Підозра генералу Павловському - це юридичне фентезі, - журналіст Сурков
Справа проти генерала Ігоря Павловського має такий вигляд, ніби слідчі хотіли "накопати" щось на п'ятого президента Петра Порошенка, але щось пішло не так.
Про це пише в статті для видання "Військовий кур'єр України" журналіст Олександр Сурков, інформує Цензор.НЕТ.
Сурков аналізує 39 сторінок повідомлення про підозру. За його словами, на перших 11 сторінках документа слідчі доводять той факт, що Павловський обіймав посаду заступника міністра оборони. Наступна частина документа стосується катерів "Кентавр", останні 4 сторінки - санітарних автомобілів для ЗСУ.
"Автори фентезійної підозри не заморочуються, а просто перебирають усі документи, які підписав Павловський у процесі виконання контракту на виробництво "кентаврів" і повторюють, що вони були підписані "зі злим умислом" і щоб догодити знаєте самі кому..." - стверджує Сурков.
Журналіст зазначає, що слідчі не знайшли жодних свідчень ні "відкатів", ні нецільового використання коштів, і тому обґрунтовують невідповідність катерів замовленню, але при цьому не посилаються ні на один експертний висновок.
"Що з катерами, що з санітарками - це типово господарська справа. Якщо замовник вважає, що продукція неякісна - він надає претензію постачальнику, і той або частково повертає гроші, або виправляє товар. ... Це не кримінальна і не політична справа. Якщо катерів нема, - судіться з заводом і повертайте гроші. Але для чого ці фентезі про "наміри" і "підбурювання". Злочин - це коли катерів немає, а хтось за це отримав гроші. Але в підозрі ані слова про неправомірну вигоду, а катери і машини є в наявності!" - стверджує Сурков.
На думку журналіста, нормальний робочий процес закупівлі військової техніки слідство трактує як злочин.
Нагадаємо, Павловський є обвинуваченим у справі про заподіяння 476 млн грн збитків при закупівлі катерів і санітарних автомобілів для ЗСУ.
За версією слідства, контракт на будівництво катерів він уклав із заводом "Кузня на Рибальському", а на поставку санітарних автомобілів - з "Богдан Моторс". І катери, і санітарні автомобілі, вважають слідчі, не відповідають встановленим вимогам і не можуть бути використані у збройних силах.
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З'ясувалося, що пальне Павловський закупив дешевше ніж НАБУ, яке проти нього порушила справу.
Генералів Шевчука і Марченка звинуватили в поставках "бронежилетів що прострілюються"?
Жоден суд не підтвердив цього факту, а броніки цих типів у ЗСУ стоять на обзроєнні досі.
Олега Гладковського звинуватили, що він налагодив закупівалю дефіцитних приборів у країні-агресорі?
Йому з цього приводу не вручили навіть підозри.
Гладковського звинуватили в продажі "МАЗ-Богданів"?
З'ясувалося, що спеціально допрацьовані і адаптовані для фронту "МАЗ-Богдани", були набагато надійніші за КрАЗи і що продавали їх МінОборони ДЕШЕВШЕ, ніж нині МО закуповує чисто білоруські МАЗи у цивільному варіанті.
Я ніяк не буду проти, аби українці завдяки цим сканадалам, дізналися подоробиці про завод "Кузня на Рибальському" і про швидкі "Богдан".
Наприклад, наскільки кораблі від "Кузні" були дешевші за ті катери, які нині МО купує за кордоном.
Або, які швидкі змогли опертивно виготовити і поставити в частини за Зеленського?
Кого роботою забезпечують нині - українські підприємства, чи іноземні?
Татьяна Черновил рассказывает, «Ольха М» - это ракетный комплекс с управляемой ракетой, который особенно эффективен против боевых машин залповой артиллерии - Град, Ураган, Смерч. Можем вспомнить, что именно из таких систем враг расстреливал мирный Мариуполь и мирный Краматорск. У нас нет ракетного щита, чтобы защитить мирные города от Града, но у нас есть ракетный «Ольха М», чтобы уничтожить боевые машины на оккупированной территории. «Ольха М» уже на вооружении украинской армии с 2018 года, благодаря, кстати, Павловскому. Однако, есть одна проблема: дальность «Ольха М» 90 км. Именно поэтому сепаратисты держат боевые машины Град и Ураган подальше, под российской границей. Поэтому КБ «Луч», еще в 2018 году провел первые удачные испытания «Ольха М» с дальностью 130 км. Эта дальность простреливает всю оккупированную территорию. Поэтому сепаратистам просто не будет, где держать системы залпового огня, которые являются постоянной угрозой и страхом прифронтовых городов.
По словам нардепа, на сегодня «зеленая власть» заблокировала проект особенно циничным способом. Согласно регламенту испытаний «Ольха М» должна была отстрелять 10 ракет. Это и было сделано - все ракеты попали в цель с невероятной точностью. Однако «зеленое» МО, еще в 2019 году внезапно внесло в регламент испытаний изменения - добавили еще 20 ракет, а деньги на их производство выделено не было. Поэтому проект «Ольха М» был остановлен на два года. Этой весной после маневров Путина власть опомнилась и пообещала выделить средства для проведения заключительного этапа испытаний. Однако это оказалось ложью. Финансирование произошло на уровне 20%, что не дает возможность даже начать сборку ракет. То есть «Ольха М» не будет поставлена на вооружение в этом году.
конечно, это ни в какое сравнение не идёт с каблуками на параде.
каблуки то ваще зрада и госизмена.