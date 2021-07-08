Новий президент Ізраїлю Герцог склав присягу

Одинадцятим президентом Ізраїлю офіційно став 60-річний Іцхак Герцог.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel.

"Колишній лідер лейбористської партії Іцхак Герцог вступив у середу на посаду одинадцятого президента Ізраїлю, змінивши на ній Реувена Рівліна", - йдеться в повідомленні.

Урочиста церемонія відбулась у Кнесеті.

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Зазначається, що Герцог розпочав свій семирічний термін з обіцянки служити "президентом для всіх" та працювати над пом'якшенням риторики, яка викликає розбіжності в країні.

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Нагадаємо, на початку червня колишнього депутата Кнесету Іцхака Герцога було обрано одинадцятим президентом Ізраїлю.

60-річний Герцог до обрання в Кнесет у 2003 році працював адвокатом. У 2000-2003 роках очолював національну раду боротьби з наркотиками. У 1999-2001 роках був секретарем уряду в кабінеті Ехуда Барака. Згодом у різний час очолював кілька міністерств.

У 2013 році Герцог очолив партію "Авода" й обійняв посаду лідера опозиції у Кнесеті. У 2018-му був обраний на посаду голови Єврейського агентства ("Сохнут") і вийшов з парламенту.

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