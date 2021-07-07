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Справа Медведчука: Суд продовжив терміни розслідування до 11 листопада

Справа Медведчука: Суд продовжив терміни розслідування до 11 листопада

Печерський районний суд продовжив досудове розслідування у справі, відкритій стосовно голови політради і кума Путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" розповів працівник пресцентру суду Віталій Чергавій.

За його словами, слідство у справі продовжено до 11 листопада.

Чергавій також розповів, що суд відмовив у відводі судді Сергія Вовка.

Читайте також: Офіс генпрокурора проситиме продовжити Медведчуку домашній арешт

Наступне засідання у справі, на якому суд розгляне продовження термінів припинення Віктору Медведчуку, має відбутися 8 липня о 9.30.

Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) суд (11699)


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упырь
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07.07.2021 16:57 Відповісти
Нужно судьям так же и сроки получения зарплаты продлять. Пускай после ноября и за зарплатой приходят.
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07.07.2021 17:00 Відповісти
Досить знущатися над бізнеспартнеров зЕзідента, випускайте.
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07.07.2021 17:04 Відповісти
Никак сумму откупных не посчитают?
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07.07.2021 17:07 Відповісти
Думают как в ходе досудебного расследования мертвечука представить к званию "Герой Украины".
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07.07.2021 17:41 Відповісти
Хер,ой.
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07.07.2021 18:34 Відповісти
Все йде до того що це наш майбутній президент.
А що - існує надія що він посадить клоуна з баригою, припинить бійню на Донбасі та відновить нормальні стосунки з Росією. А все це дорогого варте.
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07.07.2021 19:09 Відповісти
До 11 листопада N-го року.
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07.07.2021 21:35 Відповісти
Що таке Медведчук? По нашому,громадянському, Падаль і вражина. Але тут знову встає Вічний форпост антиукраїнського АНТИДЕРЖАВНОГО "правосуддя"- ПЕЧЕРСЬКИЙ СУД. Серед усього антиукраїнського кодла декотрі,в основному Вищі та Центральні суди України,окрім може Верховного,склалось таке враження вже давно в тому,що вони ДІЮТЬ ЯК ПРОВОКАТИВНО-ДИВЕРСІЙНІ ГРУПИ ВОРОГА ПІД ДАХОМ. Я тут поінтересувався: в чому причина? А причина в простому: у нас не має взагалі в Україні простого СТАБІЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ....ДЕРЖАВНИЙ ТРЕТІЙСЬКИЙ СУДДЯ. Це ,мабуть і є Головна причина ПОЕТАПНОЇ ВТРАТИ УСІХ УМОВ І ОЗНАК ДЕРЖАВНОСТІ. ПРИКЛАДІВ СТІЛЬКИ ЗАРАЗ,що навіть перераховувати ЇХ некоректно. Просто..Навалом! Звідси і те,що Конституцію і Закони навіть НІЯКА УСТАНОВА І НІХТО З ГРОМАДЯНСТВА НЕ МОЖУТЬ ЗАХИСТИТИ ВІД ДІЙ ******** ДРГ при Владі. Це просто КАТАСТРОФА!
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08.07.2021 09:22 Відповісти
 
 