СБУ підтвердила проведення слідчих дій у справі Медведчука

Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань у четвер проводять слідчі дії у справі, в рамках якої були висунуті підозри народним депутатам фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчі СБУ і ДБР проводять оперативно-слідчі дії в рамках кримінального провадження, в якому повідомлені про підозру народні депутати Медведчук і Козак", - повідомили в СБУ.

Деталі поведінки слідчих дій обіцяли оприлюднити пізніше.

Раніше народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ренат Кузьмін заявив, що у четвер правоохоронці знову проводять обшуки у його колеги по фракції Віктора Медведчука.

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Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.