я висловив свою позицію, звернувся до комітету, тому що дуже багато нарікань до цього законопроєкту: серед народних депутатів, серед ОТГ та місцевої влади, бізнесу. І давайте "не шити" один одному, так званий зв'язок з олігархами", - пояснив спікер.

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Разумков підкреслив, що нинішня редакція законопроєкту чинить тиск на бізнес, який платить істотну частку податків до бюджету, що є неправильним.

"Я розумію, що податки потрібно платити, але щоб платити, потрібно і хоч щось заробляти. Коли ми, з одного боку, під час коронавірусу допомагаємо бізнесу, видаючи по 8 тисяч гривень, а потім самі намагаємося створити їм проблеми – це неправильно. Приймати [законопроєкт] потрібно, але робити це логічно", - додав він.

Серед іншого, законопроєкт № 5600 передбачає зростання ставок акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку та рентної плати за радіочастоти на 5%.

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Крім цього, пропонується змінити українську систему оподаткування пивної галузі на ту, яка існує в ЄС, та стягувати акцизний податок залежно від міцності пива.

Українські пивовари вже висловили стурбованість низкою норм так званого ресурсного законопроєкту. Серед їхніх головних побоювань - підвищення ставки податку посеред року, що призведе до негативних наслідків щодо виконання планів пивоварних компаній, які були створені рік тому, а також занадто короткий період для переходу на нову систему оподаткування галузі. Перехід на нову систему оподаткування не повинен бути таким стрімким – підприємства повинні переналаштувати свою роботу, внести зміни в системи автоматичної звітності і т.д. тому пивовари наполягають, щоб перехідний період відповідав принципу стабільності податкового законодавства і склав не менше 6 місяців з моменту набрання чинності законом.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада в ході позачергового засідання ухвалила в першому читанні законопроєкт Про внесення змін до Податкового кодексу №5600.

Низка бізнес-асоціацій погодилися, що за законопроєкт в нинішній редакції не можна голосувати, оскільки його схвалення негативно відіб'ється на діяльності всього бізнесу в Україні.

Законопроєкт, зокрема, передбачає: підвищення ставки акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України на 5%.

Також ставки рентної плати за користування надрами з метою, не пов'язаних з видобутком корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів збільшуються на 14,5%.