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Подозрение генералу Павловскому - это юридическое фэнтези, - журналист Сурков

Подозрение генералу Павловскому - это юридическое фэнтези, - журналист Сурков

Дело против генерала Игоря Павловского выглядит так, будто следователи хотели "накопать" что-то на пятого президента Петра Порошенко, но что-то пошло не так.

Об этом пишет в статье для издания "Военный курьер Украины" журналист Александр Сурков, информирует Цензор.НЕТ.

Сурков анализирует 39 страниц сообщения о подозрении. По его словам, на первых 11 страницах документа следователи обосновывают тот факт, что Павловский занимал должность замминистра обороны. Следующая часть документа касается катеров "Кентавр", последние 4 страницы - санитарных автомобилей для ВСУ.

"Авторы фэнтезийного подозрения не заморачиваются, а просто перебирают все документы, которые подписал Павловский в процессе выполнения контракта на производство "Кентавров" и повторяют, что они были подписаны "со злым умыслом" и чтобы угодить знаете сами кому..." - утверждает Сурков.

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Журналист указывает, что следователи не нашли никаких свидетельств ни "откатов", ни нецелевого использования средств, и потому обосновывают несоответствие катеров заказу, но при этом не ссылаются ни на один экспертный вывод.

"Что с катерами, что с санитарками - это типичное хозяйственное дело. Если заказчик считает, что продукция некачественная - он предоставляет претензию поставщику, и тот или частично возвращает деньги, или исправляет товар. ... Это не уголовное и не политическое дело. Если катеров нет, - судитесь с заводом и возвращайте деньги. Но для чего эти фэнтези об "умыслах" и "подстрекательстве". Преступление - это когда катеров нет, а кто-то за это получил деньги. Но в подозрении ни слова о неправомерной выгоде, а катера и машины есть в наличии!" - утверждает Сурков.

Также читайте: Один из фигурантов дела о поставках некачественной техники для ВСУ арестован с возможностью залога 475 млн грн, - ГБР

По мнению журналиста, нормальный рабочий процесс закупки военной техники следствие трактует как преступление.

Напомним, Павловский является обвиняемым по делу о нанесении 476 млн грн убытков при закупкекатеров и санитарных автомобилей для ВСУ.

По версии следствия, контракт на строительство катеров он заключил с заводом "Кузня на Рыбальском", а на поставку санитарных автомобилей - с "Богдан Моторс". И катера, и санитарные автомобили, считают следователи, не соответствуют установленным требованиям и не могут быть использованы в вооруженных силах.

Автор: 

уголовное дело (2436) Павловский Игорь (115) ГБР (3000)


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Топ комментарии
+14
Два года, на каждом совещании с милиционерами и прокурорами Зеленский спрашивает-"накопали на Порошенко??" Два года, потупив глаза прокуроры, предчувствуя судьбу Рябошапки дают отрицательный ответ. Но "гарант" не успокаивацца, и исполнителям девацца некуда- заводят папочки и складывают в них бумажки. Теперь можно вопрос отфутболить на суды( куратор Портнов, с него и спрос.)
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06.07.2021 23:05
+12
Нам розповідали, що Павловський задорого купував пальне?
З'ясувалося, що пальне Павловський закупив дешевше ніж НАБУ, яке проти нього порушила справу.

Генералів Шевчука і Марченка звинуватили в поставках "бронежилетів що прострілюються"?
Жоден суд не підтвердив цього факту, а броніки цих типів у ЗСУ стоять на обзроєнні досі.

Олега Гладковського звинуватили, що він налагодив закупівалю дефіцитних приборів у країні-агресорі?
Йому з цього приводу не вручили навіть підозри.
Гладковського звинуватили в продажі "МАЗ-Богданів"?
З'ясувалося, що спеціально допрацьовані і адаптовані для фронту "МАЗ-Богдани", були набагато надійніші за КрАЗи і що продавали їх МінОборони ДЕШЕВШЕ, ніж нині МО закуповує чисто білоруські МАЗи у цивільному варіанті.

Я ніяк не буду проти, аби українці завдяки цим сканадалам, дізналися подоробиці про завод "Кузня на Рибальському" і про швидкі "Богдан".
Наприклад, наскільки кораблі від "Кузні" були дешевші за ті катери, які нині МО купує за кордоном.
Або, які швидкі змогли опертивно виготовити і поставити в частини за Зеленського?
Кого роботою забезпечують нині - українські підприємства, чи іноземні?
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06.07.2021 23:20
+11
Цікаво, які справи будуть відкриті проти комерсантів з Вноборони Тарана? Там повний букет: і нецільове використання коштів, і умисел, і саботаж і навіть державна зрада. Та й теперішніх слідаків є за що притягувати.
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06.07.2021 22:57
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, які справи будуть відкриті проти комерсантів з Вноборони Тарана? Там повний букет: і нецільове використання коштів, і умисел, і саботаж і навіть державна зрада. Та й теперішніх слідаків є за що притягувати.
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06.07.2021 22:57 Ответить
А 610 мільйонів гривень винагороди членам правління НАК "Нафтогаз" у збитковому для компанії 2020 році це не злочин?
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06.07.2021 23:02 Ответить
Два года, на каждом совещании с милиционерами и прокурорами Зеленский спрашивает-"накопали на Порошенко??" Два года, потупив глаза прокуроры, предчувствуя судьбу Рябошапки дают отрицательный ответ. Но "гарант" не успокаивацца, и исполнителям девацца некуда- заводят папочки и складывают в них бумажки. Теперь можно вопрос отфутболить на суды( куратор Портнов, с него и спрос.)
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06.07.2021 23:05 Ответить
"не соответствуют установленным требованиям"... Так это про зеледента, зелефаны, алло, вы нахрена нам такого, не соответствующего установленным требованиям, гундосого наркомана навыбирали в Президенты?
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06.07.2021 23:16 Ответить
Нам розповідали, що Павловський задорого купував пальне?
З'ясувалося, що пальне Павловський закупив дешевше ніж НАБУ, яке проти нього порушила справу.

Генералів Шевчука і Марченка звинуватили в поставках "бронежилетів що прострілюються"?
Жоден суд не підтвердив цього факту, а броніки цих типів у ЗСУ стоять на обзроєнні досі.

Олега Гладковського звинуватили, що він налагодив закупівалю дефіцитних приборів у країні-агресорі?
Йому з цього приводу не вручили навіть підозри.
Гладковського звинуватили в продажі "МАЗ-Богданів"?
З'ясувалося, що спеціально допрацьовані і адаптовані для фронту "МАЗ-Богдани", були набагато надійніші за КрАЗи і що продавали їх МінОборони ДЕШЕВШЕ, ніж нині МО закуповує чисто білоруські МАЗи у цивільному варіанті.

Я ніяк не буду проти, аби українці завдяки цим сканадалам, дізналися подоробиці про завод "Кузня на Рибальському" і про швидкі "Богдан".
Наприклад, наскільки кораблі від "Кузні" були дешевші за ті катери, які нині МО купує за кордоном.
Або, які швидкі змогли опертивно виготовити і поставити в частини за Зеленського?
Кого роботою забезпечують нині - українські підприємства, чи іноземні?
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06.07.2021 23:20 Ответить
Татьяна Черновил пишет у себя в Facebook, власть снова заблокировала вооружение армии ракетным копьем под названием «Ольха М». Татьяна Черновил рассказывает, вчера на суде в Павловского узнала об очередной измене - блокировка ракетной программы. Стоит напомнить, что Павловский во времена Порошенко был тем министром, который отвечал за вооружение. То есть на своем горбу тянул ракетную программу. Поэтому неудивительно, что руководство КБ «Луч» берет его на поруки. Поэтому непосредственно от работников КБ «Луч» стало известно о том, какова ситуация с проектом «Ольха М».

Татьяна Черновил рассказывает, «Ольха М» - это ракетный комплекс с управляемой ракетой, который особенно эффективен против боевых машин залповой артиллерии - Град, Ураган, Смерч. Можем вспомнить, что именно из таких систем враг расстреливал мирный Мариуполь и мирный Краматорск. У нас нет ракетного щита, чтобы защитить мирные города от Града, но у нас есть ракетный «Ольха М», чтобы уничтожить боевые машины на оккупированной территории. «Ольха М» уже на вооружении украинской армии с 2018 года, благодаря, кстати, Павловскому. Однако, есть одна проблема: дальность «Ольха М» 90 км. Именно поэтому сепаратисты держат боевые машины Град и Ураган подальше, под российской границей. Поэтому КБ «Луч», еще в 2018 году провел первые удачные испытания «Ольха М» с дальностью 130 км. Эта дальность простреливает всю оккупированную территорию. Поэтому сепаратистам просто не будет, где держать системы залпового огня, которые являются постоянной угрозой и страхом прифронтовых городов.

По словам нардепа, на сегодня «зеленая власть» заблокировала проект особенно циничным способом. Согласно регламенту испытаний «Ольха М» должна была отстрелять 10 ракет. Это и было сделано - все ракеты попали в цель с невероятной точностью. Однако «зеленое» МО, еще в 2019 году внезапно внесло в регламент испытаний изменения - добавили еще 20 ракет, а деньги на их производство выделено не было. Поэтому проект «Ольха М» был остановлен на два года. Этой весной после маневров Путина власть опомнилась и пообещала выделить средства для проведения заключительного этапа испытаний. Однако это оказалось ложью. Финансирование произошло на уровне 20%, что не дает возможность даже начать сборку ракет. То есть «Ольха М» не будет поставлена на вооружение в этом году.
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06.07.2021 23:48 Ответить
Я шокований тим , що Земакака чотири рази ухилявся від арміі , а сьогодні воно судить бойових Генералів 😟
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06.07.2021 23:56 Ответить
"И катера, и санитарные автомобили, считают следователи, не соответствуют установленным требованиям и не могут быть использованы в вооруженных силах" - та наведіть встановлені вимоги і порівняйте їх з технічними характеристиками техніки, всіх делов... Співпадають - пішли ви всі накуй; неспівпадають і характеристики гірші (бо можуть бути кращими) - судіть. Куди вже простіше...
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07.07.2021 01:00 Ответить
во как.
конечно, это ни в какое сравнение не идёт с каблуками на параде.
каблуки то ваще зрада и госизмена.
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07.07.2021 03:55 Ответить
......оба предприятия принадлежат Порошенко. Оба предприятия работают за деньги налогоплательщиков. Оба предприятия получили военный госзаказ. Оба предприятия штампуют "фуфло". ...и конечно же ... все это - только политическое преследование...... когда уже эти уродливые " богданы" уберут с улиц Одессы????... ( автор ну ни разу не заинтересован в "правильной" трактовке этого события..... ни разу........
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07.07.2021 22:23 Ответить
 
 