Медведчук поскаржився в ЄСПЛ на "незаконні дії української влади", - Кузьмін
Нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) зі скаргою на "незаконні дії української влади".
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Кузьміна, Медведчук звинуватив чинний режим у політичній мотивації кримінального переслідування стосовно нього, в грубому порушенні права на справедливий суд, а також у порушенні права на свободу й особисту недоторканність.
Крім цього Кузьмін зазначив, що справа нібито може бути розглянута в пріоритетному порядку, "а значить, рішення довго чекати не доведеться".
Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
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Навпаки усі задоволення у вигляді труби, літака на Москву, купівлі телеканалів, монополії на ринку СПГ.
Так і було задумано.
"Віктор Медведчук подав електронну декларацію за 2019 рік. Політик та його дружина Оксана Марченко задекларували річний дохід у понад 323 мільйони гривень, розкішний автопарк та цілу бібліотеку антикварних книг."
- действительно нищий.
Вже зелені пєтушки під'єдналися і знов винуватий Порошенко.