Подозрение генералу Павловскому - это юридическое фэнтези, - журналист Сурков

Дело против генерала Игоря Павловского выглядит так, будто следователи хотели "накопать" что-то на пятого президента Петра Порошенко, но что-то пошло не так.

Об этом пишет в статье для издания "Военный курьер Украины" журналист Александр Сурков, информирует Цензор.НЕТ.

Сурков анализирует 39 страниц сообщения о подозрении. По его словам, на первых 11 страницах документа следователи обосновывают тот факт, что Павловский занимал должность замминистра обороны. Следующая часть документа касается катеров "Кентавр", последние 4 страницы - санитарных автомобилей для ВСУ.

"Авторы фэнтезийного подозрения не заморачиваются, а просто перебирают все документы, которые подписал Павловский в процессе выполнения контракта на производство "Кентавров" и повторяют, что они были подписаны "со злым умыслом" и чтобы угодить знаете сами кому..." - утверждает Сурков.

Смотрите: "Власть системно преследует боевых генералов": У стен Печерского райсуда проходит акция в поддержку Павловского. ФОТОрепортаж

Журналист указывает, что следователи не нашли никаких свидетельств ни "откатов", ни нецелевого использования средств, и потому обосновывают несоответствие катеров заказу, но при этом не ссылаются ни на один экспертный вывод.

"Что с катерами, что с санитарками - это типичное хозяйственное дело. Если заказчик считает, что продукция некачественная - он предоставляет претензию поставщику, и тот или частично возвращает деньги, или исправляет товар. ... Это не уголовное и не политическое дело. Если катеров нет, - судитесь с заводом и возвращайте деньги. Но для чего эти фэнтези об "умыслах" и "подстрекательстве". Преступление - это когда катеров нет, а кто-то за это получил деньги. Но в подозрении ни слова о неправомерной выгоде, а катера и машины есть в наличии!" - утверждает Сурков.

Также читайте: Один из фигурантов дела о поставках некачественной техники для ВСУ арестован с возможностью залога 475 млн грн, - ГБР

По мнению журналиста, нормальный рабочий процесс закупки военной техники следствие трактует как преступление.

Напомним, Павловский является обвиняемым по делу о нанесении 476 млн грн убытков при закупкекатеров и санитарных автомобилей для ВСУ.

По версии следствия, контракт на строительство катеров он заключил с заводом "Кузня на Рыбальском", а на поставку санитарных автомобилей - с "Богдан Моторс". И катера, и санитарные автомобили, считают следователи, не соответствуют установленным требованиям и не могут быть использованы в вооруженных силах.