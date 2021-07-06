УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3552 відвідувача онлайн
Новини
4 516 11

Підозра генералу Павловському - це юридичне фентезі, - журналіст Сурков

Підозра генералу Павловському - це юридичне фентезі, - журналіст Сурков

Справа проти генерала Ігоря Павловського має такий вигляд, ніби слідчі хотіли "накопати" щось на п'ятого президента Петра Порошенка, але щось пішло не так.

Про це пише в статті для видання "Військовий кур'єр України" журналіст Олександр Сурков, інформує Цензор.НЕТ.

Сурков аналізує 39 сторінок повідомлення про підозру. За його словами, на перших 11 сторінках документа слідчі доводять той факт, що Павловський обіймав посаду заступника міністра оборони. Наступна частина документа стосується катерів "Кентавр", останні 4 сторінки - санітарних автомобілів для ЗСУ.

"Автори фентезійної підозри не заморочуються, а просто перебирають усі документи, які підписав Павловський у процесі виконання контракту на виробництво "кентаврів" і повторюють, що вони були підписані "зі злим умислом" і щоб догодити знаєте самі кому..." - стверджує Сурков.

Читайте також: "Влада системно переслідує бойових генералів": Біля стін Печерського райсуду триває акція на підтримку Павловського. ФОТОрепортаж

Журналіст зазначає, що слідчі не знайшли жодних свідчень ні "відкатів", ні нецільового використання коштів, і тому обґрунтовують невідповідність катерів замовленню, але при цьому не посилаються ні на один експертний висновок.

"Що з катерами, що з санітарками - це типово господарська справа. Якщо замовник вважає, що продукція неякісна - він надає претензію постачальнику, і той або частково повертає гроші, або виправляє товар. ... Це не кримінальна і не політична справа. Якщо катерів нема, - судіться з заводом і повертайте гроші. Але для чого ці фентезі про "наміри" і "підбурювання". Злочин - це коли катерів немає, а хтось за це отримав гроші. Але в підозрі ані слова про неправомірну вигоду, а катери і машини є в наявності!" - стверджує Сурков.

На думку журналіста, нормальний робочий процес закупівлі військової техніки слідство трактує як злочин.

Нагадаємо, Павловський є обвинуваченим у справі про заподіяння 476 млн грн збитків при закупівлі катерів і санітарних автомобілів для ЗСУ.

За версією слідства, контракт на будівництво катерів він уклав із заводом "Кузня на Рибальському", а на поставку санітарних автомобілів - з "Богдан Моторс". І катери, і санітарні автомобілі, вважають слідчі, не відповідають встановленим вимогам і не можуть бути використані у збройних силах.

Автор: 

кримінальна справа (519) Павловський Ігор (109) ДБР (3504)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Два года, на каждом совещании с милиционерами и прокурорами Зеленский спрашивает-"накопали на Порошенко??" Два года, потупив глаза прокуроры, предчувствуя судьбу Рябошапки дают отрицательный ответ. Но "гарант" не успокаивацца, и исполнителям девацца некуда- заводят папочки и складывают в них бумажки. Теперь можно вопрос отфутболить на суды( куратор Портнов, с него и спрос.)
показати весь коментар
06.07.2021 23:05
+12
Нам розповідали, що Павловський задорого купував пальне?
З'ясувалося, що пальне Павловський закупив дешевше ніж НАБУ, яке проти нього порушила справу.

Генералів Шевчука і Марченка звинуватили в поставках "бронежилетів що прострілюються"?
Жоден суд не підтвердив цього факту, а броніки цих типів у ЗСУ стоять на обзроєнні досі.

Олега Гладковського звинуватили, що він налагодив закупівалю дефіцитних приборів у країні-агресорі?
Йому з цього приводу не вручили навіть підозри.
Гладковського звинуватили в продажі "МАЗ-Богданів"?
З'ясувалося, що спеціально допрацьовані і адаптовані для фронту "МАЗ-Богдани", були набагато надійніші за КрАЗи і що продавали їх МінОборони ДЕШЕВШЕ, ніж нині МО закуповує чисто білоруські МАЗи у цивільному варіанті.

Я ніяк не буду проти, аби українці завдяки цим сканадалам, дізналися подоробиці про завод "Кузня на Рибальському" і про швидкі "Богдан".
Наприклад, наскільки кораблі від "Кузні" були дешевші за ті катери, які нині МО купує за кордоном.
Або, які швидкі змогли опертивно виготовити і поставити в частини за Зеленського?
Кого роботою забезпечують нині - українські підприємства, чи іноземні?
показати весь коментар
06.07.2021 23:20
+11
Цікаво, які справи будуть відкриті проти комерсантів з Вноборони Тарана? Там повний букет: і нецільове використання коштів, і умисел, і саботаж і навіть державна зрада. Та й теперішніх слідаків є за що притягувати.
показати весь коментар
06.07.2021 22:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, які справи будуть відкриті проти комерсантів з Вноборони Тарана? Там повний букет: і нецільове використання коштів, і умисел, і саботаж і навіть державна зрада. Та й теперішніх слідаків є за що притягувати.
показати весь коментар
06.07.2021 22:57 Відповісти
А 610 мільйонів гривень винагороди членам правління НАК "Нафтогаз" у збитковому для компанії 2020 році це не злочин?
показати весь коментар
06.07.2021 23:02 Відповісти
Два года, на каждом совещании с милиционерами и прокурорами Зеленский спрашивает-"накопали на Порошенко??" Два года, потупив глаза прокуроры, предчувствуя судьбу Рябошапки дают отрицательный ответ. Но "гарант" не успокаивацца, и исполнителям девацца некуда- заводят папочки и складывают в них бумажки. Теперь можно вопрос отфутболить на суды( куратор Портнов, с него и спрос.)
показати весь коментар
06.07.2021 23:05 Відповісти
"не соответствуют установленным требованиям"... Так это про зеледента, зелефаны, алло, вы нахрена нам такого, не соответствующего установленным требованиям, гундосого наркомана навыбирали в Президенты?
показати весь коментар
06.07.2021 23:16 Відповісти
Нам розповідали, що Павловський задорого купував пальне?
З'ясувалося, що пальне Павловський закупив дешевше ніж НАБУ, яке проти нього порушила справу.

Генералів Шевчука і Марченка звинуватили в поставках "бронежилетів що прострілюються"?
Жоден суд не підтвердив цього факту, а броніки цих типів у ЗСУ стоять на обзроєнні досі.

Олега Гладковського звинуватили, що він налагодив закупівалю дефіцитних приборів у країні-агресорі?
Йому з цього приводу не вручили навіть підозри.
Гладковського звинуватили в продажі "МАЗ-Богданів"?
З'ясувалося, що спеціально допрацьовані і адаптовані для фронту "МАЗ-Богдани", були набагато надійніші за КрАЗи і що продавали їх МінОборони ДЕШЕВШЕ, ніж нині МО закуповує чисто білоруські МАЗи у цивільному варіанті.

Я ніяк не буду проти, аби українці завдяки цим сканадалам, дізналися подоробиці про завод "Кузня на Рибальському" і про швидкі "Богдан".
Наприклад, наскільки кораблі від "Кузні" були дешевші за ті катери, які нині МО купує за кордоном.
Або, які швидкі змогли опертивно виготовити і поставити в частини за Зеленського?
Кого роботою забезпечують нині - українські підприємства, чи іноземні?
показати весь коментар
06.07.2021 23:20 Відповісти
Татьяна Черновил пишет у себя в Facebook, власть снова заблокировала вооружение армии ракетным копьем под названием «Ольха М». Татьяна Черновил рассказывает, вчера на суде в Павловского узнала об очередной измене - блокировка ракетной программы. Стоит напомнить, что Павловский во времена Порошенко был тем министром, который отвечал за вооружение. То есть на своем горбу тянул ракетную программу. Поэтому неудивительно, что руководство КБ «Луч» берет его на поруки. Поэтому непосредственно от работников КБ «Луч» стало известно о том, какова ситуация с проектом «Ольха М».

Татьяна Черновил рассказывает, «Ольха М» - это ракетный комплекс с управляемой ракетой, который особенно эффективен против боевых машин залповой артиллерии - Град, Ураган, Смерч. Можем вспомнить, что именно из таких систем враг расстреливал мирный Мариуполь и мирный Краматорск. У нас нет ракетного щита, чтобы защитить мирные города от Града, но у нас есть ракетный «Ольха М», чтобы уничтожить боевые машины на оккупированной территории. «Ольха М» уже на вооружении украинской армии с 2018 года, благодаря, кстати, Павловскому. Однако, есть одна проблема: дальность «Ольха М» 90 км. Именно поэтому сепаратисты держат боевые машины Град и Ураган подальше, под российской границей. Поэтому КБ «Луч», еще в 2018 году провел первые удачные испытания «Ольха М» с дальностью 130 км. Эта дальность простреливает всю оккупированную территорию. Поэтому сепаратистам просто не будет, где держать системы залпового огня, которые являются постоянной угрозой и страхом прифронтовых городов.

По словам нардепа, на сегодня «зеленая власть» заблокировала проект особенно циничным способом. Согласно регламенту испытаний «Ольха М» должна была отстрелять 10 ракет. Это и было сделано - все ракеты попали в цель с невероятной точностью. Однако «зеленое» МО, еще в 2019 году внезапно внесло в регламент испытаний изменения - добавили еще 20 ракет, а деньги на их производство выделено не было. Поэтому проект «Ольха М» был остановлен на два года. Этой весной после маневров Путина власть опомнилась и пообещала выделить средства для проведения заключительного этапа испытаний. Однако это оказалось ложью. Финансирование произошло на уровне 20%, что не дает возможность даже начать сборку ракет. То есть «Ольха М» не будет поставлена на вооружение в этом году.
показати весь коментар
06.07.2021 23:48 Відповісти
Я шокований тим , що Земакака чотири рази ухилявся від арміі , а сьогодні воно судить бойових Генералів 😟
показати весь коментар
06.07.2021 23:56 Відповісти
"И катера, и санитарные автомобили, считают следователи, не соответствуют установленным требованиям и не могут быть использованы в вооруженных силах" - та наведіть встановлені вимоги і порівняйте їх з технічними характеристиками техніки, всіх делов... Співпадають - пішли ви всі накуй; неспівпадають і характеристики гірші (бо можуть бути кращими) - судіть. Куди вже простіше...
показати весь коментар
07.07.2021 01:00 Відповісти
во как.
конечно, это ни в какое сравнение не идёт с каблуками на параде.
каблуки то ваще зрада и госизмена.
показати весь коментар
07.07.2021 03:55 Відповісти
......оба предприятия принадлежат Порошенко. Оба предприятия работают за деньги налогоплательщиков. Оба предприятия получили военный госзаказ. Оба предприятия штампуют "фуфло". ...и конечно же ... все это - только политическое преследование...... когда уже эти уродливые " богданы" уберут с улиц Одессы????... ( автор ну ни разу не заинтересован в "правильной" трактовке этого события..... ни разу........
показати весь коментар
07.07.2021 22:23 Відповісти
 
 