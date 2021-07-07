Справа Медведчука: Суд продовжив терміни розслідування до 11 листопада
Печерський районний суд продовжив досудове розслідування у справі, відкритій стосовно голови політради і кума Путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" розповів працівник пресцентру суду Віталій Чергавій.
За його словами, слідство у справі продовжено до 11 листопада.
Чергавій також розповів, що суд відмовив у відводі судді Сергія Вовка.
Наступне засідання у справі, на якому суд розгляне продовження термінів припинення Віктору Медведчуку, має відбутися 8 липня о 9.30.
Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
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А що - існує надія що він посадить клоуна з баригою, припинить бійню на Донбасі та відновить нормальні стосунки з Росією. А все це дорогого варте.