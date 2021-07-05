Виробники з Шампані закликають припинити поставки ігристих вин до Росії

Французьке об’єднання виробників шампанського виступило з різкою критикою нового російського закону, який зобов'язує називати їхній продукт "ігристим вином".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У своїй заяві це об’єднання виноградарів, виробників шампанського і торговців цим напоєм Comité Champagne закликає дипломатів Франції і Європейського союзу домагатися від Росії зміни цього закону, а членів об’єднання – наразі зупинити всі постачання шампанського до Росії.

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Співпрезиденти комітету Максім Тубар і Жан-Марі Барільєр нагадали, що географічна назва "шампанське" захищена у 120 країнах світу і може стосуватися виключно особливого різновиду ігристих вин, вироблених тільки у французькому регіоні Шампань із визначених сортів винограду і за визначеною технологією.

"Comité Champagne засуджує той факт, що (російський) закон не гарантує, що російські споживачі будуть мати чітку й відкриту інформацію про походження й характеристики вина", – сказано в заяві, яку цитують агентства Reuters і AFP.

Об’єднання також наголошує на тому, що цей російський закон підірвав двадцять років переговорів між Європейським союзом і Росією, що мали на меті домогтися й від Москви визнання й захисту позначення справжнього шампанського. Тим часом комітет заявляє, що й далі рішуче налаштований продовжувати дискусії з владою Росії про отримання ексклюзивного права на використання назви "шампанське" на російській території.

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Видання зазначає, що російський закон не забороняє писати на етикетках французького шампанського його назву французькою латинськими літерами Champagne, але забороняє згадувати російський переклад цього слова – "шампанское" кирилицею; натомість французьке шампанське має бути, принаймні на задній етикетці, чітко позначене як "ігристе вино". Назвою ж "шампанское" дозволено класифікувати тільки шипучі вина, вироблені в самій Росії, які не мають ніякого стосунку до французького шампанського.

Франція домагається від іноземних виробників продукції, яку вони називають іменами захищених французьких товарів, на кшталт шампанського, коньяку тощо, відмови від таких назв. Але в країнах поза межами Євросоюзу, де не діє європейський захист географічно захищених назв, вона не має юридичних важелів впливу, щоб домогтися такої зміни, і вимушена намагатися досягати своєї мети переговорами чи іншими кроками, на кшталт фінансових заохочень.

Нагадаємо, згідно з прийнятим нещодавно Держдумою РФ поправок до закону про регулювання алкогольної продукції, найменування "шампанське" залишається тільки за продукцією російських виробників. Імпортна ж продукція, в тому числі і французьке шампанське, згідно з буквою закону, іменується ігристими винами. 2 липня документ підписав президент Володимир Путін.

Після цього стало відомо, що Moet призупиняє експорт в Росію.

Пізніше компанія змінила позицію і повідомила, що буде найближчим часом продавати своє французьке шампанське як "ігристе вино".