Разумков підписав закон про відновлення роботи ВККС

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№3711-д).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт парламенту.

Документ приводить положення законодавства України у відповідність з рішеннями Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 і від 11 березня 2020 року № 4-р/2020 року, відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, вдосконалення процедури її формування та діяльності.

Зокрема, закон:

- визначає порядок формування ВККС;

- встановлює кількість членів цього органу;

- вдосконалює порядок проведення конкурсу і призначення на посаду члена ВККС;

- удосконалює порядок організації роботи та засідань;

- вирішує низку інших питань, пов'язаних з роботою ВККС.

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Як раніше повідомляв голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, у прийнятому законі є колізія. Було проголосовано пропозицію №453, яка збільшувала вплив міжнародних експертів на прийняття рішення. Водночас, було підтримано пропозицію №409. Обидві поправки містять різні правила, згідно з якими рішення конкурсної комісії з відбору членів ВККС вважається прийнятим. Таким чином, норми закону можна трактувати по-різному.

Як зазначає голова парламенту, є велика ймовірність, що президент накладе вето на цей Закон через це технічне питання і його буде повернуто до Верховної Ради України.