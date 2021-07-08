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Медведчук прибув до Печерського суду

Медведчук прибув до Печерського суду

Народний депутат від "Опозиційною платформи - За життя" Віктор Медведчук, якого підозрюють в державній зраді, прибув на засідання Печерського районного суду міста Києва. Сьогодні буде розглядатися питання про продовження запобіжного заходу нардепу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Перед тим, як зайти в будівлю суду, Медведчук мав коротке спілкування із засобами масової інформації. Він заявив, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не має бути продовжений, оскільки для цього немає "ніяких законних підстав".

"Я розцінюю це як крок, спрямований на обмеження моїх функцій, моїх дій, моїх повноважень і як опозиційного політика, і як народного депутата", - підкреслив він.

Зазначається, що Медведчук сподівається на справедливе рішення суду.

Як повідомлялося раніше, Печерський районний суд продовжив досудове розслідування у справі лідера фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, який з 13 травня перебуває під домашнім арештом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Медведчука: Суд продовжив терміни розслідування до 11 листопада

Наступне засідання у справі, на якому суд розгляне продовження термінів запобіжного заходу Віктору Медведчуку, має відбутися сьогодні, 8 липня, о 9:30.

Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) суд (11700)


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Топ коментарі
+6
шоу для зе-быдла...
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08.07.2021 09:47
+3
і де ссучений нацкорпус, чому не закинили мертвечука в мусорний контейнер?
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08.07.2021 10:12
+2
Домашний арест нужно заканчивать и садить холуя Кремля пожизненно на нары!
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08.07.2021 10:01
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шоу для зе-быдла...
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08.07.2021 09:47 Відповісти
Можуть "справедливо" і не продовжити цей строк.
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08.07.2021 09:48 Відповісти
А покакать сьодні ходив чи ні?
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08.07.2021 09:50 Відповісти
За Стуса нужен Мертвечук
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08.07.2021 09:56 Відповісти
Домашний арест нужно заканчивать и садить холуя Кремля пожизненно на нары!
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08.07.2021 10:01 Відповісти
хто ж его посадит, он же памятник руцькому міру
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08.07.2021 10:42 Відповісти
і де ссучений нацкорпус, чому не закинили мертвечука в мусорний контейнер?
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08.07.2021 10:12 Відповісти
Аваков команду не давав бо Коломойський заборонив.
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08.07.2021 10:37 Відповісти
Квартальное шоу для идиотов 73% продолжается. Кстати, спонсирование терроризма предусматривает содержание в сизо, а не домашний арест. Так что зебилы, вас опять *******.
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08.07.2021 10:40 Відповісти
Медведчук прибув до Печерського суду - Цензор.НЕТ 3599
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08.07.2021 10:45 Відповісти
На нары петуха.
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08.07.2021 10:54 Відповісти
Мертвечука на нары!
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08.07.2021 10:58 Відповісти
шоб не выкрутился его надо мочить в сортире, как кум сказал
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08.07.2021 11:00 Відповісти
Ты не оппозиция, ты враг и представитель оккупанта. Тебе вообще гражданство Украины надо изъять.
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08.07.2021 11:15 Відповісти
Этого трижды предателя сажать надо, а не сопли размазывать!
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08.07.2021 12:38 Відповісти
Не ужели никто не грохнет этот путинского жопализа Медведчука!! Воздух вокруг на сотни километров станет Чище!! На ТВ сегодня вообще наступила красота!!Закрыли черноротым ОПОЖОПАВЦАМ три канала и теперь можно нормально отдохнуть у ТВ! надо бы ещё закрыть рот ещё одному фашисткому пророссийскому каналу на котором собирается вся пророссийская хрень, это канал НАШ!! на котором собраются все враги Украины, все гавняные пророссийские журналисты УКраины и пророссийская шпана типа Мураева, Спивака, Бужанского, Шуфрича Лукаш, Добкин- -попкин и прочие российские шавки и льют грязь на нашу Украину и её защитников и патриотов!! это ничего общего с демократией не имеет . Это открытый заговор против Украины!!
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08.07.2021 12:55 Відповісти
 
 