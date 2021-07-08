Новый президент Израиля Герцог принял присягу
Одиннадцатым президентом Израиля официально стал 60-летний Ицхак Герцог.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Times of Israel.
"Бывший лидер лейбористской партии Ицхак Герцог вступил в среду в должность одиннадцатого президента Израиля, сменив на ней Реувена Ривлина", - говорится в сообщении.
Торжественная церемония состоялась в Кнессете.
Отмечается, что Герцог начал свой семилетний срок с обещания служить "президентом для всех" и работать над смягчением риторики, вызывающей разногласия в стране.
Напомним, в начале июня бывший депутат Кнессета Ицхак Герцог был избран одиннадцатым президентом Израиля.
60-летний Герцог до избрания в Кнессет в 2003 году работал адвокатом. В 2000-2003 годах возглавлял национальный совет по борьбе с наркотиками. В 1999-2001 годах был секретарем правительства в кабинете Эхуда Барака. Впоследствии в разное время возглавлял несколько министерств.
В 2013 году Герцог возглавил партию "Авода" и занял должность лидера оппозиции в Кнессете. В 2018-м был избран на пост председателя Еврейского агентства ("Сохнут") и вышел из парламента.
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Але є арабська , є курдська й друзька . Є бедуїни . Є християне з південного Лівану ... А презідент в Ізраїлі це посада почетного пенсіонера , в якого політична кар"єра закінчилась з огляду неможливості акумулювати електорат . Певний результат політичного компромісу між більшостю й опозицією в Кнесеті .
До речі , поточная коаліція , прем"єр , уряд є результат загального несприяття Натін"ягу й його партнерів по іудейському релегійному блоку усіми іншими партіями . Й так комічно вийшло , що зарази усунення Бібі й ультроортодоксів ("хасидів") від влади об"єдналися з партією арабских ісламістів , яка відверто симпатизує Хамасу .
Так що , Ви вгадали усе з точністю до навпаки . В ізраїльскому політикумі як раз походження окремих політиків нікого не хвилює - багато років у Натін"ягу був правою рукою й різними міністрами Юлій Едельштейн , в якого батько (протиєрей) й брат діячи РПЦ - соратники й друзі Глєба Якуніна . До речі , Юлій був й головою Кнесета , а його батько й досі служить в храмі в Костромский області не зважаючи , що був діседентом й членом Хельсинської спілки (як й Якунін)
Але беріть більше - рускаміробацилованих . Ось типовий майже приклад цієї бацили у людей які в софку не жили до певного часу . Така себе пара відома Сергій Ефрон й Маріна Цветаєва . До речі , поетеса категорично була проти повернення з іміграції в Совєти ... Але любий чоловік (й колишній білогварієць) був завербованим агентом НКВС ... Ефрон не був тупим обивателем . Він він комуно-катів йще в 1922 втік в еміграцію . Усе знав , але сам повернувся (себе не пожалів) , так й жінку згубив . Після очевидного аресту Ефрона Цветаєва збожевілила від голоду й повної ізоляці - суїцид . Вже тоді їх старша донька Аріадна вже сиділа в Гулазі 3 роки . Сергія стратили в 1940 . Поєтеса повісилась в 1941-му , а 1944 молодший їх син на фронті загинув . Аріадна вийшла після 8 років Гулагу . Але як там її скалічили що унуків Марини Цветаєвої не залишилось ...
А Ви щось вимагаєте з пересічного обивателя , який , наприклад , 40 крайщий років життя прожив в софку й приїхав в Ізраїль "за ковбасою" й для якого зобмоящик це Святий Грааль .
До речи , т.з. Кембріджська п"ятірка це була британська інтелектуальна еліта . Дуже інформованна й працювали вони на КДБ не за гроши , а за те , що були ліваками-комуняками .
А Ісаак це похідне від Іцхак , бо древнегрецький (елінський) мові не було звуку "ц" й "ш" , ось й вийшло Ісаак , замість Іцхак . Те ж саме походження імені Ісус від Єшуа ( ישוע ) , тільки маленька деталька -- в семітских мовах в абетках не має голосних літер (є необв"язкові т.з. оголоски над приголосними) й є певна літера "шин" яка в різних контекстах може звучати як звук "с" , замість "ш" . До речі в арабському Ісус , Єшуа це Іса . Але саме цікаве в походженні імені Матфей . Це від іврітського (арамейського) Матін"ягу .
יהוחנן
Йоханан
А Михаіл вів
מִיכָאֵל
В буквальном перекладі ми-ха-Эль ... Або "як Бог" (Богоподібний) .
Тому імена в Євангелії не тільки іудейськи, але йще світчать про низове походження цих персонажів . Ну може сбірник мита Леві Матін"ягу був левітом ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD_II_(%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B9)
Коли складали Євангіліє , то римляни годували левів христ"янами й іудеями ... Й майже 150-200 років не мали жодного уявлення різниці між іудеями и християнами . Проце світчать артефакти в кількості сотен зразків . Й саме тому , що христіянство було на момент створення Євагілєї було дрібної модерністською сектою в переліку сотен інших , саме тому ортодокси її просто не помітили й в жодних канонічних іудейских джерелах нема жодної згадки . Також нема згадок про Ісуса й його учнів у Йосипа Флавія .
99% помилок будь кого, хто цікавлиться історіє , вважає , що знаючи багато фактів він може скласти розуміння контексту ? Так по-перше без фактів історії нема , але тільки з фактами це не історія , а ланцужок безкінцевих казочок . А ось для розуміння це дрібниці , бо головне - требо себе уявити тим кого вивчаєшь, відчути дух того часу , що тоді було ціллю - в дрібного митника , рибалки , повії , яка кожен день в ночи пробирається до казарм Мігдалю , щоб своїм тілом заробити на шматок хліба й води, бо вже добу на спеці не пила й не їла три дні . Й до ранку требо встигнути , бо люди побачать й закидають камінням . На хлібну піту нема грошей , а тут хтось стверджує , що я тренуюсь на папірусі , якого шмат один коштує як два барана . Так якщо написав й усе - ні граюсь в виправлення інших текстів . Якщо я щиро вірю , що Він хоча б пророк й тим більш що Творець , я що Нітше , або Кант з 18-19 столітть , що б критично ставитися до слова самого Творця й мати надію , що я Його обдурю , записавши Філіпа як Єшуа . Але якщо не вірю , та й не живу в 20 столітті й не злий геній Ульянов або Троцький , то я тупий іудейский митник (або рибалка) й віру кожному равіну , який каже , що той Єшуа самозванець , бо так саме в ті часи й було . Люди тоді були на порядок меньш розвинуті , знання було нуль , різних вір й забобонів -- тона . Писати вміли тільки аристократи й служителі культу . Гроші на папірус й чорнила мав один на 10 тисяч . Тим хто міг уявити , що християнство через століття буде колись важливою релігію були виключно ти , хто не сумнівався що Він Творець . І тількі така віра могла мотивувати щось про Його писати на папірі . Але як Ви собі уявляєте того , хто вірить в Творця й при тому не боїться його ж обдурити , записавши його замість Філіпа Єшуа ?!
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маленькое уточнение...писали на глиняных табличках...по крайней мере в афинской школе...а риме наверняка и многие...
2. В Єгіпті до якого ближче всього від Іерусалиму головний "зошит" був папірусний .
3. Але іудейська традиція - це Тора , яку вже не одне тисячирічча роблять з шкіри кошерної тварини (тобто пергамена) .
4. Глиняні таблички це традиція йще акатьської писенності , тобто шумерів , Вавілону й асурів . И то було на тисятирічча раніше за елінів й тим більш римлян . Й саме тому шаленна купа вавілнських писенних атефактів дійшла до нас , й саме тому, що вавілоняне й асирійці були семітами вдалось багато чього розшифрувати . А ось шумерська писенність хочь бзереглась й багато , але вона дуже далека від семітської , але ж й від інших далека й тому й досі незрозуміла .
5. У древнії єгиптян є народ яки з близької їм мовної групи - копти , але ж в їх писенність зараз християнсько-ортодоксальна (православна) , тобто грецька . Тому так тяжко вчені по краплинам намагаються зрозуміти усе , що від тоді залишилось . Але ж папірус не глина й не шкіра ... він у великій вологості зберігається погано .
6. Що до особисто часу Нового Заповіту й історії його написання . Це Александрія и майже 100% - іудейський квартал , середовище бідноти , ображенної на коенів й левітів . Розумово іврітської писенності не вчили навіть коліно левітів (царів й чинуш) , виключно коєнів (знатоків Тори) . Тому й грецькам мова Євангелії - Александрія це особливо грецьке місто . В іудеїв релігійних навіть зараз писенність - це релігійний обряд , тому коліграфія й досі висша сокральна цінність . Хто б став вчити якогось рибалку Шимона (апостола Петра) сокральній пісенності ?!
Тим більш - його учня жебрака-Марка ! Що Марк (в Александрії) , Павел (Шауль з Тарса) , Лука з Антіохії могли знати про життя коєнів й левітів в часи Ісуса - тільки як уявлення свого оточення й чутки та плітки середовища . Ось тому в Євангелії й є багато історичних казусів . Головний з яких то , що первосвящиник жодного разу не міг бути з течії перушим (фарисеїв) , бо саме в часи написання Євангелії фарисеї тільки-тільки стали домінуючими , але ж саме завдяки краху повстання Бар-Когби й як помста Андріана (імператора) - заборона іудеям жити в Пелестині-секунда , що в іудеїв називається початком галуту . В часи ж Ісуса виключно садукєї (цадукім) були первосвященниками . Сама суть повстання Барк-Когби (початок 2-го століття , тобто через 100 років після Христа) й його вчителя Рабі Аківи - це народне об"єднання низин й народної течії фарисеїв проти влади імперії й її колаборантів - садукеїв : левітів й коєнів . Саме фарисеї завжди полємізували з садукеями за мінімізацію вживання смертної кари . Але євангелісти були з низин й не знали таких тонкощів . До речі перушім (фарисеї) це на івріті "толкователі" . Ось верхівка садукеїв (царів , первосвящеників) й сприймала християн тоді , як якись різновид толкователів (тобто йще одну секту фарисеїв) . Тоді як садукеї наполягали на буквальному слідуванні Тори ... А тут приходить первосвященник Каифа й разом фарісеями вирішують долю Христа . З якого біса садукей (на івріті первосвященик має дві назви - або "коєн ха-гадоль" - великий коєн, або цадок - тобто садукей) став би стояти поряд з якимось фарисеями - простолюдинами ?!
В того Захара потім тиждень була депресуха . Бо саме Захар , Йосеф й Адам звучить рівно саме , як й на івріті , на відміну від Івана , Ганни (Хана) , або Марії (Мір"ям) , й Єви (Хава) ...