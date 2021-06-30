Офис генпрокурора будет просить продлить Медведчуку домашний арест
В мае Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку, отправив его под круглосуточный домашний арест. Офис генпрокурора будет просить продлить домашний арест политика.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили РБК-Украина в Офисе генпрокурора.
Прокурор будет ходатайствовать о продлении сроков расследования дела и домашнего ареста, истекающих 10 июля, сообщили в ОГУ.
Адвокат нардепа, которого подозревают в госизмене, Богдан Коваль не исключает, что в ближайшем будущем защита обратится в украинский суд с просьбой отменить подозрение, предъявленное Медведчуку.
На данный момент подозреваемый, по словам адвоката, "полностью соблюдает все условия домашнего ареста".
Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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Гібридна генпрокурор України.
"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова забрала керівництво Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які вчинили в умовах збройного конфлікту, у Гюндуза Мамедова і передала Максиму Якубовському, у якого може бути конфлікт інтересів.
У лютому 2021 року Якубовський дав інтервʼю виданню https://censor.net/ru/resonance/3246153/zastupnik_genprokurora_maksim_yakubovskiyi_spravu_pro_viluchennya_klstronv_u_brigadah_ppo_zakrito_u, у якому підтвердив, що із 2012 до 2014 року (коли звільнився із прокуратури) працював в експертному центрі, який створили при «Українському виборі» Медведчука."
Ещё можно запретить ему есть жирное!