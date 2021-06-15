Медведчук поскаржився в ЄСПЛ на "незаконні дії української влади", - Кузьмін

Нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) зі скаргою на "незаконні дії української влади".

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кузьміна, Медведчук звинуватив чинний режим у політичній мотивації кримінального переслідування стосовно нього, в грубому порушенні права на справедливий суд, а також у порушенні права на свободу й особисту недоторканність.

Крім цього Кузьмін зазначив, що справа нібито може бути розглянута в пріоритетному порядку, "а значить, рішення довго чекати не доведеться".

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Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.