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Виробники з Шампані закликають припинити поставки ігристих вин до Росії

Виробники з Шампані закликають припинити поставки ігристих вин до Росії

Французьке об’єднання виробників шампанського виступило з різкою критикою нового російського закону, який зобов'язує називати їхній продукт "ігристим вином".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У своїй заяві це об’єднання виноградарів, виробників шампанського і торговців цим напоєм Comité Champagne закликає дипломатів Франції і Європейського союзу домагатися від Росії зміни цього закону, а членів об’єднання – наразі зупинити всі постачання шампанського до Росії.

Читайте також: У Росії ухвалили закон, згідно з яким шампанскими назвали вина лише місцевого виробництва. Дистриб'ютор Moet Hennessy припиняє поставки в РФ

Співпрезиденти комітету Максім Тубар і Жан-Марі Барільєр нагадали, що географічна назва "шампанське" захищена у 120 країнах світу і може стосуватися виключно особливого різновиду ігристих вин, вироблених тільки у французькому регіоні Шампань із визначених сортів винограду і за визначеною технологією.

"Comité Champagne засуджує той факт, що (російський) закон не гарантує, що російські споживачі будуть мати чітку й відкриту інформацію про походження й характеристики вина", – сказано в заяві, яку цитують агентства Reuters і AFP.

Об’єднання також наголошує на тому, що цей російський закон підірвав двадцять років переговорів між Європейським союзом і Росією, що мали на меті домогтися й від Москви визнання й захисту позначення справжнього шампанського. Тим часом комітет заявляє, що й далі рішуче налаштований продовжувати дискусії з владою Росії про отримання ексклюзивного права на використання назви "шампанське" на російській території.

Читайте також: Moet Hennessy все-таки перейменує своє шампанське в "ігристе вино" заради продовження поставок у РФ

Видання зазначає, що російський закон не забороняє писати на етикетках французького шампанського його назву французькою латинськими літерами Champagne, але забороняє згадувати російський переклад цього слова – "шампанское" кирилицею; натомість французьке шампанське має бути, принаймні на задній етикетці, чітко позначене як "ігристе вино". Назвою ж "шампанское" дозволено класифікувати тільки шипучі вина, вироблені в самій Росії, які не мають ніякого стосунку до французького шампанського.

Франція домагається від іноземних виробників продукції, яку вони називають іменами захищених французьких товарів, на кшталт шампанського, коньяку тощо, відмови від таких назв. Але в країнах поза межами Євросоюзу, де не діє європейський захист географічно захищених назв, вона не має юридичних важелів впливу, щоб домогтися такої зміни, і вимушена намагатися досягати своєї мети переговорами чи іншими кроками, на кшталт фінансових заохочень.

Нагадаємо, згідно з прийнятим нещодавно Держдумою РФ поправок до закону про регулювання алкогольної продукції, найменування "шампанське" залишається тільки за продукцією російських виробників. Імпортна ж продукція, в тому числі і французьке шампанське, згідно з буквою закону, іменується ігристими винами. 2 липня документ підписав президент Володимир Путін.

Після цього стало відомо, що Moet призупиняє експорт в Росію.

Пізніше компанія змінила позицію і повідомила, що буде найближчим часом продавати своє французьке шампанське як "ігристе вино".

Автор: 

росія (65282) Франція (3076) шампанське (38)


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Топ коментарі
+45
Они и раньше могли туда не возить шампанское, а бодяжить на месте из лужи - всё равно никто из кацапов не заметит разницу.
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05.07.2021 18:45
+42
Не критиковать надо, а санкции продолжать. Вам завтра Мерседес переименуют в Жигули, а гавно-ТАЗ станет Мерседесом, а вы всё утираться будете, лишь бы копейку бросали
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05.07.2021 18:47
+38
Производители из Шампани призывают прекратить поставки игристых вин в Россию - Цензор.НЕТ 9798
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05.07.2021 18:52
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Объединение также отмечает, что этот российский закон подорвал 20 лет переговоров между Европейским союзом и Россией, имевших целью добиться и от Москвы признания и защиты обозначения настоящего шампанского. Источник: https://censor.net/ru/n3275234

Really?Русня плевать хотела на междунароное право, права человека и прочие договоры, а западных политиков скупает оптом и в розницу, а эти как тот дурень из сказки, который смеялся на похоронах и рыдал на свадьбе.
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05.07.2021 20:21 Відповісти
Неужели мнения производителей разделились? Я подумал все готовы засунуть язык в опу и переименовать свое пойло как прикажет удмуртский сцарь)))))))
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05.07.2021 20:25 Відповісти
Получается что в любой стране можно выпускать Шампанское....Авторское право французы могут засунуть себе в жопу))....настоящее шампанское выпускают на Малой Арнаутской .....а в Шампани игристую бурду?....)))
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05.07.2021 20:38 Відповісти
Не на Малой Арнаутской, а на Французском бульваре.
Хотя это совсем рядом. Прекрасный брют Спешл Едишн.
Не сильно уже их игристого из Шампани.
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05.07.2021 21:07 Відповісти
Во время 2-й Мировой Коко Шанель говорила,шо ничего страшного нет в том,шо она обшивает жен немецких офицеров. В наше время жабоеды согласились переименовать свое Шампанское в Игристое ,лишь бы поить их рашистов. Это Франция,детка.
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05.07.2021 20:46 Відповісти
не поїти, а бабло заробляти
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05.07.2021 23:17 Відповісти
Наступний закон: "фільмами рахувати тільки те, що знімається на параші. Галівуду перейменувати фільми на художєствєнную самодєятєльность".
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05.07.2021 20:47 Відповісти
Мінськ-3, приколи фуйла проти всого світу.
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05.07.2021 21:11 Відповісти
Бражку и только бражку поставлять.
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05.07.2021 20:56 Відповісти
Тот кто будет заигрывать с ******, будет потом плакать кровавыми слезами.
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05.07.2021 21:02 Відповісти
Франции нужно иметь свою гордость. 1) запретить поставки в РФ французского шампанского ( если тех не устраивает название) 2) ввести эмбарго на покупку в РФ любых видов спиртных напитков ( не зависимо от фирмы, так как решение было принято на гос. уровне) 3) первые пункты действуют и в том случае если на этикетках выпускаемых напитков в РФ будет стоять слово " шампанское".
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05.07.2021 21:53 Відповісти
"Moet Hennessy все-таки переименует свое шампанское в "игристое вино" ради продолжения поставок в РФ" таки, сглотнули жабоеды.

"Экс-премьер Франции вошел в совет директоров российской "Зарубежнефти" https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/07/4/7125092/

похоже макарон "закинул удочки" на трудоустройство в эрэфии
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05.07.2021 23:25 Відповісти
Раз положения ВОИСа не исполняют, значит их патенты можжа тожа тырить. Будут писсать типерь у Европе не "вотка", а "житкасть для тармазов".
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06.07.2021 00:13 Відповісти
интересно, как глубоко готовы глотнуть жабоеды и что еще они стерпят от русских?
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06.07.2021 00:14 Відповісти
Названием же "шампанское" разрешено классифицировать только шипучие вина, произведенные в самой России, которые не имеют никакого отношения к французскому шампанскому. - Вот впору подать в суд за производство нарабсией шампанского под чужим брендом, тобто , за воровство бренда.
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06.07.2021 01:47 Відповісти
К ним по свистку прибежал только Пашинян, готовый отказаться от всего и вся. А остальные просто забили на них, в том числе и Украина.
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06.07.2021 03:20 Відповісти
Тобто Пашинян единственный цивилизованный, европейский лидер во всем совке.
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06.07.2021 04:06 Відповісти
ну шо ждём тибетское игристое Шампала
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06.07.2021 11:54 Відповісти
Вот и сели на колени перед пуйлом-****** эти лягушатники -французы!! Всё этот сраная политика ихнего Макрона и немецкой комсомолки Меркель!!Эти двое уже давно наверное состоят в штате Газапрома или Сибнефти!! А кацапы-россияне узнали о шампанском вине , вернее их гусары, лишь после поражения НАПОЛЕНА !! А теперь оказывается они законодатели мод в изготовлении спиртного!! Охренеть!!!
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06.07.2021 13:33 Відповісти
Вот и сели на колени перед пуйлом-****** эти лягушатники -французы!! Всё этот сраная политика ихнего Макрона и немецкой комсомолки Меркель!!Эти двое уже давно наверное состоят в штате Газапрома или Сибнефти!! А кацапы-россияне узнали о шампанском вине , вернее их гусары, лишь после поражения НАПОЛЕНА !! А теперь оказывается они законодатели мод в изготовлении спиртного!! Охренеть!!!
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06.07.2021 13:34 Відповісти
Да чего там парится,-назвать весь российский алкоголь на территории Евросоюза с обязательной этикеткой -"Шмурдяк",или "Ик-рыг-ское" овно,извиняюсь вино.Все русско говорящие телеканалы обязать выходить только под логотипом "*********".
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06.07.2021 14:41 Відповісти
ПаРашная личина во всей красе! Украсть все, что только можно! Язык, обычаи, территорию, даже в таком вопросе и тут паРашным *овном всё вымазано!
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06.07.2021 18:02 Відповісти
шампанское по старой, доброй привычке им предоставит мега производитель БЕЛОРУСЬ)))))
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06.07.2021 18:07 Відповісти
Класс!!! Чья Шампань?
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06.07.2021 18:21 Відповісти
Виробники з Шампані закликають припинити поставки ігристих вин до Росії - Цензор.НЕТ 4027
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06.07.2021 18:24 Відповісти
Дожили,сами французы уже начали свои шампанские вина называть игристыми.Скоро начнут закупать шампанские вина из мокшандии.
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06.07.2021 18:45 Відповісти
БОРМОТУХА Гран Крю шато Срань-Рязань))
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06.07.2021 19:19 Відповісти
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