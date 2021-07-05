Разумков подписал закон о возобновлении работы ВККС

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (№3711-д).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт парламента.

Документ приводит положения законодательства Украины в соответствие с решениями Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 года № 2-р/2020 и от 11 марта 2020 года № 4-р / 2020, возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, совершенствование процедуры ее формирования и деятельности.

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В частности, закон:

- определяет порядок формирования ВККС;

- устанавливает количество членов этого органа;

- совершенствует порядок проведения конкурса и назначение на должность члена ВККС;

- совершенствует порядок организации работы и заседаний;

- решает ряд других вопросов, связанных с работой ВККС.

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Как ранее сообщал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, в принятом законе есть коллизия. Было проголосовано предложение №453, которое увеличивало влияние международных экспертов на принятие решения. В то же время, было поддержано предложение №409. Обе поправки содержат разные правила, согласно которым решение конкурсной комиссии по отбору членов ВККС считается принятым. Таким образом, нормы закона можно трактовать по-разному.

Как отмечает председатель парламента, есть большая вероятность, что президент ветирует этот Закон из-за этого технического вопроса и он будет возвращен в Верховную Раду Украины.