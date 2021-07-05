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Разумков підписав закон про відновлення роботи ВККС

Разумков підписав закон про відновлення роботи ВККС

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№3711-д).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт парламенту.

Документ приводить положення законодавства України у відповідність з рішеннями Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 і від 11 березня 2020 року № 4-р/2020 року, відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, вдосконалення процедури її формування та діяльності.

Зокрема, закон:

- визначає порядок формування ВККС;

- встановлює кількість членів цього органу;

- вдосконалює порядок проведення конкурсу і призначення на посаду члена ВККС;

- удосконалює порядок організації роботи та засідань;

- вирішує низку інших питань, пов'язаних з роботою ВККС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ухвалення закону щодо ВККС: Сподіваюся, нікому не вдалося заховати в законопроєкті юридичні "міни"

Як раніше повідомляв голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, у прийнятому законі є колізія. Було проголосовано пропозицію №453, яка збільшувала вплив міжнародних експертів на прийняття рішення. Водночас, було підтримано пропозицію №409. Обидві поправки містять різні правила, згідно з якими рішення конкурсної комісії з відбору членів ВККС вважається прийнятим. Таким чином, норми закону можна трактувати по-різному.

Як зазначає голова парламенту, є велика ймовірність, що президент накладе вето на цей Закон через це технічне питання і його буде повернуто до Верховної Ради України.

Автор: 

закон (2830) ВККСУ (453) Разумков Дмитро (1527)


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...Не забуваймо, що народне господарство РФ гостро потребує дармової робочої сили, "трудові табори" для в'язнів там уже будуються, в червні БАМ прийняв першу партію зе-ка, і начальник російської пенітенціарної служби поскаржився, що народу сидить усе-таки малувато, щоб покрити потреби в робочій силі, треба б іще близько мільйона душ (sic!)…
Тож не робімо собі ілюзій: наявність майже 40 мільйонів відносно здорового, неляканого й роботящого білого населення не в останню чергу й робить Україну привабливою для загарбників, і Росія від нас, таких апетитних, добром не відчепиться, навіть якщо Путіна завтра змінить на посаді Навальний чи якийсь інший Ікс.
Суть побудованого в РФ режиму, так званого "рашизму", можна, послуговуючись класичною ленінською формулою, описати так: влада ФСБ, плюс русифікація, плюс ідіотизація всіх країн. Тобто, Гулаг, але не простий, а з телевізором, - такий, куди "ідіоти" (ті, що "внєпалітікі") йдуть самі, чи принаймні не чинять опору, коли їх женуть, бо їх переконали з телевізора, що там "какаяразніца"… - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
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05.07.2021 18:06 Відповісти
Анексія України та асиміляція українців ,це споконвічна мета Московіі!!!)))
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05.07.2021 18:10 Відповісти
Та взагалі то,пересічному якось пох... А от як брали судді в лапу,так і зараз беруть. І болт вони клали на на все, і, в тому числі,на цього разумкова.
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05.07.2021 18:12 Відповісти
Разумков підписав, і сказав: "буде вето"
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05.07.2021 18:12 Відповісти
Радумков, чего у тебя в Раде сидят наркоманы, психопаты и шизофреники? Почему нет закона об освидетельствовании таких лиц и увольнении их с должностей? Или психически ненормальные и больные люди должны управлять страной? Почему Брагар под наркотой водит автомобиль и ходит на заседания? Это что за беспредел?
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05.07.2021 18:13 Відповісти
Перший маніфест "рашизму по-українськи" - відкритий заклик до політичного ідіотизму - нам виголосив Володимир Зеленський, у тому самому епохальному президентському вітанні з Новим 2020-м. Характерно, що Україна тоді все-таки ще вибухла обуренням (дуже цікаво було бачити, як різнились українська й російська рецепції: росіяни, навіть ліберального-антипутінського стану, щиро не розуміли, що́ з цим вітанням "не так", і навіть вважали його, на контрасті з путінським, "людяним"!). Саме після того скандалу мем "какаяразніца" остаточно закріпився в українському політичному дискурсі на познаку "внутрішньої Росії". Але за минулі звідтоді півтора роки апологія ідіотизму стала в Україні повсякденням.
Звісно, через ЗМІ це відбувалося й раніше, одначе все ж сором'язливо, латентно: одна справа - політика (авжеж, це теж "політика"!) телеканалу, який поступово переводить новинну стрічку на "зарізали-зґвалтували-потопилися", і зовсім інша - офіційно декларована політика влади, де міністри весело заявляють в інтерв'ю, що книжок не читають (так було введено в норму відсутність зв'язку між освітою й соціальним ліфтом, симптом країн третього світу!), - а телеканали тоді вже відкрито хвастають, що транслюють "новини без політики (курсив мій, О.З.) про події, які насамперед хвилюють глядача (курсив мій - тобто "політика" вас, глядачу, хвилювати не повинна, хтось, хто держить камеру, вже визначив за вас коло ваших інтересів, О.З.), - кримінальна хроніка, шахрайство, скандали, нещасні випадки, несправедливість по відношенню до простих людей (курсив мій, О.З.)".
Це весь список, перечитайте його ще раз: такими хоче вас влада, що тримається на московському шоу-бізнесі. Зробити українців такими - це й є їхня політична програма. (А в Гулаг прийдуть вантажити потім - і вже інші: за умови, розуміється, якщо цим вдасться їхня частина.) - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
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05.07.2021 18:18 Відповісти
Пристегнись, двери на станции Эпоха бедности закрываются..Мы взлетаем !!! Следующая станция - Эпоха процветания !!! Живем на стыке эпох - ИПОХ ....
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05.07.2021 19:20 Відповісти
діма, а ти куди дивився при внесенні та голосуванні, не з голосу затверджували ж ? У грінпоців така традиція у всьому - колись хтось там з байдужих сказав багатовекторність. Одні йдуть на..... а другі в ж...... (кожен по с воє) не можете одностайно або в ...... або на...... Так нецікаво ? А шо ? А.а,а,? таки нецікаво. Плюралізм однако
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05.07.2021 20:33 Відповісти
 
 