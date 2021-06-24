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Новини Справа Медведчука
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СБУ підтвердила проведення слідчих дій у справі Медведчука

СБУ підтвердила проведення слідчих дій у справі Медведчука

Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань у четвер проводять слідчі дії у справі, в рамках якої були висунуті підозри народним депутатам фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчі СБУ і ДБР проводять оперативно-слідчі дії в рамках кримінального провадження, в якому повідомлені про підозру народні депутати Медведчук і Козак", - повідомили в СБУ.

Деталі поведінки слідчих дій обіцяли оприлюднити пізніше.

Раніше народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ренат Кузьмін заявив, що у четвер правоохоронці знову проводять обшуки у його колеги по фракції Віктора Медведчука.

Також читайте: Медведчук поскаржився в ЄСПЛ на "незаконні дії української влади", - Кузьмін

Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) обшук (1971) СБУ (12801) ДБР (3487)


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Топ коментарі
+8
Мне кажется - это кино!
И продюсер - такой опытный, закалённый в "квартальных боях" ....
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24.06.2021 11:13
+7
Это имитация следственных действий.....Что можно теперь найти в жилище хитрого проходимца? Разве что не свежие носки охранника.... Собирать "обвинение" надо было до публичной огласки. Ну.ничего не умеет зеленая плесень!
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24.06.2021 11:12
+4
ще раз: "задавить" - лише ОБГРУНТОВАНИМИ доказами, щоб в жодному суді (в т.ч. ЄСПЛ, Гаазі, тощо) не відкрутився. Інакше, якщо по-безпредєлу - буде винувата Україна, злочинець буде виправданий і платити злочинцю компенсацію буде саме держбюджет України. Але ти дебіл, бо вважаєш, що і нині слід вчинити з злочинцями "по-сталінськи", в т.ч. і через те, що певний імярек тобі не подобається, або ж є твоїм ворогом, поілтичним, ідеологічним, чи побутови - не суть різниця.
А те, що ти брехливий дебіл підтверджує твоя брехня "порошенко, который медведчука в зад целовал". Саме через таких дебілів, як ти і твоя кодла 73/43%зебілів - медведчук, скоріш за все, викрутиться і від свого дружбана Баканова (навіть з його допомогою), і від ДБР з ГПУ, і від РНБО з Даніловим і Зе.
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24.06.2021 13:16
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Літінант проти кума *****.
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24.06.2021 11:11 Відповісти
Это имитация следственных действий.....Что можно теперь найти в жилище хитрого проходимца? Разве что не свежие носки охранника.... Собирать "обвинение" надо было до публичной огласки. Ну.ничего не умеет зеленая плесень!
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24.06.2021 11:12 Відповісти
А шоколадная ЧТО делала?
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24.06.2021 11:14 Відповісти
Это к чему вопрос? Так,в лужу пукнуть?
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24.06.2021 11:32 Відповісти
А ты читать не умеешь или значение слов не понимаешь?Просто спросил:что именно делала шоколадная плесень по отношению к Медведчуку?Чтоб особо ты не ерепенился,напомню:Питрушкин кум Юга подтвердил подлинность пленок)
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24.06.2021 11:36 Відповісти
Сынок,меньше смотри ТВ ,пытайся думать ! Оценки дают по делам!
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24.06.2021 11:41 Відповісти
Полностью согласен.На все сто!По делам:Пэтя трубу подарил,Зеля забрал,при Пэте рейдерски каналы захватил,Зеля закрыл,Пэтя назначил представлять Украину на переговорах,Зеля убрал,Пэтя санкции не вводил(хотя даже США ввели),Зеля ввел.Отаки дела...Ты там "Ями-Гами" меньше жуй-может,кроме рта,еще в голове что-то заработает)
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24.06.2021 11:47 Відповісти
А теперь весь бред проверь по датам и документам....
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24.06.2021 11:49 Відповісти
Ты о чем?Пойми одно:если дурак пытается выглядеть умно,то получается еще дурней.КАКИЕ даты и КАКИЕ документы,клоун?
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24.06.2021 11:58 Відповісти
Так это ты еще и умным пытался выглядеть? Что-то не особо у тебя получается.
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24.06.2021 21:16 Відповісти
Шутки уровня Петросяна-не юмор
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24.06.2021 22:38 Відповісти
Вот потому-то я и не смотрю "творчество" 95-го квартала.
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25.06.2021 05:54 Відповісти
Хоть что-то правильно делаешь)
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25.06.2021 11:35 Відповісти
типова нагла, цинічна брехня та маніпуляція від касапа-провокатора https://censor.net/ru/user/471511, є характерною ознакою кожного випускника ФЭДа; як мінімум - упоротого зебіла. Не звертай уваги. Кидай брехню в спам
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24.06.2021 11:59 Відповісти
какую брехню? Порошенко хоть пальцем в сторону медведчука пошевелил? Ну хотя бы декларативное подозрение выдвинул?
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24.06.2021 12:05 Відповісти
Дружище,не чуди)Ты с ботами собрался дискутировать? Там сидит тело,которое за 300 грн. в день и Луну Солнцем называть будет,если скажут))
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24.06.2021 12:08 Відповісти
дебіл, а що, Порох повинен був висувати підозри штибу тих, які твій клован висунув Антоненку, Кузьменку і Дугарь? Видать, ти не доганяєш, що кожна підозра має бути мало того, що висунута справжньому злочинцю, а й в достатній мірі обгрунтована!
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24.06.2021 12:33 Відповісти
дебил потому что сказал правду? Аргументируй.
У пороха было 5 лет чтобы задавить медведчука. У зеленского будет такие же 5 лет. Результаты мы видим. Если в первом случае медведчук не только не был задет, но еще и восстал из мертвых, то втором случае за него взялись. Будешь отрицать очевидное?
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24.06.2021 12:40 Відповісти
ще раз: "задавить" - лише ОБГРУНТОВАНИМИ доказами, щоб в жодному суді (в т.ч. ЄСПЛ, Гаазі, тощо) не відкрутився. Інакше, якщо по-безпредєлу - буде винувата Україна, злочинець буде виправданий і платити злочинцю компенсацію буде саме держбюджет України. Але ти дебіл, бо вважаєш, що і нині слід вчинити з злочинцями "по-сталінськи", в т.ч. і через те, що певний імярек тобі не подобається, або ж є твоїм ворогом, поілтичним, ідеологічним, чи побутови - не суть різниця.
А те, що ти брехливий дебіл підтверджує твоя брехня "порошенко, который медведчука в зад целовал". Саме через таких дебілів, як ти і твоя кодла 73/43%зебілів - медведчук, скоріш за все, викрутиться і від свого дружбана Баканова (навіть з його допомогою), і від ДБР з ГПУ, і від РНБО з Даніловим і Зе.
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24.06.2021 13:16 Відповісти
и вопрос в догонку, кто больше на деле, а не на словах "друг россии". Якобы ватный зеленский, который демонстративно пинает кума путина, или якобы патриот порошенко, который медведчука в зад целовал, боясь хоть чем то обидеть?
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24.06.2021 12:43 Відповісти
СБУ підтвердила проведення слідчих дій у справі Медведчука - Цензор.НЕТ 2062
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24.06.2021 15:40 Відповісти
При Порошенко Медведчук сидел тише воды ниже травы. Кроме переговоров по пленным он вообще нигде не всплывал. Богатеть и набирать политический вес он начал только при клоунах. И что дает тебе подозрение? Видимость работы? А, может, еще и видосик нужно было запилить?
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24.06.2021 21:21 Відповісти
А ну-ка напиши "типову правду",Мурка))На тебе еще:Питроликсеич в свое время был правой рукой Медведчука и вторым лицом кацапской СДПУ(о),занимая там должность Секретаря Политсовета.Патамушапатриот!!!!!
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24.06.2021 12:10 Відповісти
Ну они умеют деньги террористам перевозить в сохранности,теперь прошлогодний снег ищут,очень полезная служба.
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24.06.2021 11:15 Відповісти
Мне кажется - это кино!
И продюсер - такой опытный, закалённый в "квартальных боях" ....
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24.06.2021 11:13 Відповісти
Естественно.Нет бы спокойно опять Медведчуку что-то подарить или совместную прокладку организовать,а оно,зеленое,то трубу забрало,то каналы прикрыло,то дело открыло.Никакого патриотизма!Дэ ж ты наш Гэтьман?...
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24.06.2021 11:17 Відповісти
Я мечтал увидеть это при Порошенко, но он сильно был занят собственным обогащением.
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24.06.2021 12:07 Відповісти
 
 