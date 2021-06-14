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Новини Справа Медведчука
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Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом, зарплату депутата не нараховують, - регламентний комітет ВР

Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом, зарплату депутата не нараховують, - регламентний комітет ВР

Народний депутат Віктор Медведчук (фракція "Опозиційна платформа - За життя") не отримує заробітну плату під час перебування під домашнім арештом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради на запит Укрінформу.

"Збереження заробітної плати за час відсутності народного депутата України, як і будь-якого іншого працівника, у зв‘язку із застосуванням до нього відповідно до частини першої статті 181 Кримінального процесуального кодексу України запобіжного заходу, чинним законодавством не передбачено", – пояснили у комітеті.

Там зазначили, що нарахування народному депутату заробітної плати здійснюється на підставі табеля обліку робочого часу, до якого вносяться дані участі парламентарія "в не менш як 70% голосувань при прийнятті рішень Верховної Ради (у дні проведення пленарних засідань)", обліку присутніх депутатів на засіданнях комітетів ВР. Крім того, до табеля вносяться дані про відрядження депутатів, перебування у відпустці, відсутність у зв‘язку з тимчасовою непрацездатністю, інші поважні причини.

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Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Автор: 

ВР (14941) Медведчук Віктор (1706) домашній арешт (196) зарплата (2236)


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Как можно.Он хоть с голода не помрет?Он и так на смерть похож.
Ну паломница милостыню попросит-ей на клык хлеб дадут.
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14.06.2021 11:00 Відповісти
Це для медведчука копійки, і їх йому компенсує його бізнес-партнер по багатьох бізнесах Бєня, якому в користування перейшла труба.

" «Труба Медведчука», зв'язку якої з Медведчуком ще не встанови жоден суд, була передана «Укртранснафті», яку очолює, па-бам… людина Коломойського."
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14.06.2021 11:01 Відповісти
паРашка начисляє..
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14.06.2021 11:13 Відповісти
А я скормив би ведмедчука крокодилам. Є ведмедчук - є проблема, нема його - нема проблеми.
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14.06.2021 11:20 Відповісти
Ну и на шо иму жить ?
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14.06.2021 11:33 Відповісти
Как же он теперь столоваться будет?
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14.06.2021 11:37 Відповісти
Панове, вы не поверите, но когда я прочел эту новость рука сама потянулась в карман за мелочью для подаяния Медведчуку!
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14.06.2021 13:29 Відповісти
 
 