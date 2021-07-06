Подозрение генералу Павловскому - это юридическое фэнтези, - журналист Сурков
Дело против генерала Игоря Павловского выглядит так, будто следователи хотели "накопать" что-то на пятого президента Петра Порошенко, но что-то пошло не так.
Об этом пишет в статье для издания "Военный курьер Украины" журналист Александр Сурков, информирует Цензор.НЕТ.
Сурков анализирует 39 страниц сообщения о подозрении. По его словам, на первых 11 страницах документа следователи обосновывают тот факт, что Павловский занимал должность замминистра обороны. Следующая часть документа касается катеров "Кентавр", последние 4 страницы - санитарных автомобилей для ВСУ.
"Авторы фэнтезийного подозрения не заморачиваются, а просто перебирают все документы, которые подписал Павловский в процессе выполнения контракта на производство "Кентавров" и повторяют, что они были подписаны "со злым умыслом" и чтобы угодить знаете сами кому..." - утверждает Сурков.
Журналист указывает, что следователи не нашли никаких свидетельств ни "откатов", ни нецелевого использования средств, и потому обосновывают несоответствие катеров заказу, но при этом не ссылаются ни на один экспертный вывод.
"Что с катерами, что с санитарками - это типичное хозяйственное дело. Если заказчик считает, что продукция некачественная - он предоставляет претензию поставщику, и тот или частично возвращает деньги, или исправляет товар. ... Это не уголовное и не политическое дело. Если катеров нет, - судитесь с заводом и возвращайте деньги. Но для чего эти фэнтези об "умыслах" и "подстрекательстве". Преступление - это когда катеров нет, а кто-то за это получил деньги. Но в подозрении ни слова о неправомерной выгоде, а катера и машины есть в наличии!" - утверждает Сурков.
По мнению журналиста, нормальный рабочий процесс закупки военной техники следствие трактует как преступление.
Напомним, Павловский является обвиняемым по делу о нанесении 476 млн грн убытков при закупкекатеров и санитарных автомобилей для ВСУ.
По версии следствия, контракт на строительство катеров он заключил с заводом "Кузня на Рыбальском", а на поставку санитарных автомобилей - с "Богдан Моторс". И катера, и санитарные автомобили, считают следователи, не соответствуют установленным требованиям и не могут быть использованы в вооруженных силах.
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З'ясувалося, що пальне Павловський закупив дешевше ніж НАБУ, яке проти нього порушила справу.
Генералів Шевчука і Марченка звинуватили в поставках "бронежилетів що прострілюються"?
Жоден суд не підтвердив цього факту, а броніки цих типів у ЗСУ стоять на обзроєнні досі.
Олега Гладковського звинуватили, що він налагодив закупівалю дефіцитних приборів у країні-агресорі?
Йому з цього приводу не вручили навіть підозри.
Гладковського звинуватили в продажі "МАЗ-Богданів"?
З'ясувалося, що спеціально допрацьовані і адаптовані для фронту "МАЗ-Богдани", були набагато надійніші за КрАЗи і що продавали їх МінОборони ДЕШЕВШЕ, ніж нині МО закуповує чисто білоруські МАЗи у цивільному варіанті.
Я ніяк не буду проти, аби українці завдяки цим сканадалам, дізналися подоробиці про завод "Кузня на Рибальському" і про швидкі "Богдан".
Наприклад, наскільки кораблі від "Кузні" були дешевші за ті катери, які нині МО купує за кордоном.
Або, які швидкі змогли опертивно виготовити і поставити в частини за Зеленського?
Кого роботою забезпечують нині - українські підприємства, чи іноземні?
Татьяна Черновил рассказывает, «Ольха М» - это ракетный комплекс с управляемой ракетой, который особенно эффективен против боевых машин залповой артиллерии - Град, Ураган, Смерч. Можем вспомнить, что именно из таких систем враг расстреливал мирный Мариуполь и мирный Краматорск. У нас нет ракетного щита, чтобы защитить мирные города от Града, но у нас есть ракетный «Ольха М», чтобы уничтожить боевые машины на оккупированной территории. «Ольха М» уже на вооружении украинской армии с 2018 года, благодаря, кстати, Павловскому. Однако, есть одна проблема: дальность «Ольха М» 90 км. Именно поэтому сепаратисты держат боевые машины Град и Ураган подальше, под российской границей. Поэтому КБ «Луч», еще в 2018 году провел первые удачные испытания «Ольха М» с дальностью 130 км. Эта дальность простреливает всю оккупированную территорию. Поэтому сепаратистам просто не будет, где держать системы залпового огня, которые являются постоянной угрозой и страхом прифронтовых городов.
По словам нардепа, на сегодня «зеленая власть» заблокировала проект особенно циничным способом. Согласно регламенту испытаний «Ольха М» должна была отстрелять 10 ракет. Это и было сделано - все ракеты попали в цель с невероятной точностью. Однако «зеленое» МО, еще в 2019 году внезапно внесло в регламент испытаний изменения - добавили еще 20 ракет, а деньги на их производство выделено не было. Поэтому проект «Ольха М» был остановлен на два года. Этой весной после маневров Путина власть опомнилась и пообещала выделить средства для проведения заключительного этапа испытаний. Однако это оказалось ложью. Финансирование произошло на уровне 20%, что не дает возможность даже начать сборку ракет. То есть «Ольха М» не будет поставлена на вооружение в этом году.
конечно, это ни в какое сравнение не идёт с каблуками на параде.
каблуки то ваще зрада и госизмена.