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Производители из Шампани призывают прекратить поставки игристых вин в Россию

Производители из Шампани призывают прекратить поставки игристых вин в Россию

Французское объединение производителей шампанского выступило с резкой критикой нового российского закона, который обязывает называть их продукт "игристым вином".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В своем заявлении объединение виноградарей, производителей и торговцев шампанским Comité Champagne призывает дипломатов Франции и Европейского союза добиваться от России изменения этого закона, а членов объединения - пока остановить все поставки шампанского в Россию.

Сопрезиденты комитета Максим Тубар и Жан-Мари Барильер напомнили, что географическое название "шампанское" защищено в 120 странах мира и может касаться исключительно особой разновидности игристых вин, произведенных во французском регионе Шампань из определенных сортов винограда и по определенной технологии.

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"Comité Champagne осуждает тот факт, что (российский) закон не гарантирует, что российские потребители будут иметь четкую и открытую информацию о происхождении и характеристиках вина", - говорится в заявлении, которое цитируют агентства Reuters и AFP.

Объединение также отмечает, что этот российский закон подорвал 20 лет переговоров между Европейским союзом и Россией, имевших целью добиться и от Москвы признания и защиты обозначения настоящего шампанского. Между тем комитет заявляет, что и дальше решительно настроен продолжать дискуссии с властями России о получении эксклюзивного права на использование названия "шампанское" на российской территории.

Издание отмечает, что российский закон не запрещает писать на этикетках французского шампанского его название французскими латинскими буквами Champagne, но запрещает упоминать русский перевод этого слова - "шампанское" кириллицей; французское шампанское должно быть, по крайней мере на задней этикетке, четко обозначено как "игристое вино". Названием же "шампанское" разрешено классифицировать только шипучие вина, произведенные в самой России, которые не имеют никакого отношения к французскому шампанскому.

Франция добивается от иностранных производителей продукции, которую они называют именами защищенных французских товаров, вроде шампанского, коньяка и т.д., отказа от этих названий. Но в странах за пределами Евросоюза, где не действует географическая защита названий, она не имеет юридических рычагов влияния, чтобы добиться такого изменения, и вынуждена пытаться достигать своих целей переговорами или иными шагами, вроде финансовых поощрений.

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Напомним, согласно принятым недавно Госдумой РФ поправкам к закону о регулировании алкогольной продукции, наименование "шампанское" остается только за продукцией российских производителей. Импортная же продукция, в том числе и французское шампанское, согласно букве закона, именуется игристыми винами. 2 июля документ подписал президент Владимир Путин.

После этого стало известно, что Moet приостанавливает экспорт в Россию.

Позже компания изменила позицию и сообщила, что будет в ближайшее время продавать свое французское шампанское как "игристое вино".

Автор: 

россия (95615) Франция (3519) шампанское (16)


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Топ комментарии
+45
Они и раньше могли туда не возить шампанское, а бодяжить на месте из лужи - всё равно никто из кацапов не заметит разницу.
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05.07.2021 18:45
+42
Не критиковать надо, а санкции продолжать. Вам завтра Мерседес переименуют в Жигули, а гавно-ТАЗ станет Мерседесом, а вы всё утираться будете, лишь бы копейку бросали
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05.07.2021 18:47
+38
Производители из Шампани призывают прекратить поставки игристых вин в Россию - Цензор.НЕТ 9798
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05.07.2021 18:52
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Объединение также отмечает, что этот российский закон подорвал 20 лет переговоров между Европейским союзом и Россией, имевших целью добиться и от Москвы признания и защиты обозначения настоящего шампанского. Источник: https://censor.net/ru/n3275234

Really?Русня плевать хотела на междунароное право, права человека и прочие договоры, а западных политиков скупает оптом и в розницу, а эти как тот дурень из сказки, который смеялся на похоронах и рыдал на свадьбе.
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05.07.2021 20:21 Ответить
Неужели мнения производителей разделились? Я подумал все готовы засунуть язык в опу и переименовать свое пойло как прикажет удмуртский сцарь)))))))
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05.07.2021 20:25 Ответить
Получается что в любой стране можно выпускать Шампанское....Авторское право французы могут засунуть себе в жопу))....настоящее шампанское выпускают на Малой Арнаутской .....а в Шампани игристую бурду?....)))
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05.07.2021 20:38 Ответить
Не на Малой Арнаутской, а на Французском бульваре.
Хотя это совсем рядом. Прекрасный брют Спешл Едишн.
Не сильно уже их игристого из Шампани.
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05.07.2021 21:07 Ответить
Во время 2-й Мировой Коко Шанель говорила,шо ничего страшного нет в том,шо она обшивает жен немецких офицеров. В наше время жабоеды согласились переименовать свое Шампанское в Игристое ,лишь бы поить их рашистов. Это Франция,детка.
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05.07.2021 20:46 Ответить
не поїти, а бабло заробляти
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05.07.2021 23:17 Ответить
Наступний закон: "фільмами рахувати тільки те, що знімається на параші. Галівуду перейменувати фільми на художєствєнную самодєятєльность".
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05.07.2021 20:47 Ответить
Мінськ-3, приколи фуйла проти всого світу.
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05.07.2021 21:11 Ответить
Бражку и только бражку поставлять.
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05.07.2021 20:56 Ответить
Тот кто будет заигрывать с ******, будет потом плакать кровавыми слезами.
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05.07.2021 21:02 Ответить
Франции нужно иметь свою гордость. 1) запретить поставки в РФ французского шампанского ( если тех не устраивает название) 2) ввести эмбарго на покупку в РФ любых видов спиртных напитков ( не зависимо от фирмы, так как решение было принято на гос. уровне) 3) первые пункты действуют и в том случае если на этикетках выпускаемых напитков в РФ будет стоять слово " шампанское".
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05.07.2021 21:53 Ответить
"Moet Hennessy все-таки переименует свое шампанское в "игристое вино" ради продолжения поставок в РФ" таки, сглотнули жабоеды.

"Экс-премьер Франции вошел в совет директоров российской "Зарубежнефти" https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/07/4/7125092/

похоже макарон "закинул удочки" на трудоустройство в эрэфии
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05.07.2021 23:25 Ответить
Раз положения ВОИСа не исполняют, значит их патенты можжа тожа тырить. Будут писсать типерь у Европе не "вотка", а "житкасть для тармазов".
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06.07.2021 00:13 Ответить
интересно, как глубоко готовы глотнуть жабоеды и что еще они стерпят от русских?
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06.07.2021 00:14 Ответить
Названием же "шампанское" разрешено классифицировать только шипучие вина, произведенные в самой России, которые не имеют никакого отношения к французскому шампанскому. - Вот впору подать в суд за производство нарабсией шампанского под чужим брендом, тобто , за воровство бренда.
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06.07.2021 01:47 Ответить
К ним по свистку прибежал только Пашинян, готовый отказаться от всего и вся. А остальные просто забили на них, в том числе и Украина.
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06.07.2021 03:20 Ответить
Тобто Пашинян единственный цивилизованный, европейский лидер во всем совке.
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06.07.2021 04:06 Ответить
ну шо ждём тибетское игристое Шампала
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06.07.2021 11:54 Ответить
Вот и сели на колени перед пуйлом-****** эти лягушатники -французы!! Всё этот сраная политика ихнего Макрона и немецкой комсомолки Меркель!!Эти двое уже давно наверное состоят в штате Газапрома или Сибнефти!! А кацапы-россияне узнали о шампанском вине , вернее их гусары, лишь после поражения НАПОЛЕНА !! А теперь оказывается они законодатели мод в изготовлении спиртного!! Охренеть!!!
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06.07.2021 13:33 Ответить
Вот и сели на колени перед пуйлом-****** эти лягушатники -французы!! Всё этот сраная политика ихнего Макрона и немецкой комсомолки Меркель!!Эти двое уже давно наверное состоят в штате Газапрома или Сибнефти!! А кацапы-россияне узнали о шампанском вине , вернее их гусары, лишь после поражения НАПОЛЕНА !! А теперь оказывается они законодатели мод в изготовлении спиртного!! Охренеть!!!
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06.07.2021 13:34 Ответить
Да чего там парится,-назвать весь российский алкоголь на территории Евросоюза с обязательной этикеткой -"Шмурдяк",или "Ик-рыг-ское" овно,извиняюсь вино.Все русско говорящие телеканалы обязать выходить только под логотипом "*********".
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06.07.2021 14:41 Ответить
ПаРашная личина во всей красе! Украсть все, что только можно! Язык, обычаи, территорию, даже в таком вопросе и тут паРашным *овном всё вымазано!
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06.07.2021 18:02 Ответить
шампанское по старой, доброй привычке им предоставит мега производитель БЕЛОРУСЬ)))))
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06.07.2021 18:07 Ответить
Класс!!! Чья Шампань?
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06.07.2021 18:21 Ответить
Виробники з Шампані закликають припинити поставки ігристих вин до Росії - Цензор.НЕТ 4027
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06.07.2021 18:24 Ответить
Дожили,сами французы уже начали свои шампанские вина называть игристыми.Скоро начнут закупать шампанские вина из мокшандии.
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06.07.2021 18:45 Ответить
БОРМОТУХА Гран Крю шато Срань-Рязань))
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06.07.2021 19:19 Ответить
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