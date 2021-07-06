Підозра генералу Павловському - це юридичне фентезі, - журналіст Сурков

Справа проти генерала Ігоря Павловського має такий вигляд, ніби слідчі хотіли "накопати" щось на п'ятого президента Петра Порошенка, але щось пішло не так.

Про це пише в статті для видання "Військовий кур'єр України" журналіст Олександр Сурков, інформує Цензор.НЕТ.

Сурков аналізує 39 сторінок повідомлення про підозру. За його словами, на перших 11 сторінках документа слідчі доводять той факт, що Павловський обіймав посаду заступника міністра оборони. Наступна частина документа стосується катерів "Кентавр", останні 4 сторінки - санітарних автомобілів для ЗСУ.

"Автори фентезійної підозри не заморочуються, а просто перебирають усі документи, які підписав Павловський у процесі виконання контракту на виробництво "кентаврів" і повторюють, що вони були підписані "зі злим умислом" і щоб догодити знаєте самі кому..." - стверджує Сурков.

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Журналіст зазначає, що слідчі не знайшли жодних свідчень ні "відкатів", ні нецільового використання коштів, і тому обґрунтовують невідповідність катерів замовленню, але при цьому не посилаються ні на один експертний висновок.

"Що з катерами, що з санітарками - це типово господарська справа. Якщо замовник вважає, що продукція неякісна - він надає претензію постачальнику, і той або частково повертає гроші, або виправляє товар. ... Це не кримінальна і не політична справа. Якщо катерів нема, - судіться з заводом і повертайте гроші. Але для чого ці фентезі про "наміри" і "підбурювання". Злочин - це коли катерів немає, а хтось за це отримав гроші. Але в підозрі ані слова про неправомірну вигоду, а катери і машини є в наявності!" - стверджує Сурков.

На думку журналіста, нормальний робочий процес закупівлі військової техніки слідство трактує як злочин.

Нагадаємо, Павловський є обвинуваченим у справі про заподіяння 476 млн грн збитків при закупівлі катерів і санітарних автомобілів для ЗСУ.

За версією слідства, контракт на будівництво катерів він уклав із заводом "Кузня на Рибальському", а на поставку санітарних автомобілів - з "Богдан Моторс". І катери, і санітарні автомобілі, вважають слідчі, не відповідають встановленим вимогам і не можуть бути використані у збройних силах.