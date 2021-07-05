Разумков подписал закон о возобновлении работы ВККС
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (№3711-д).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт парламента.
Документ приводит положения законодательства Украины в соответствие с решениями Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 года № 2-р/2020 и от 11 марта 2020 года № 4-р / 2020, возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, совершенствование процедуры ее формирования и деятельности.
В частности, закон:
- определяет порядок формирования ВККС;
- устанавливает количество членов этого органа;
- совершенствует порядок проведения конкурса и назначение на должность члена ВККС;
- совершенствует порядок организации работы и заседаний;
- решает ряд других вопросов, связанных с работой ВККС.
Как ранее сообщал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, в принятом законе есть коллизия. Было проголосовано предложение №453, которое увеличивало влияние международных экспертов на принятие решения. В то же время, было поддержано предложение №409. Обе поправки содержат разные правила, согласно которым решение конкурсной комиссии по отбору членов ВККС считается принятым. Таким образом, нормы закона можно трактовать по-разному.
Как отмечает председатель парламента, есть большая вероятность, что президент ветирует этот Закон из-за этого технического вопроса и он будет возвращен в Верховную Раду Украины.
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Тож не робімо собі ілюзій: наявність майже 40 мільйонів відносно здорового, неляканого й роботящого білого населення не в останню чергу й робить Україну привабливою для загарбників, і Росія від нас, таких апетитних, добром не відчепиться, навіть якщо Путіна завтра змінить на посаді Навальний чи якийсь інший Ікс.
Суть побудованого в РФ режиму, так званого "рашизму", можна, послуговуючись класичною ленінською формулою, описати так: влада ФСБ, плюс русифікація, плюс ідіотизація всіх країн. Тобто, Гулаг, але не простий, а з телевізором, - такий, куди "ідіоти" (ті, що "внєпалітікі") йдуть самі, чи принаймні не чинять опору, коли їх женуть, бо їх переконали з телевізора, що там "какаяразніца"… - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
Звісно, через ЗМІ це відбувалося й раніше, одначе все ж сором'язливо, латентно: одна справа - політика (авжеж, це теж "політика"!) телеканалу, який поступово переводить новинну стрічку на "зарізали-зґвалтували-потопилися", і зовсім інша - офіційно декларована політика влади, де міністри весело заявляють в інтерв'ю, що книжок не читають (так було введено в норму відсутність зв'язку між освітою й соціальним ліфтом, симптом країн третього світу!), - а телеканали тоді вже відкрито хвастають, що транслюють "новини без політики (курсив мій, О.З.) про події, які насамперед хвилюють глядача (курсив мій - тобто "політика" вас, глядачу, хвилювати не повинна, хтось, хто держить камеру, вже визначив за вас коло ваших інтересів, О.З.), - кримінальна хроніка, шахрайство, скандали, нещасні випадки, несправедливість по відношенню до простих людей (курсив мій, О.З.)".
Це весь список, перечитайте його ще раз: такими хоче вас влада, що тримається на московському шоу-бізнесі. Зробити українців такими - це й є їхня політична програма. (А в Гулаг прийдуть вантажити потім - і вже інші: за умови, розуміється, якщо цим вдасться їхня частина.) - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864