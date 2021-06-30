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Новини Справа Медведчука
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Офіс генпрокурора проситиме продовжити Медведчуку домашній арешт

Офіс генпрокурора проситиме продовжити Медведчуку домашній арешт

У травні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку, відправивши його під цілодобовий домашній арешт. Офіс генпрокурора буде просити продовжити домашній арешт політика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили РБК-Україна в Офісі генпрокурора.

Прокурор клопотатиме про продовження термінів розслідування справи і домашнього арешту, що закінчуються 10 липня, повідомили в ОГУ.

Адвокат нардепа, якого підозрюють у держзраді, Богдан Коваль не виключає, що в найближчому майбутньому захист звернеться до українського суду з проханням скасувати підозру, пред'явлену Медведчуку.

Наразі підозрюваний, за словами адвоката, "повністю дотримується всіх умов домашнього арешту".

Також читайте: СБУ підтвердила проведення слідчих дій у справі Медведчука

Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
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Топ коментарі
+2
І в той же час Венедиктова віддала людині медведчука всі справи прокуратури, які стосуються злочинів вчинених в умовах війни.
Гібридна генпрокурор України.

"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова забрала керівництво Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які вчинили в умовах збройного конфлікту, у Гюндуза Мамедова і передала Максиму Якубовському, у якого може бути конфлікт інтересів.

У лютому 2021 року Якубовський дав інтервʼю виданню https://censor.net/ru/resonance/3246153/zastupnik_genprokurora_maksim_yakubovskiyi_spravu_pro_viluchennya_klstronv_u_brigadah_ppo_zakrito_u, у якому підтвердив, що із 2012 до 2014 року (коли звільнився із прокуратури) працював в експертному центрі, який створили при «Українському виборі» Медведчука."
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30.06.2021 14:20
+2
Как жестоко! Щуку бросили в реку !
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30.06.2021 14:22
+2
Крутая мера как для пособника терроризма!
Ещё можно запретить ему есть жирное!
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30.06.2021 14:35
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І в той же час Венедиктова віддала людині медведчука всі справи прокуратури, які стосуються злочинів вчинених в умовах війни.
Гібридна генпрокурор України.

"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова забрала керівництво Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які вчинили в умовах збройного конфлікту, у Гюндуза Мамедова і передала Максиму Якубовському, у якого може бути конфлікт інтересів.

У лютому 2021 року Якубовський дав інтервʼю виданню https://censor.net/ru/resonance/3246153/zastupnik_genprokurora_maksim_yakubovskiyi_spravu_pro_viluchennya_klstronv_u_brigadah_ppo_zakrito_u, у якому підтвердив, що із 2012 до 2014 року (коли звільнився із прокуратури) працював в експертному центрі, який створили при «Українському виборі» Медведчука."
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30.06.2021 14:20 Відповісти
Как жестоко! Щуку бросили в реку !
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30.06.2021 14:22 Відповісти
Крутая мера как для пособника терроризма!
Ещё можно запретить ему есть жирное!
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30.06.2021 14:35 Відповісти
Такий облом! Пуцька послав мертветчука на пуцьку обложивши його українським націоналістом! З"їв,курва продажня,"пірАжок" свого вялікамацькавітськага куманька, думав,виручить? А пуйло тобі по під дих!
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30.06.2021 14:35 Відповісти
И держите эту тварь , как бешенную собаку в дали от общества!!!!
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30.06.2021 14:47 Відповісти
Офіс генпрокурора проситиме продовжити Медведчуку домашній арешт - Цензор.НЕТ 4447
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30.06.2021 15:02 Відповісти
А чому домашній арешт ,чому не за гратами ? Чи то в них з Зеленський такі домовленості?
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30.06.2021 15:28 Відповісти
 
 