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Разумков подписал закон о возобновлении работы ВККС

Разумков подписал закон о возобновлении работы ВККС

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (№3711-д).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт парламента.

Документ приводит положения законодательства Украины в соответствие с решениями Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 года № 2-р/2020 и от 11 марта 2020 года № 4-р / 2020, возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, совершенствование процедуры ее формирования и деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС: международные эксперты получили решающий голос в конкурсной комиссии по доброчестности. ВИДЕО

В частности, закон:

- определяет порядок формирования ВККС;

- устанавливает количество членов этого органа;

- совершенствует порядок проведения конкурса и назначение на должность члена ВККС;

- совершенствует порядок организации работы и заседаний;

- решает ряд других вопросов, связанных с работой ВККС.

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Как ранее сообщал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, в принятом законе есть коллизия. Было проголосовано предложение №453, которое увеличивало влияние международных экспертов на принятие решения. В то же время, было поддержано предложение №409. Обе поправки содержат разные правила, согласно которым решение конкурсной комиссии по отбору членов ВККС считается принятым. Таким образом, нормы закона можно трактовать по-разному.

Как отмечает председатель парламента, есть большая вероятность, что президент ветирует этот Закон из-за этого технического вопроса и он будет возвращен в Верховную Раду Украины.

закон (3177) ВККСУ (501) Разумков Дмитрий (1521)


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...Не забуваймо, що народне господарство РФ гостро потребує дармової робочої сили, "трудові табори" для в'язнів там уже будуються, в червні БАМ прийняв першу партію зе-ка, і начальник російської пенітенціарної служби поскаржився, що народу сидить усе-таки малувато, щоб покрити потреби в робочій силі, треба б іще близько мільйона душ (sic!)…
Тож не робімо собі ілюзій: наявність майже 40 мільйонів відносно здорового, неляканого й роботящого білого населення не в останню чергу й робить Україну привабливою для загарбників, і Росія від нас, таких апетитних, добром не відчепиться, навіть якщо Путіна завтра змінить на посаді Навальний чи якийсь інший Ікс.
Суть побудованого в РФ режиму, так званого "рашизму", можна, послуговуючись класичною ленінською формулою, описати так: влада ФСБ, плюс русифікація, плюс ідіотизація всіх країн. Тобто, Гулаг, але не простий, а з телевізором, - такий, куди "ідіоти" (ті, що "внєпалітікі") йдуть самі, чи принаймні не чинять опору, коли їх женуть, бо їх переконали з телевізора, що там "какаяразніца"… - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
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05.07.2021 18:06 Ответить
Анексія України та асиміляція українців ,це споконвічна мета Московіі!!!)))
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05.07.2021 18:10 Ответить
Та взагалі то,пересічному якось пох... А от як брали судді в лапу,так і зараз беруть. І болт вони клали на на все, і, в тому числі,на цього разумкова.
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05.07.2021 18:12 Ответить
Разумков підписав, і сказав: "буде вето"
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05.07.2021 18:12 Ответить
Радумков, чего у тебя в Раде сидят наркоманы, психопаты и шизофреники? Почему нет закона об освидетельствовании таких лиц и увольнении их с должностей? Или психически ненормальные и больные люди должны управлять страной? Почему Брагар под наркотой водит автомобиль и ходит на заседания? Это что за беспредел?
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05.07.2021 18:13 Ответить
Перший маніфест "рашизму по-українськи" - відкритий заклик до політичного ідіотизму - нам виголосив Володимир Зеленський, у тому самому епохальному президентському вітанні з Новим 2020-м. Характерно, що Україна тоді все-таки ще вибухла обуренням (дуже цікаво було бачити, як різнились українська й російська рецепції: росіяни, навіть ліберального-антипутінського стану, щиро не розуміли, що́ з цим вітанням "не так", і навіть вважали його, на контрасті з путінським, "людяним"!). Саме після того скандалу мем "какаяразніца" остаточно закріпився в українському політичному дискурсі на познаку "внутрішньої Росії". Але за минулі звідтоді півтора роки апологія ідіотизму стала в Україні повсякденням.
Звісно, через ЗМІ це відбувалося й раніше, одначе все ж сором'язливо, латентно: одна справа - політика (авжеж, це теж "політика"!) телеканалу, який поступово переводить новинну стрічку на "зарізали-зґвалтували-потопилися", і зовсім інша - офіційно декларована політика влади, де міністри весело заявляють в інтерв'ю, що книжок не читають (так було введено в норму відсутність зв'язку між освітою й соціальним ліфтом, симптом країн третього світу!), - а телеканали тоді вже відкрито хвастають, що транслюють "новини без політики (курсив мій, О.З.) про події, які насамперед хвилюють глядача (курсив мій - тобто "політика" вас, глядачу, хвилювати не повинна, хтось, хто держить камеру, вже визначив за вас коло ваших інтересів, О.З.), - кримінальна хроніка, шахрайство, скандали, нещасні випадки, несправедливість по відношенню до простих людей (курсив мій, О.З.)".
Це весь список, перечитайте його ще раз: такими хоче вас влада, що тримається на московському шоу-бізнесі. Зробити українців такими - це й є їхня політична програма. (А в Гулаг прийдуть вантажити потім - і вже інші: за умови, розуміється, якщо цим вдасться їхня частина.) - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
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05.07.2021 18:18 Ответить
Пристегнись, двери на станции Эпоха бедности закрываются..Мы взлетаем !!! Следующая станция - Эпоха процветания !!! Живем на стыке эпох - ИПОХ ....
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05.07.2021 19:20 Ответить
діма, а ти куди дивився при внесенні та голосуванні, не з голосу затверджували ж ? У грінпоців така традиція у всьому - колись хтось там з байдужих сказав багатовекторність. Одні йдуть на..... а другі в ж...... (кожен по с воє) не можете одностайно або в ...... або на...... Так нецікаво ? А шо ? А.а,а,? таки нецікаво. Плюралізм однако
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05.07.2021 20:33 Ответить
 
 