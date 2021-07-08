Новый президент Израиля Герцог принял присягу

Одиннадцатым президентом Израиля официально стал 60-летний Ицхак Герцог.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Times of Israel.

"Бывший лидер лейбористской партии Ицхак Герцог вступил в среду в должность одиннадцатого президента Израиля, сменив на ней Реувена Ривлина", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония состоялась в Кнессете.

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Отмечается, что Герцог начал свой семилетний срок с обещания служить "президентом для всех" и работать над смягчением риторики, вызывающей разногласия в стране.

Напомним, в начале июня бывший депутат Кнессета Ицхак Герцог был избран одиннадцатым президентом Израиля.

60-летний Герцог до избрания в Кнессет в 2003 году работал адвокатом. В 2000-2003 годах возглавлял национальный совет по борьбе с наркотиками. В 1999-2001 годах был секретарем правительства в кабинете Эхуда Барака. Впоследствии в разное время возглавлял несколько министерств.

В 2013 году Герцог возглавил партию "Авода" и занял должность лидера оппозиции в Кнессете. В 2018-м был избран на пост председателя Еврейского агентства ("Сохнут") и вышел из парламента.

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