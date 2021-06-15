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Новини Справа Медведчука
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Медведчук поскаржився в ЄСПЛ на "незаконні дії української влади", - Кузьмін

Медведчук поскаржився в ЄСПЛ на

Нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) зі скаргою на "незаконні дії української влади".

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кузьміна, Медведчук звинуватив чинний режим у політичній мотивації кримінального переслідування стосовно нього, в грубому порушенні права на справедливий суд, а також у порушенні права на свободу й особисту недоторканність.

Крім цього Кузьмін зазначив, що справа нібито може бути розглянута в пріоритетному порядку, "а значить, рішення довго чекати не доведеться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом, зарплату депутата не нараховують, - регламентний комітет ВР

Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Автор: 

скарга (134) Кузьмін Ренат (106) Медведчук Віктор (1706) Європейський суд з пр... (452) домашній арешт (196)


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Топ коментарі
+8
После оргии с французскими депутатами(этот ужасный, ужасный домашний арест) он решил написать письмо в Европу, которую так люто ненавидит, но очень любит там жить
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15.06.2021 09:27
+6
Зелёные нездары так яростно с ним борются, что он аж разбогател в энцать раз)) А при Порохе был нищим☝️
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15.06.2021 09:45
+5
Коричневі здари взагалі нічого не робили.
Навпаки усі задоволення у вигляді труби, літака на Москву, купівлі телеканалів, монополії на ринку СПГ.
Так і було задумано.
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15.06.2021 09:37
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После оргии с французскими депутатами(этот ужасный, ужасный домашний арест) он решил написать письмо в Европу, которую так люто ненавидит, но очень любит там жить
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15.06.2021 09:27 Відповісти
Зелені нездари не зможуть довести його провину і справа розсипиться. Так і було задумано.
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15.06.2021 09:32 Відповісти
Коричневі здари взагалі нічого не робили.
Навпаки усі задоволення у вигляді труби, літака на Москву, купівлі телеканалів, монополії на ринку СПГ.
Так і було задумано.
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15.06.2021 09:37 Відповісти
№66
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15.06.2021 09:44 Відповісти
Зелёные нездары так яростно с ним борются, что он аж разбогател в энцать раз)) А при Порохе был нищим☝️
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15.06.2021 09:45 Відповісти
"А при Порохе был нищим" - вранье, признак порохобота.

"Віктор Медведчук подав електронну декларацію за 2019 рік. Політик та його дружина Оксана Марченко задекларували річний дохід у понад 323 мільйони гривень, розкішний автопарк та цілу бібліотеку антикварних книг."
- действительно нищий.
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15.06.2021 10:30 Відповісти
сині нездари його навіть не чіпали, ні канали, нічого
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15.06.2021 09:37 Відповісти
А шо ж ты зачепыло, убогое зеленое ничто? Макнет вас ЕСПЧ мордой в говно, а Мертвечуку все вернут. И еще компенсацию выплатят из кармана украинцев. Твоего, зебил, в том числе. И нахрена такие санкции?
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15.06.2021 09:53 Відповісти
Якщо зелені нездари не нададуть докази протиправної діяльності медведчука, то він ще й отримає компенсацію з кишень українців.
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15.06.2021 09:53 Відповісти
Почему Кузьмин до сих пор ходит своими ножками?
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15.06.2021 09:36 Відповісти
А чому не Моцьковскій басманний?
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15.06.2021 09:38 Відповісти
Медведчук поскаржився в ЄСПЛ на "незаконні дії української влади", - Кузьмін - Цензор.НЕТ 2835
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15.06.2021 09:41 Відповісти
его внешний вид все больше становится похож на мертвечину....на падаль....
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15.06.2021 09:49 Відповісти
Как и следовало ожидать: зебилье вместо реальной посадки мудачука, занималось банальным пиаром имитируя борьбу с бизнес партнером зелупы. Теперь украинцы будут платить из собственных карманов за цирк устроенный зелупой/подоляком.
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15.06.2021 09:58 Відповісти
мёртвыйчук мразь ватная
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15.06.2021 10:05 Відповісти
Зедебильные все и делали именно так, чтоб это говно потом оправдали и оно поимело деньги с Украины.
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15.06.2021 10:06 Відповісти
Не. С таким уровнем набросов, Дерьмак не заплатит
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15.06.2021 10:48 Відповісти
Порушена процедура, спочатку потрібно звернутися в "Спортлото".
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15.06.2021 10:16 Відповісти
Так і було задумано, зеДебіли попіарились, порушили спеціально всі закони, зробили так щоб Європейській суд його виправдав., а потім скажуть ми хотіли, але європейці не дали його покарати.
Вже зелені пєтушки під'єдналися і знов винуватий Порошенко.
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15.06.2021 10:30 Відповісти
а когда душил Стуса не жаловался гад
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15.06.2021 10:48 Відповісти
а що,мразь вже всі суди в Україні пройшла?
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15.06.2021 11:13 Відповісти
 
 