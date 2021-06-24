СБУ підтвердила проведення слідчих дій у справі Медведчука
Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань у четвер проводять слідчі дії у справі, в рамках якої були висунуті підозри народним депутатам фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Слідчі СБУ і ДБР проводять оперативно-слідчі дії в рамках кримінального провадження, в якому повідомлені про підозру народні депутати Медведчук і Козак", - повідомили в СБУ.
Деталі поведінки слідчих дій обіцяли оприлюднити пізніше.
Раніше народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ренат Кузьмін заявив, що у четвер правоохоронці знову проводять обшуки у його колеги по фракції Віктора Медведчука.
Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
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У пороха было 5 лет чтобы задавить медведчука. У зеленского будет такие же 5 лет. Результаты мы видим. Если в первом случае медведчук не только не был задет, но еще и восстал из мертвых, то втором случае за него взялись. Будешь отрицать очевидное?
А те, що ти брехливий дебіл підтверджує твоя брехня "порошенко, который медведчука в зад целовал". Саме через таких дебілів, як ти і твоя кодла 73/43%зебілів - медведчук, скоріш за все, викрутиться і від свого дружбана Баканова (навіть з його допомогою), і від ДБР з ГПУ, і від РНБО з Даніловим і Зе.
И продюсер - такой опытный, закалённый в "квартальных боях" ....