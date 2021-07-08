Медведчук прибув до Печерського суду

Народний депутат від "Опозиційною платформи - За життя" Віктор Медведчук, якого підозрюють в державній зраді, прибув на засідання Печерського районного суду міста Києва. Сьогодні буде розглядатися питання про продовження запобіжного заходу нардепу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Перед тим, як зайти в будівлю суду, Медведчук мав коротке спілкування із засобами масової інформації. Він заявив, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не має бути продовжений, оскільки для цього немає "ніяких законних підстав".

"Я розцінюю це як крок, спрямований на обмеження моїх функцій, моїх дій, моїх повноважень і як опозиційного політика, і як народного депутата", - підкреслив він.

Зазначається, що Медведчук сподівається на справедливе рішення суду.

Як повідомлялося раніше, Печерський районний суд продовжив досудове розслідування у справі лідера фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, який з 13 травня перебуває під домашнім арештом.

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Наступне засідання у справі, на якому суд розгляне продовження термінів запобіжного заходу Віктору Медведчуку, має відбутися сьогодні, 8 липня, о 9:30.

Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.