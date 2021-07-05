Разумков підписав закон про відновлення роботи ВККС
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№3711-д).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт парламенту.
Документ приводить положення законодавства України у відповідність з рішеннями Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 і від 11 березня 2020 року № 4-р/2020 року, відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, вдосконалення процедури її формування та діяльності.
Зокрема, закон:
- визначає порядок формування ВККС;
- встановлює кількість членів цього органу;
- вдосконалює порядок проведення конкурсу і призначення на посаду члена ВККС;
- удосконалює порядок організації роботи та засідань;
- вирішує низку інших питань, пов'язаних з роботою ВККС.
Як раніше повідомляв голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, у прийнятому законі є колізія. Було проголосовано пропозицію №453, яка збільшувала вплив міжнародних експертів на прийняття рішення. Водночас, було підтримано пропозицію №409. Обидві поправки містять різні правила, згідно з якими рішення конкурсної комісії з відбору членів ВККС вважається прийнятим. Таким чином, норми закону можна трактувати по-різному.
Як зазначає голова парламенту, є велика ймовірність, що президент накладе вето на цей Закон через це технічне питання і його буде повернуто до Верховної Ради України.
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Тож не робімо собі ілюзій: наявність майже 40 мільйонів відносно здорового, неляканого й роботящого білого населення не в останню чергу й робить Україну привабливою для загарбників, і Росія від нас, таких апетитних, добром не відчепиться, навіть якщо Путіна завтра змінить на посаді Навальний чи якийсь інший Ікс.
Суть побудованого в РФ режиму, так званого "рашизму", можна, послуговуючись класичною ленінською формулою, описати так: влада ФСБ, плюс русифікація, плюс ідіотизація всіх країн. Тобто, Гулаг, але не простий, а з телевізором, - такий, куди "ідіоти" (ті, що "внєпалітікі") йдуть самі, чи принаймні не чинять опору, коли їх женуть, бо їх переконали з телевізора, що там "какаяразніца"… - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
Звісно, через ЗМІ це відбувалося й раніше, одначе все ж сором'язливо, латентно: одна справа - політика (авжеж, це теж "політика"!) телеканалу, який поступово переводить новинну стрічку на "зарізали-зґвалтували-потопилися", і зовсім інша - офіційно декларована політика влади, де міністри весело заявляють в інтерв'ю, що книжок не читають (так було введено в норму відсутність зв'язку між освітою й соціальним ліфтом, симптом країн третього світу!), - а телеканали тоді вже відкрито хвастають, що транслюють "новини без політики (курсив мій, О.З.) про події, які насамперед хвилюють глядача (курсив мій - тобто "політика" вас, глядачу, хвилювати не повинна, хтось, хто держить камеру, вже визначив за вас коло ваших інтересів, О.З.), - кримінальна хроніка, шахрайство, скандали, нещасні випадки, несправедливість по відношенню до простих людей (курсив мій, О.З.)".
Це весь список, перечитайте його ще раз: такими хоче вас влада, що тримається на московському шоу-бізнесі. Зробити українців такими - це й є їхня політична програма. (А в Гулаг прийдуть вантажити потім - і вже інші: за умови, розуміється, якщо цим вдасться їхня частина.) - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864