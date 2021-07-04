Військовий медик Юрій Письменний загинув 4 червня у зоні ООС (оновлено)

Сьогодні, 4 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил в результаті поранень, завданих при обстрілі позицій ЗСУ російськими військами, загинув військовослужбовець, начальник медичної служби батальйону Юрій Письменний.

Про це йдеться на facebook-сторінці 1-го добровольчого мобільного госпіталю імені Миколи Пирогова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В глубокому смутку та скорботі родина MedStar Медевак ПДМШ схиляє голову. Сьогодні при виконанні обов'язків із захисту Батьківщини на фронті загинув наш побратим Письменний Юрій Васильович.

Юра був членом великої родини ПДМШ, їздив у ротації, де рятував життя поранених захисників України. А потім підписав контракт з ЗСУ, де став начальником медичної служби батальйону. Сьогодні підступний ворог обірвав життя нашого побратима..." - зазначається в повідомленні.

Пізніше на facebook-сторінці 92-ї бригади з'явилося повідомлення, що загиблий - з лав підрозділу:

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"Сьогодні у 93 бригаді Холодний Яр – непоправна втрата. Через обстріли російських окупаційних військ загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону капітан Юрій Васильович Письменний. Він був відомий багатьом за позивним "Феофан".

Це сталося серед біла дня. Окупанти відкрили вогонь, і уламки від ворожого снаряду поранили медика. Травми виявилися несумісні з життям. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, колегам і побратимам та розділяємо з ними біль від утрати Юрія.

Він народився 4 березня 1962 року. Мешкав у Дніпрі, мав вищу медичну освіту – у 1987 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут.

У 2016 році пішов на війну медиком-волонтером – служив у Першому добровольчому мобільному шпиталі ім. Пирогова.

Наприкінці 2018 року призивався до лав Збройних сил України. Очолив медичний пункт батальйону. Буквально тиждень тому отримав чергове військове звання "капітан".

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"Він запам’ятався професіоналізмом, добродушністю, готовністю завжди іти вперед, ніколи не відступати. Він врятував життя десяткам бійців. Усі, хто з 18-го року був поранений у батальйоні, проходили через його руки", - згадує начальник медичної служби бригади Анатолій Чуйкін.

"Коли я призвалася, і мене відвезли до "Феофана", перші його слова до мене були такі: "Ми усіх спасти не зможемо. У медика має бути міцний характер, щоб із цим змиритися, - каже бойовий медик Валерія, яка служила під керівництвом Юрія. - Він завжди підтримував, допомагав, вчив, вимагав обережності в роботі, особливо на евакуаціях. Всі медики, які працюють в окопах, знали, що у них є надійний тил у якості начмеда. Що він зробить все можливе. До того ж "Феофан" завжди сам виїджав до поранених. Він переймався за них й тоді, коли поранені потрапляли до шпиталю: продзвонював, намагався вирішити проблемні питання. Його всі називали батьком. Я його навіть начальником не можу назвати – батько і все: і підтримає, і посварить, і навчить. Йому можна було подзвонити у будь-який час по будь-якому питанню. До нього будь-який солдат міг підійти, він усім допомагав. Батальйон осиротів. Ми всі шоковані".

У Юрія залишилася дружина Тетяна, а також дорослий син Георгій, а також донька Євгенія.

Схиляємо голови у скорботі.

Вічна пам'ять!"

Нагадаємо, 4 липня один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень несумісних з життям. Всього з початку доби до 17:00 зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

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