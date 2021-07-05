Производители из Шампани призывают прекратить поставки игристых вин в Россию

Французское объединение производителей шампанского выступило с резкой критикой нового российского закона, который обязывает называть их продукт "игристым вином".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В своем заявлении объединение виноградарей, производителей и торговцев шампанским Comité Champagne призывает дипломатов Франции и Европейского союза добиваться от России изменения этого закона, а членов объединения - пока остановить все поставки шампанского в Россию.

Сопрезиденты комитета Максим Тубар и Жан-Мари Барильер напомнили, что географическое название "шампанское" защищено в 120 странах мира и может касаться исключительно особой разновидности игристых вин, произведенных во французском регионе Шампань из определенных сортов винограда и по определенной технологии.

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"Comité Champagne осуждает тот факт, что (российский) закон не гарантирует, что российские потребители будут иметь четкую и открытую информацию о происхождении и характеристиках вина", - говорится в заявлении, которое цитируют агентства Reuters и AFP.

Объединение также отмечает, что этот российский закон подорвал 20 лет переговоров между Европейским союзом и Россией, имевших целью добиться и от Москвы признания и защиты обозначения настоящего шампанского. Между тем комитет заявляет, что и дальше решительно настроен продолжать дискуссии с властями России о получении эксклюзивного права на использование названия "шампанское" на российской территории.

Издание отмечает, что российский закон не запрещает писать на этикетках французского шампанского его название французскими латинскими буквами Champagne, но запрещает упоминать русский перевод этого слова - "шампанское" кириллицей; французское шампанское должно быть, по крайней мере на задней этикетке, четко обозначено как "игристое вино". Названием же "шампанское" разрешено классифицировать только шипучие вина, произведенные в самой России, которые не имеют никакого отношения к французскому шампанскому.

Франция добивается от иностранных производителей продукции, которую они называют именами защищенных французских товаров, вроде шампанского, коньяка и т.д., отказа от этих названий. Но в странах за пределами Евросоюза, где не действует географическая защита названий, она не имеет юридических рычагов влияния, чтобы добиться такого изменения, и вынуждена пытаться достигать своих целей переговорами или иными шагами, вроде финансовых поощрений.

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Напомним, согласно принятым недавно Госдумой РФ поправкам к закону о регулировании алкогольной продукции, наименование "шампанское" остается только за продукцией российских производителей. Импортная же продукция, в том числе и французское шампанское, согласно букве закона, именуется игристыми винами. 2 июля документ подписал президент Владимир Путин.

После этого стало известно, что Moet приостанавливает экспорт в Россию.

Позже компания изменила позицию и сообщила, что будет в ближайшее время продавать свое французское шампанское как "игристое вино".